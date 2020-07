Die Entscheidungen in der Greifswalder Bürgerschaft

Greifswald

Mammutsitzung vor der Sommerpause. Die Bürgerschaft der Hansestadt trifft sich am 2. Juli zur letzten Sitzung vor der Sommerpause und hat sich eine ehrgeizige Tagesordnung vorgenommen. Sage und schreibe über 50 Beschlussfassungen stehen an, die Corona-Pandemie hat zu erheblichen „Staus“ bei den Entscheidungen geführt. Die Bandbreite der Themen ist groß und reicht vom Vorgehen gegen Hundekot bis hin zu wegweisenden Entscheidungen wie der Verabschiedung des „Masterplans Steinbeckervorstadt“. Das Quartier soll mittelfristig durch Wohnbebauung ergänzt werden, was unter den Anwohnern und Naturschützern nicht unumstritten ist. Hier könnte ein interfraktioneller Änderungsantrag für Diskussionen sorgen, in dem unter anderem Klima- und Moorschutzaspekte betont werden und eine Vorzugsvariante ausgewählt wird. Auch über eine Vorkaufssatzung des Gebietes wird abgestimmt.

Eine andere Entscheidung betrifft den Nachtragshaushalt der Hansestadt. Weil sich die Stadtvertreter angesichts der Corona-Pandemie für Solidaritäts-Zuschüsse für die ansässige Wirtschaft, Kulturschaffende, Vereine und andere von der Krise Betroffene entschlossen haben, wird jetzt ein Nachtragshaushalt 2020/21 fällig. Zudem sind im Nachtragshaushalt weitere Stellen in der Verwaltung eingeplant. Ein Thema, was die Gemüter erhitzt, ist sicherlich die Fortführung der Straßensozialarbeit in Greifswald. Der Landkreis hat die Finanzierung der beiden Streetworker eingestellt, das Gremium soll nun entscheiden, welche Finanzierungsmodelle denkbar sind. Die Zahl der Straßensozialarbeiter soll nach Willen der Verwaltung von zwei auf vier erhöht werden.

Diskussionsbedarf dürfte es auch beim Thema Mobilität und Parken geben, größter Brocken ist hier wohl der Bau des Parkhauses am Nexöplatz. Nach einem Streit im Aufsichtsrat der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft um Planungsvarianten ist die Lage eskaliert. Die CDU fordert in einem Beschlussvorschlag ein klares Bekenntnis zu einem Parkhaus mit maximaler Größe. SPD, Linke und Tierschutzpartei pochen in einem eigenen Antrag auf die Prüfung mehrerer Varianten und eine Abstimmung in der Bürgerschaft.

Eine Menge „kleinerer“ Entscheidungen steht ebenfalls an. Zum Beispiel, ob die Greifswalder Gastronomen auch im Jahr 2021 kostenfrei die Außenflächen nutzen können oder der Oberbürgermeister beauftragt wird, zu prüfen, ob in den Ortsteilen Riems, Friedrichshagen und Ladebow Mitfahrbänke aufgestellt werden könnten. Die Fraktionen von SPD, Linke, Grünen und Tierschutzpartei möchten gerne einen Ausbau des ÖPNV-Netzes überprüfen lassen und auch die Maßnahmen zu „Saubere Stadt, Teil 4“ sowie Maßnahmen zur Beseitigung von Hundekot werden noch einmal Thema. Verabschiedet werden soll auch das vielgelobte Konzept zum Stadtforst, außerdem sind die Tagesordnungspunkte „Bußgeld für Kleinmüll“, „Bürgerbeteiligung für die Arndtstraße“ und „Menschen in Not helfen – Flüchtlinge aus Lagern holen“ vorgesehen.

Die Sitzung findet am Donnerstag in der Mehrzweckhalle im Schönwalde-Center statt. Der öffentliche Teil beginnt um 18 Uhr. Einwohner sind wie immer herzlich willkommen, bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen.

Von Anne Ziebarth