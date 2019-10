Die „Greif“ segelt wieder tiefer in Verlustzone

Greifswald

Das Flaggschiff der Hansestadt, die „Greif“, segelt wieder tiefer in die Verlustzone. Weniger Einnahmen als erwartet und höhere Reparaturkosten sorgen dafür, dass die Hansestadt für das Betriebsjahr 2018 rund 104 600 Euro nachschießen muss. Damit würde sich der Zuschuss der Stadt für das Jahr auf knapp 273 000 Euro summieren. Der Finanzausschuss gab nach OZ-Informationen im nichtöffentlichen Teil grünes Licht für die überplanmäßigen Ausgaben. Entscheiden muss allerdings die Bürgerschaft. Und sie wird wohl in den sauren Apfel beißen müssen. „Die Stadt ist verpflichtet, Verluste eines Eigenbetriebes auszugleichen, wenn dies für den Eigenbetrieb notwendig ist“, sagte Stadtsprecherin Andrea Reimann. Im Haushalt eingestellt sind bislang 168 000 Euro.

Geringere Auslastung bei Mehrtagestörns

Schon im öffentlichen Teil der Sitzung hatte Karin Teetz, im Rathaus zuständig für das Beteiligungsmanagement, einige alarmierende Zahlen auf den Tisch gelegt. Demnach ergibt sich das höhere Minus aus den unter der Planung liegenden Törnerlösen und aus höheren Aufwendungen für Reparaturen. Wie aus dem von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fidelis Revision GmbH erstellten Wirtschaftsplan hervorgeht, lagen die Umsatzerlöse mit 366 000 Euro rund 54 000 Euro unter der Planung. Diese werden auf eine geringere Auslastung des Schiffes zurückgeführt – vor allem bei den Mehrtagestörns. Der Materialaufwand wird mit 62 000 Euro beziffert – das sind 19 000 Euro über den geplanten Ausgaben. Das Betriebsergebnis beläuft sich auf ein Minus von 132 000 Euro, ins Auge gefasst war ein Minus von 68 000 Euro.

„Die Entwicklung ist extrem ärgerlich“, sagte der Vorsitzende des Finanzausschusses David Wulff ( FDP). „Wir müssen jetzt schauen, ob der Ansatz unrealistisch war oder ob es daran liegt, dass faktisch derzeit kein Betriebsleiter tätig ist.“ Leiter Volker Pesch ist seit Oktober 2018 krankgeschrieben. „Wenn sich niemand gezielt um die Akquise kümmert, ist das schwierig“, so Wulff. Im vergangenen Jahr gingen nach aktuellen Angaben der Stadt 1915 Mitsegler an Bord. Für 2019 wurden sogar nur 1719 Mitsegler gezählt. Die Zahl der Seetage blieb mit 126 beziehungsweise 125 nahezu konstant.

Kann sich die Stadt das Schiff noch leisten?

„Dieser Verlust tut weh“, befand auch Ausschussmitglied Walter Noack ( CDU). „Er tut deshalb weh, weil wir uns auf einem besseren Weg wähnten.“ Die Bürgerschaft müsse eine strategische Entscheidung treffen, ob sich die Stadt das Schiff noch leisten kann oder nicht. „Wir können aber nicht Jahr für Jahr Verluste in dieser Höhe aus dem Stadtsäckl tragen.“

Rückblick: Das Seesportzentrum, zu dem auch die Wiecker Pension „Schipp In“ gehört, schreibt quasi seit der Übertragung des Segelschulschiffes „Greif“ aus dem Treuhandvermögen ins Eigentum der Hansestadt 1991 Jahresverluste in sechsstelliger Höhe. In einer Zukunftswerkstatt im Jahr 2015 wurden Maßnahmen festgelegt, wie das Minus zu reduzieren ist. Damals hieß es, dass bis 2020 durch ausgebuchte Fahrten Mehreinnahmen von 100 000 Euro angestrebt werden. Bis 2017 verringerten sich die Verluste auch sukzessive.

4832 Seemeilen auf der Ostsee Die „Greif“ beendete nach 4832 Seemeilen und 125 Seetagen die Segelsaison 2019. Am Samstag (9 Uhr) wird das Flaggschiff der Stadt vor dem Majuwi wieder traditionell abgetakelt. Dabei steigen freiwillige Helfer in die Masten, um die Rahen abzunehmen. Die längste Reise führte das als Kulturdenkmal eingestufte Schiff im Juli über Sassnitz, nach Karlskrona ( Schweden), Swinemünde ( Polen), Lauterbach bis nach Wieck. Flagge zeigte die „Greif“ bei maritimen Höhepunkten, wie der Stralsunder Seglerwoche, dem Fischerfest Gaffelrigg und der Hanse Sail in Rostock. Für 2020 steht nach zehn Jahren wieder ein Törn zur Sail in Bremerhaven auf dem Törnplan.

Ausstattung nicht mehr zeitgemäß

„Das Einsparpotenzial ist inzwischen ausgereizt“, begründete Friedrich Fichte die aktuelle Entwicklung. Fichte leitet nach der Krankschreibung von Pesch seit Mai 2019 die Geschicke im Seesportzentrum. „Wir haben einen massiven Personalabbau hinter uns. Der Eigenbetrieb hat an allen Enden gespart.“ Den Rückgang der Gästezahlen begründete Fichte mit dem nicht mehr zeitgemäßen Ausstattungsstandard. „Ein Gast erwartet heute eine Kammer-Unterbringung.“ Auf der Greif gibt es derzeit lediglich vier Zwei-Mann-Kammern, die meisten Gäste übernachten in Kojen im Zwischendeck. Auch die Sanitäranlagen entsprächen noch 1990-er-Jahre-Standard. Notwendig sei ein Sanierungskonzept. Wie teuer eine solche grundlegende Sanierung ist, steht noch nicht fest.

„Es gibt einen erheblichen Investitionsstau“, merkte auch SPD-Fraktionschef Andreas Kerath an. Seine Fraktion rege deshalb eine Grundsatzentscheidung an. Alle Zahlen müssten auf den Tisch gelegt werden, welche Investitionen notwendig seien und wie viel Geld dafür in die Hand genommen werden müsse. „Dann kann sich die Bürgerschaft bekennen, ob sie das will oder nicht“, so Kerath.

OB steht zum Schiff

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) stellt sich hinter die Crew und ihr Schiff. „Es steht einer Hansestadt gut zu Gesicht, Eigner eines Schiffes zu sein.“ Die „Greif“ und Greifswald verbinde eine 65-jährige Tradition. „Wir sollten diese Tradition weiterpflegen.“

Um die „Greif“ nun wieder auf Kurs zu bringen, sollen zeitnah Fachberater und Gutachter für ein Sanierungskonzept gebunden werden, um den Umfang der Sanierungsarbeiten und die dafür erforderlichen Kosten zu beziffern. „Parallel dazu müssen Förderprogramme zur Realisierung geprüft werden“, hieß es von der Verwaltung. Mit saniertem Schiff sollten dann wieder höhere Törnerlöse erzielt werden können, so die Erwartung.

Zur Galerie Das Segelschulschiff unternimmt Fahrten mit Gästen

Weitere Links

„Greif“ auf Grund gelaufen

Heiraten auf der „Greif“

Auftakeln, Antreideln, Anstoßen: Saisonauftakt in Greifswald

Von Martina Rathke