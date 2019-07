Greifswald

Es scheint eine niemals endende Geschichte zu sein. Auf einer Freifläche in der Fleischervorstadt an der Baustraße wächst regelmäßig ein Sperrmüllberg. Irgendwann wird er dann wieder von der Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald abgeholt.

„Hier liegt tatsächlich fast immer Sperrmüll. Wenn er einmal abgeholt wurde, dann sammelt sich wieder neuer an. Das geht so schnell wie Pilze, die aus dem Boden wachsen. Schön ist das nicht“, erzählt Kerstin Darwohn (50), die dort täglich mit ihrem Hund entlanggeht. „Wenn einer etwas dort hinstellt, dann stellen auch viele was dazu ... oder nehmen was weg“, sagt John Sommerfeld (27). Unsere Straße ist sonst so schön, aber diese Ecke macht das ein bisschen kaputt, wenn der Müll immer so lange liegt. Als würde sich niemand dafür verantwortlich fühlen.“

„Ordnung und Sauberkeit scheinen in dieser Stadt keine Rolle mehr zu spielen“, schimpft CDU-Bürgerschaftsfraktionschef Axel Hochschild. Er beobachtet seit Monaten das wiederkehrende Wachsen des Müllbergs. „Ich bin über die Dickfelligkeit mancher Greifswalder Zeitgenossen entsetzt! Was macht eigentlich der OB, um solchen Strolchen endlich das Handwerk zu legen und entsprechend zu bestrafen? Man stelle sich einmal vor, wie unsere schöne Stadt aussehen würde, wenn jeder Einwohner seinen Müll einfach vor die Tür stellt?“

Die OZ hat seit Monaten immer wieder bei der Stadt nachgefragt. Irgendwer hatte tatsächlich immer Sperrmüll angemeldet, in einem Fall Wochen voraus, im günstigsten Fall am nächsten Tag, so die Antworten von Stadtsprecherin Andrea Reimann.

„Laut der Abfallsatzung der Hansestadt darf Sperrmüll erst ab 18 Uhr vor dem Tag der Abholung vor die Tür gestellt werden“, stellt Uwe-Andersen Hoth fest. Er ist der Geschäftsführer der Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald GmbH mit Sitz am Eckhardsberg (früher Greifswald Entsorgungs Gesellschaft/GEG). Maximal seien bei der kostenlosen Abholung fünf Kubikmeter erlaubt. „Wir sind aber großzügig.“ Die Wartezeit liege bei etwa drei Wochen. Zu GEG-Zeiten seien es fünf Wochen bis zum Termin in Greifswald gewesen.

Eine „Müllpolizei“ wie es sie früher in der Hansestadt gab, leistet sich der Kreis nicht. Die Stadt könnte sich aber an den Sperrmüllanmelder halten, so Hoth. „Wir sind aber keine Ordnungsbehörde.“ Zu früh Sofa und Kühlschrank auf die Straße zu stellen, sei eine Ordnungswidrigkeit, die die Stadt verfolgen könne.

„Die Masse der Einwohner hält sich aber an die Regeln“, sagt Uwe-Andersen Hoth. „In Schönwalde II, im Bereich der Koitenhäger Landstraße, gibt es öfter mal Probleme“, sagt Niederlassungsleiter Matthias Mögling. Insgesamt seien die Sperrmüllsünder weniger geworden. Das Aufkommen ist geringfügig gestiegen. „Es waren 2018 etwa 50 Tonnen mehr als 2017, insgesamt rund 6700 Tonnen“, informiert Hoth. Längerfristige Vergleiche sind schwer möglich, erst seit dem 1. Januar 2017 ist Greifswald auch für Teile des Kreises zuständig. In der Gesamtmenge sind 9000 Altgeräte und Schrott inklusive. „Bauschutt gehört nicht in den Sperrmüll“, erinnert Hoth. „Nur das, was nicht fest mit dem Haus verbunden ist, ist Sperrmüll, also beispielsweise keine Türen. Die werden nicht mitgenommen.“ Allein die Zahl der entsorgten Geräte ist beachtlich. So waren es im Juni 262 Kühlschränke und 467 Fernsehapparate beziehungsweise Monitore, über 70 Prozent gelangten über die Sperrmüllsammlung zum Eckhardsberg. Sie stammen aus Greifswald, dem früheren Kreis Ostvorpommern und den Ämtern Jarmen/ Tutow und Peenetal/ Loitz.

„Das größte Sauberkeitsproblem besteht auf einigen Wertstoffplätzen“, sagt Mögling. „Der in der Wiesenstraße muss täglich gereinigt werden.“ Da werden beispielsweise Müllbeutel abgestellt, obwohl jeder bei den Entsorgern einen Sack kaufen könne, den er neben seine Hausmülltonne stellt. Allerdings machen nur wenige Bürger von dieser Möglichkeit Gebrauch. „Ich habe kürzlich in der Gützkower Landstraße auf dem Gelände der Getreide AG einen Berg großer Kartons gesehen“, erzählt Hoth. „Der Verursacher muss die Kartons schon im Auto gehabt haben und hätte nur das kleine Stück bis zum Wertstoffhof fahren müssen.“ Dort hätte er diese Montag bis Freitag und Sonnabend bis 13 Uhr kostenlos abgeben können.

Eckhard Oberdörfer