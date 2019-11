„Die Hamletmaschine“ hat es in sich

Stralsund/Greifwald

Im Stralsunder Gustav-Adolf-Saal steht „Die Hamletmaschine“ von Heiner Müller jetzt auf dem Spielplan. Zum ersten Mal. Aber das Stück, das selten inszeniert wird, hat es in sich. Denn auf der Bühne spielen sich recht obszöne Szenen ab. Es wird uriniert und vergewaltigt. Und es fallen Sprüche, wie „man sollte die Weiber zunäh’n“ oder „ich nehme Platz in meiner Scheiße“. Frauen reißen sich ihre Büstenhalter vom Leibe.

Shakespeares „Hamlet“ nur Zutat

Die „ Hamletmaschine“ ist schwere Kost. In Bildern und Sprache. Man hat das Gefühl, Müller hat hier ganz viel in einen Topf geworfen und dann kräftig gerührt. Shakespeares „Hamlet“ wurde lediglich als Zutat benutzt. Aber trotz seiner Obszönität kommt das Stück bei den Zuschauern an. Und das sowohl in Greifswald als auch in Stralsund. Beide Premieren waren ausverkauft. Und es gab reichlich Applaus.

Besucherin Claudia Richter aus Stralsund sagt: „Es ist eine einmalige Vorstellung. Toll, dass wir dieses Stück an unserem Theater sehen können.“ Und Johann Jakob Preuß, der in Greifswald die Premiere verfolgte, meinte: „Ich fand die ‚ Hamletmaschine‘ sehr interessant, zumal ich ja auch ins Theater gehe, um mich überraschen zu lassen.“ Die Greifswalderin Brigitte Schmollny erklärte, dass sie vor allem die Akteure auf der Bühne überzeugt hätten. Regisseurin Annett Kruschke sei es gelungen, sie zu Höchstleistungen zu animieren. Und das mit Stil. Was das Stück betrifft, schränkt sie ihr Lob allerdings ein: „Ich habe mit Heiner Müller ein Problem“, fügt sie an: „Er ist kein Goethe, dessen Kunst Jahrhunderte überdauert.“

Erfolgreichster Dramatiker der DDR

Müller gilt als erfolgreichster Dramatiker der DDR. Er hat das Berliner Ensemble und das Deutsche Theater mitgeprägt. Seine Brecht-Inszenierung von „ Arturo Ui“ läuft noch heute am Berliner Ensemble – nach weit über 400 Aufführungen. Die „ Hamletmaschine“ ist sein persönlichster Versuch, über die eigene Stellung innerhalb geschichtlicher Abläufe nachzudenken. Sie entstand 1977. Zu einer Zeit, als sich auch Müller hinterfragte, wo sein Platz ist. Denn als Künstler sah er die Grenzen, die ihm die DDR aufmachte, sehr wohl. Andererseits stand er zu ihrer Gesellschaftsform. Über die Mauer hatte er sich sogar gefreut, sagt Annett Kruschke.

Erst 1990 kam die „ Hamletmaschine“ im Deutschen Theater auf die Bühne, nachdem Müller sie 1979 in Paris uraufgeführt hatte. Am Theater Vorpommern sagt man, Müller habe sich mit dem Werk an Shakespeare abgearbeitet. Dessen Figuren Hamlet und Ophelia benutzt er, um Erlebtes, Tatsächliches und Mögliches in unserer Welt darzustellen. Wie die unausweichliche Logik von Töten und Getötetwerden, von täglicher Gewalt, Ausgeliefertsein und Unterwerfung. Insofern ist es wieder ein aktuelles Stück.

Theater Vorpommern setzt auf junge Darsteller

Besetzt sind die Rollen mit Felix Meusel, Feline Zimmermann, Susanne Kreckel und Ronny Winter, vier jungen Schauspielerinnen und Schauspielern, die die DDR nicht mehr bewusst erlebt haben. Das Theater Vorpommern setzt auf ihre Generation, um zu zeigen, dass es Fragestellungen gibt, die bis ins Heute reichen. Zum Beispiel die des Umgangs der Geschlechter miteinander. Oder die des Scheiterns. Des Einzelnen und der Gesellschaft. Annett Kruschke bezeichnet die „ Hamletmaschine“ gar als Revolutionsstück. Wer es sich anschauen möchte, ist herzlich zu den nächsten Vorstellungen eingeladen: am 13. November im Gustav-Adolf-Saal in Stralsund oder am 29. Dezember im Greifswalder Rubenowsaal. Beginn ist jeweils 20 Uhr. Die Vorstellung am 8. November in Greifswald ist bereits ausverkauft.

