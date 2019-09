Die Kehrseite – Unterwegs mit der Greifswalder Straßenreinigung

Greifswald

Zwei Paar abgelatschte Schuhe, jede Menge Hausmüll, Kaffeesatz, leere Flaschen und eine Rolltasche: „Dieser Quatsch gehört sicher nicht in die Papierkörbe“, ärgert sich Matthias Lahrmann, der an diesem Morgen zusammen mit seinem Kollegen Marvin Dörp den Müll aus den innerstädtischen Abfallbehältern räumt. Lahrmann (38) ist gelernter Straßenbauer. Doch als Beschäftigter des Bauhofes füllt er für zehn Wochen eine personelle Lücke in der Straßenreinigung. „Die Kollegen der Straßenreinigung müssen doch auch mal Urlaub machen“, zeigt sich Lahrmann kollegial.

Flaschen und Hausmüll im Papierkorb sind keine Seltenheit, sagt Matthias Lahrmann. Quelle: Martina Rathke

Die Personaldecke im städtischen Bauhof mit insgesamt vier Stellen im Bereich Straßenreinigung ist stramm: 472 Papierkörbe im Stadtgebiet haben die Mitarbeiter regelmäßig zu leeren, in die Innenstadt fahren sie dafür im Sommer sechsmal pro Woche. Dazu kommt der Kehrdienst auf den städtischen Flächen und der Winterdienst. Lahrmann ärgert sich über Möwen, die den Müll aus den Papierkörben klauben und über Leute, die in übervolle Papierkörbe noch Hausabfall und Pappbecher quetschen, die sich dann auf dem Boden verteilen.

Keine deutliche Entspannung durch Pfandbechersystem

Alles andere, nur keine Pfandflaschen, werden in den Pfandflaschenbehältern entsorgt, sagt Lahrmann. Quelle: Martina Rathke

„Die Ursache für diesen Dreck sind nicht fehlende Papierkörbe oder der Leerungsrhythmus“, versucht der kommissarische Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes, Dieter Schick, der andauernden Kritik an der Straßenreinigung und der Grünflächenpflege den Wind aus den Segeln zu nehmen. „Die Ursache dafür sind die Leute, die zuviel Dreck produzieren.“ Viele Menschen würden in Greifswald unbedarft ihren Müll entsorgen. Das im vergangenen Jahr eingeführte Pfandbechersystem habe noch nicht zu einer deutlichen Entspannung geführt, ergänzt der Leiter des Bauamtes Uwe Adam. Noch immer würden viele Pappbecher in die Papierkörbe geschmissen. Dennoch ist Schick überzeugt, dass Greifswald eine saubere Stadt ist. „Ich war vor kurzem in Schwerin, da sah es viel schlimmer aus. Gras am Straßenrand, Abfall auf Grünflächen.“

5000 Stunden zusätzlich – aber keine weiteren Mitarbeiter

Für das wuchernde Gras ist der Bereich Grünflächenpflege mit 15 Mitarbeiter zuständig, die rund 147 Hektar städtischer Grünflächen pflegen. Rund 5000 Stunden Arbeit hätten die Mitarbeiter, die hauptsächlich den Rasen zu mähen und Blühflächen zu pflegen haben, im vergangenen Jahr zusätzlich für das Einsammeln von Flaschen, Glasscherben und weggeworfenem Papier geleistet. Dass an den Laternenmasten und Bürgersteigen das Gras aus den Fugen wächst, gefalle auch ihm nicht, räumt Schick ein. Dem Wunsch des Bauhofes, den Personalbestand aufzustocken, sei die Bürgerschaft bislang nicht nachgekommen. Der Bauhof mit aktuell 57 Mitarbeitern müsse Prioritäten setzen, so Schick. „Gras, das an Laternenmasten wächst, ist nicht gefährlich für die Bürger und den Straßenverkehr, ein abgesackter Bürgersteig hingegen schon.“

Stralsund berappt mehr Geld für Stadtreinigung und Grünpflege

Stralsund mit einer vergleichbaren Einwohnerzahl lässt sich die Sauberkeit der Kommune nicht nur mehr kosten, sondern beschäftigt dafür zudem auch mehr Leute, wie eine Nachfrage in der Nachbarkommune ergab. Die Straßen lässt Stralsund über eine Vertragsfirma reinigen, die auch die Papierkörbe leert und Bushaltestellen anfährt. „Das kriegen die blitzblank hin“, sagt Stadtsprecher Peter Koslik. Sieben Mitarbeiter beschäftigt die Firma nach Angaben der Nachbarkommune für den Bereich Straßenreinigung, für den die Stadt rund 550 000 Euro in den diesjährigen Haushalt eingestellt hat. Dazu kommt der Winterdienst mit 215 000 Euro – insgesamt 765 000 Euro. Greifswald lässt sich das Komplettpaket 675 200 Euro kosten und beschäftigt dafür vier Mitarbeiter.

Im Bereich Grünflächenpflege arbeiten nach Angaben der Nachbarstadt 25 Mitarbeiter, die für 218 Hektar Grünflächen, davon 92 Hektar Grünanlagen, zuständig sind. Für die Pflege der Grünflächen inklusive Personal hat die Nachbarkommune knapp 1,8 Millionen Euro im Haushalt eingestellt, wie Koslik erläuterte. In Greifswald sind es nach Angaben der Stadt 15 Mitarbeiter, die 147 Hektar betreuen. Greifswald verwendete 2018 dafür demnach 734 200 Euro für Personal- und Sachkosten.

Hochschild : Greifswald sieht schlimm aus

CDU-Fraktionschef Axel Hochschild kommentierte den Vergleich so: „Die Zahlen erklären, warum es in Greifswald so schlimm aussieht und das Gras aus allen Ritzen wuchert.“ Wenn andere Städte mit vergleichbarer Größe und Einwohnerzahl mehr Geld bereitstellen, sei dies ein Weckruf. Greifswald als touristische Hochburg zwischen Usedom und Rügen müsse nachsteuern.

Beklebter Laternenmast in Greifswald Quelle: Peter Binder

Wer durch die Stadt geht, dem fallen die mit Aufklebern verzierten Laternenmasten und Papierkörbe ins Auge. „Eine typische Greifswalder Unsitte“, wie Schick findet. Der Kampf dagegen sei allerdings ein Kampf gegen Windmühlen, beklagt der Amtschef. Das Entfernen der Aufkleber sei kosten- und personalintensiv, die gesäuberten Flächen seien in Kürze wieder mit Aufklebern beklebt oder zugeschmiert. Einen konkreten Vorschlag, die Situation zu verbessern, hat er nicht. „Wir erreichen die Leute, die das machen, über die gängige Öffentlichkeitsarbeit nicht.“ Bauhofleiter Uwe Adam berichtet, dass im vergangenen Jahr alle Bänke und Papierkörbe auf dem gesamten Wall aufwendig gereinigt wurden. „Es hat zwei Tage gedauert, bis die ersten Bänke wieder beschmiert waren.“

Von Martina Rathke