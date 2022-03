Greifswald

Die Hansestädter waren im Zweiten Weltkrieg eifrige Kinogänger. Es gab drei Lichtspieltheater. Das Programm war ansprechend, es gab wenig Wiederholungen. Das ist ein Fazit der Untersuchung von Alexander Kendzia für seine Bachelorarbeit an der Universität Greifswald. Ihre wesentlichen Ergebnisse kann man in dem Aufsatz „Kino in der Provinz. Das Beispiel Greifswald während des Zweiten Weltkriegs“ nachlesen.

Weil die Nationalsozialisten das propagandistische Potential der Lichtspieltheater erkannt hatten und sehr bewusst nutzten, blieben diese auch nach der Schließung der Bühnen und Theater am 1. September 1944 offen. Besucht wurde es vor allem von Kleinbürgern, so Kendzia.

Das erste, 1908 eröffnete, Greifswalder Kino war nur ein kleiner Raum mit Projektor in der Langen Straße (heute Nummer 69) Auf längere Sicht Bestand hatten das Zentraltheater in der Langen Straße (heute Nummer 22), das Lichtspielhaus (Kammerlichtspiele in der Knopfstraße, Gebäude abgerissen), und das Union-Theater (Lange Reihe 27a), die auch im Zweiten Weltkrieg Filme anboten. Eigentümer war die Familie Heinze. Der Plan seitens der Stadt, einen Kinobetrieb im Theater einzurichten, scheiterte. Die Versorgung mit Plätzen in Lichtspieltheatern war in Greifswald dabei ohnehin bereits zahlenmäßig überdurchschnittlich gut.

Kendzia belegt, dass der Kinobesuch im Zweiten Weltkrieg ein gesellschaftliches Ereignis war, das man auch gemeinsam beging. Dabei wurden laut der Auswertung von Kendzia durchchnittlich über 50 Prozent deutsche Neuerscheinungen gezeigt. 25 Prozent waren Wiederholungen und 13 Prozent ausländische Filme. Interessanterweise blieben die politischen Streifen im Krieg in der Minderheit, das Maximum wurde 1941/42 mit 28 Prozent erreicht.

In der Mehrheit wurde heitere – und Unterhaltungsfilme gezeigt. Allerdings nahm die Bedeutung der Wochenschauen zu, die das NS-Regime konsequent für eine politische Beeinflussung der Bevölkerung nutzte. Ab Juni 1940 wurde ihr Besuch durch rechtzeitiges Erscheinen Pflicht. Ob das in der Realität funktionierte ist ungewiss. Später durfte zwischen Wochenschau und Filmbeginn kein Einlass mehr erfolgen, wohl ein Beleg dafür, die Pflicht zum Wochenschaugucken zuvor oft umgangen wurde. Der Kartenvorverkauf erfolgte in der Buchhandlung Bamberg (heute Rats- und Universitätsbuchhandlung).

Von Eckhard Oberdörfer