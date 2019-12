Greifswald

Zu teuer und zu wenig Auswahl: OZ-Leser kritisieren auf dem OZ-Facebookkanal nach einem Bericht über Ladenschließungen in der Innenstadt die Einkaufsmeile.

Was meinen Sie? Wie ließe sich die Innenstadt attraktiver gestalten? Und wo gehen Sie am liebsten einkaufen? Nehmen Sie hier an unserer Umfrage teil:

Wo gehen Sie am liebsten shoppen? Die OZ fragt Ihre Leser: Wo kaufen Sie ein? Am liebsten shoppe ich in Greifswald. Ich kaufe vor allem im Internet. Zum Einkaufen fahre ich nach Stralsund. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Ich kaufe vor allem im Internet.

Zum Einkaufen fahre ich nach Stralsund. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

