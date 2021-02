„Die Partei“ Greifswald: Wie viel Satire und wie viel Politik steckt in der Spaßpartei?

Greifswald

Wie weit darf Satire heute noch gehen? Über diese Frage wurde nach den Verstimmungen bei der Witzpartei „die Partei“ auch beim Greifswalder Ortsverband diskutiert. „Unsere Erkenntnis danach war, dass wir uns in Zukunft auf innerdeutsche Beleidigungen konzentrieren wollen“, sagt der 47-jährige Ortsverbandsvorsitzende Mark Peter Pistor.

Was war passiert? Der EU-Politiker und Bundesvorsitzender von „die Partei“ Martin Sonneborn hatte nach dem Sturm auf das US-Kapitol ein Foto von sich in den sozialen Medien geteilt. Auf diesem trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift: „AU WIEDELSEHERN, AMLERIKA! abem Sie Guter FrLug runtel! Printed in China für Die PALTEI“.

Was als Anspielung auf Donald Trump gemeint war, löste viel Kritik aus. Der Vorwurf: Der Witz sei rassistisch und bediene Vorurteile. Infolgedessen gab Partei-Kollege Nico Semsrott, selbsternannter Demotivationstrainer und zweitbekanntester Vertreter von „die Partei“, seinen Austritt bekannt, weil Sonneborn zunächst zu ignorant mit der Kritik umgegangen sei.

Satire soll auf Missstände aufmerksam machen

Über diesen misslungenen Witz sagen die hiesigen Mitglieder wie Felix Fäcknitz (25), dass das Einsetzen von „rassistischen Stereotypen als Mittel gezeigt hat, dass das moderne Deutschland nicht mehr bereit ist, das hinzunehmen.“ Martin Sonneborn Rassismus zu unterstellen, dazu wären die Mitglieder allerdings nicht bereit, fügt Fäcknitz an.

Vor einem Jahr gründete sich der Ortsverband. Zuvor war die Partei schon als Hochschulgruppe um Björn Wieland in der Kommunal-Politik unterwegs. Wieland bewarb sich 2015 als Kandidat für den Oberbürgermeisterposten in Greifswald und konnte im ersten Wahldurchgang 6,1 Prozent der Stimmen für sich generieren. Mit der Gründung des Ortsverbands, sagt Mark Peter Pistor, wolle man auch Menschen erreichen, die nicht mehr studieren. 20 Mitglieder von 16 bis über 60 Jahre zählt die Ortsgruppe ein Jahr später.

Bundesweit hat sich die Zahl der Mitglieder auf über 50 000 erhöht und „zählt mehr als die AfD“ sagt Pistor. Mit Sonneborn sind sie im EU-Parlament vertreten und konnten mit Marco Bülow nun auch in den Bundestag einziehen. „Die Partei“ macht schon lange nicht mehr nur Satire, sondern auch Politik. Beides gehöre zusammen, sagt Mitglied Felix Fäcknitz: „Satire soll Missstände aufzeigen. Es ist eine Motivation, damit zu arbeiten und ein Türöffner.“

Sich an die Corona-Auflagen halten und das Virus nicht verbreiten, den CO2-Austausch nicht erhöhen, keine Anfragen von Lobbyisten annehmen, keinen Krieg anfangen, „was wir im letzten Jahr erfolgreich vermieden haben“, wie Fäcknitz anfügt, keine Parteispenden annehmen – „und wenn doch diese kennzeichnen.“ Es sind die aktuellen Ziele der Ortsgruppe.

Nächstes Amt: „Multiversumspräsident“

Mark Peter Pistor von der Satirepartei „die Partei“ will als Bundeskanzlerkandidat antreten. Quelle: Die Partei

Ein weiteres: Eine Mauer durch Greifwald ziehen und Schönwalde I darin einschließen. Was nach einer typisch absurden Forderung der Satire-Partei klingt, soll auf den fehlenden bezahlbaren Wohnraum in der Greifswalder Innenstadt aufmerksam machen, sagt Pistor: „Die Idee der Stadt, in Schönwalde teuren Wohnraum zu schaffen, um eine Durchmischung zu gewährleisten, ist doch fast so albern, wie eine Mauer durch die Stadt zu ziehen.“

Mit Pistor, der sich auf Fotos nur mit Schafsmaske präsentiert, weil seine Aussagen nicht nach seinem Aussehen beurteilt werden sollen, will die Ortsgruppe einen Bundeskanzlerkandidaten bei der kommenden Wahl aufstellen. „Ich kandidiere erst einmal für jedes Amt. Hauptsache Macht und Geld“, sagt der studierte Rechtsanwalt und lacht. „Wenn ich Kanzler werden sollte, werde ich mich auf die Wahl zum ‚Multiversumspräsidenten‘ vorbereiten.“

Das sei gar nicht so unwahrscheinlich, fügt sein Partei-Kollege Fäcknitz an. „Wir küren ja auch die Miss Universe und fragen niemanden. Daher kann man ja eine Miss Multiverse oder einen Mister Multiverse kreieren und andere eben nicht fragen.“ Kanzler kann hingegen nur werden, wer von den Bundestagsabgeordneten die Mehrheit erhält. Ein Versuch, so scheint es für den Ortsverband zu gelten, sei es allemal wert. Bis dahin werden sie höchstwahrscheinlich weiter keinen Krieg anzetteln oder den CO2-Austausch nicht in die Höhe treiben.

Über die Satirepartei „die Partei“ „Die Partei“ (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative) wurde 2004 von den Redakteuren des Satire-Magazins „Titanic“ gegründet. Der Bundesvorsitzende Martin Sonneborn war Chefredakteur des Magazins und ist seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments. Die Mitglieder bezeichnen sich selbst als „Genossen“. Zu den bekanntesten Mitgliedern und Unterstützern zählen der Kriminalbiologe Mark Benecke, Bela B von der Band „Die Ärzte“, der Entertainer und Musiker Rocko Schamoni von „Studio Braun“. Auch Hella von Sinnen, der verstorbene Moderator Dirk Bach und der Sänger Guildo Horn unterstützten die Partei bei der Landtagswahl im Jahr 2010.

Von Christin Lachmann