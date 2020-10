Die Pflicht des Lüftens: So sieht es damit in der Schule aus

Greifswald

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen im Landkreis Vorpommern-Greifswald soll die Hansestadt die Schulen bei der Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für Klassenräume unterstützen. 50 000 Euro soll die Stadtverwaltung dafür bereitstellen, beschloss am Montagabend die Greifswalder Bürgerschaft. „Priorisiert werden sollten vor allem stark ausgelastete Räume und Klassenräume, in denen die Lüftung erschwert ist“, sagte Anja Hübner von der Tierschutzpartei. Sie verwies auf wissenschaftliche Studien, denen zufolge diese Geräte die Viruslast in den Räumen um den Faktor sechs reduzieren können.

Gefahr durch instabile Konstruktion

Das Humboldtgymnasium ist in die Jahre gekommen. Quelle: Petra Hase

Derzeit sind die Schulen verpflichtet, die Klassenräume alle 20 Minuten gut durchzulüften. „Eine Forderung, die nicht überall gleichermaßen umzusetzen ist“, sagt Ulf Burmeister, Schulleiter des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. Die baulichen Gegebenheiten in den Häusern seien sehr verschieden. „Bei uns im Gymnasium etwa dürfen wir die großen Fenster seit Jahren eigentlich gar nicht öffnen, weil die Konstruktion instabil ist“, sagt er. Was Burmeister nicht erwähnt: Vor einigen Jahren knallte ein großes Fenster im Unterricht aus seiner Verankerung. Wie durch ein Wunder trugen zum Glück weder Schüler noch Lehrer Verletzungen davon.

Fensterhebel sind sehr weit oben

Damals wurde festgelegt, dass nur noch die kleinen, darunter befindlichen Kippfenster geöffnet werden dürfen. Doch deren Spalt ist so schmal, dass die beabsichtigte Wirkung des Raumlüftens gering ist. „Also öffnen wir jetzt die großen Fenster wieder, wobei nur die Lehrer dazu berechtigt sind. Teilweise geht das Öffnen nur mit Gewalt und nicht selten schließen sie sich wieder von allein“, demonstriert der Schulleiter in verschiedenen Klassenräumen die Missstände. Dabei zeigt sich auch: Lehrer mit einer geringeren Körpergröße als 1,75 Meter dürften Schwierigkeiten haben, überhaupt an die Fensterhebel zu gelangen. Sie müssen sich wohl einen Stuhl als Hilfsmittel nehmen.

Mit 1,67 Meter Körpergröße kommt man nicht an die Fensterhebel im Klassenraum, demonstriert OZ-Redakteurin Petra Hase Quelle: Ulf Burmeister

Lüften unterbricht Unterrichtsfluss

Damit nicht genug. Das Lüften unterbreche auch den Unterrichtsfluss, so Burmeister. „Das kostet wertvolle Zeit und bringt ständig Unruhe in den Unterricht“, gibt er zu bedenken. Ganz zu schweigen davon, dass jeder Kollege für sich ein Mittel finden müsse, nach jeweils 20 Minuten an das Lüften tatsächlich auch zu denken. Denn am Humboldtgymnasium dauern die Unterrichtseinheiten in der Regel 100 Minuten. Deshalb befürwortet Ulf Burmeister ausdrücklich die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten in allen Klassenräumen. Allein in den beiden Gebäuden des Humboldtgymnasiums sind das etwa 40. „Wenn wir als Stadt eine Million Euro für die Beräumung des Geländes für das neue Schulzentrum am Ellernholzteich haben und Hunderttausende jährlich für die ‚Greif‘ ausgeben wollen, sollten wir auch eine halbe Million für solche Lüfter ausgeben können, um alle Schulen damit zu versorgen“, argumentiert Burmeister, der für die Bürgerliste Greifswald in der Greifswalder Bürgerschaft sitzt.

Lüfter für alle Klassenräume städtischer Schulen?

Diese Summe sei wahrscheinlich ungefähr nötig, hieß es in der Sitzung des Stadtparlaments, um die 150 bis 220 Klassenräume der städtischen Schulen mit den Geräten auszustatten. Die Kosten pro Gerät wurden mit 850 bis 1400 Euro beziffert. Dennoch gab Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zu bedenken: „Nicht die Schulen sind die Orte, in denen sich das Virus ausbreitet, sondern vor allem Feiern.“

Der Schulhof des Humboldtgymnasiums bietet viel Platz, um Gruppen in Corona-Zeiten gut separieren zu können. Quelle: Petra Hase

Aus Sicht der Bürgerschaftsmehrheit sind die 50 000 Euro für die Anschaffung der Geräte innerhalb eines Pilotprojektes dennoch gut angelegtes Geld. „Wir sollten es ausprobieren. Es ersetzt zwar nicht das Lüften, aber ich habe die stille Hoffnung, dass man sich damit vielleicht die Maske während des Unterrichts ersparen kann“, argumentiert Jörn Kasbohm (Linke). Erik von Malottki ( SPD) schlägt vor, als Deckungsquelle für die Anschaffung weiterer Geräte die nicht ausgereichten Mittel aus dem Eine-Million-Euro-Corona-Hilfsfonds zu nutzen. Die Nachfrage nach den Hilfen ist bislang gering. Zudem forderte die Bürgerschaft die Landesregierung auf, schnellstmöglich in ausreichendem Umfang Mittel zur unbürokratischen Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für alle Unterrichts­räume, Lehrerzimmer und Sekretariate bereitzustellen.

Alter Plattenbau nicht schlecht für Corona-Regeln

Schulleiter Burmeister hofft auf schnelle Entscheidungen, denn der kalte Winter kommt, die Erkältungsgefahr steigt. Außerdem seien schließlich auch die Schulen aufgefordert, fast im Wochentakt immer wieder neue Corona-Verordnungen des Landes kurzfristig umzusetzen. Ein Kraftakt. „Zum Glück ist jetzt die Maskenpflicht im Unterricht noch nicht angeordnet worden. Ich hätte wieder unser Hygienekonzept umschreiben, einen Elternbrief verfassen, alle Lehrer informieren, die Schüler instruieren müssen“, beschreibt er seine To-do-Liste. Er sei froh, dass die beiden Schulgebäude so konstruiert sind, dass sie die Einhaltung der Corona-Regeln ganz gut ermöglichen. In diesem Fall erweise sich der alte, wenn auch stark sanierungsbedürftige Plattenbautyp von Vorteil: „Wir haben drei Treppenaufgänge und viele einzelne Sanitärbereiche. Auch die Fenster auf beiden Seiten eines Klassenraums sind gut, um durchzulüften. Der große Schulhof macht ein Separieren aller Gruppen in den Pausen leicht. Das alles sollten Architekten künftig berücksichtigen, wenn sie neue Schulen planen“, sagt Burmeister.

