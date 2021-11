Greifswald

Das wird ein spannender Fernsehnachmittag: Über mehrere Wochen hinweg begleitete die Filmcrew von „Spiegel TV“ im Auftrag von RTL Nitro die Crews der DRF-Luftrettung an den Stationen Freiburg und Greifswald und im Operation-Center am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Die Serie gibt einen einzigartigen Einblick in den Alltag der Luftretter und in die Werft der DRF-Luftrettung.

Zuschauer erhalten dabei exklusive Eindrücke von den verschiedenen Einsätzen und Arbeiten der DRF-Luftrettung – von der Versorgung und dem Transport eines verunglückten Gleitschirmfliegers bis hin zu dramatischen Windeneinsätzen. Der aktionsreiche Alltag der Luftretter ist nie ohne eine Herausforderung. Auch im Operation Center ist höchste Präzision gefragt. Beim technischen Team in der Werft muss jeder Handgriff sitzen, denn die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Helikopter und Learjets ist von äußerster Bedeutung.

Gleich Folge 1 von „Die Rettungsflieger“ führt nach Greifswald

Noch nie wurde so ausführlich über die Arbeit der Luftretterinnen und Luftretter berichtet. Gleich Folge 1 führt nach Greifswald. Der Rettungshubschrauber „Christoph 47“ fliegt jährlich Hunderte Einsätze. Alessia Röske, die zur Crew von „Christoph 47“ gehört, findet, dass die Serie „Die Rettungsflieger“ absolut sehenswert ist. „Man bekommt einen super Einblick in die Arbeit des Rettungsdienstes. Gezeigt wird die Zusammenarbeit mit dem bodengebundenen Rettungsdienst, teilweise auch die Kooperation mit den Kollegen im Krankenhaus, was ich total klasse finde. Selbst ich bekomme Einblicke in die Arbeit der Kollegen in der Werft und sehe jetzt auch mal, was sie in Freiburg so machen. Das ist super.“

Oliver Barth, Stationsleiter und Pilot in Freiburg, ist gespannt auf die Windeneinsätze. „Da bin ich wirklich neugierig, wie die TV-Crew das umgesetzt hat“, und ergänzt: „Die Dreharbeiten waren für uns alle anstrengend. Es waren lange Tage, aber das Fernsehteam hat das super gemacht und uns auch mal in Ruhe gelassen, wenn das erforderlich war.“

DRF-Luftrettung von Serie überzeugt

Warum in Zeiten einer Pandemie eine TV-Produktion ermöglicht wurde, erläutert Dr. Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF-Luftrettung: „Corona wird nicht verschwinden und wir müssen lernen, damit zu leben. Da ‚Spiegel TV‘ und Nitro uns klar signalisiert haben, dass sich das TV-Team an alle Hygienevorschriften halten wird und alle Mitwirkenden geimpft sind, haben wir zugestimmt. Ich bin ganz sicher nicht der Einzige innerhalb der DRF-Luftrettung, der sehr gespannt darauf ist, was wir in den kommenden fünf Wochen zu sehen bekommen.“

Die Serie „Die Rettungsflieger – Hilfe aus der Luft“ läuft ab 20. November immer ab 17.25 Uhr auf Nitro. Die Folgen sind anschließend auch in der Mediathek von RTL abrufbar.

Von Cornelia Meerkatz