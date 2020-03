„Die Situation ist bitter“: Greifswalder Senioren isolieren sich aus Angst vor Corona

Greifswald

Für Renate Milz ist die Welt seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie kleiner geworden. Die 78-Jährige leidet unter COPD, einer chronischen Lungenerkrankung. Das Atmen fällt ihr schwer, deshalb benötigt sie dauerhaft eine Sauerstoffunterstützung. Normalerweise fährt Renate Milz mit ihrem E-Scooter regelmäßig zum Supermarkt – nicht nur wegen der Einkäufe, sondern auch, um Bekannte zu treffen und ein bisschen zu reden.

Doch seitdem die Zahlen der Corona-Infektionen im Landkreis von Tag zu Tag ansteigen, beschränkt sich die Rentnerin selbst. „Ich gehöre zur Risikogruppe und versuche, möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen zu haben“, sagt die Seniorin, die im „Hus Wörpel“ in Schönwalde I des ambulanten Pflegedienstes „Heinrich & Heinrich“ lebt.

Fahrten zum Supermarkt sind inzwischen tabu. Das Einkaufen erledige zum Glück ihre Tochter. Den Kontakt zu ihren anderen Verwandten hält Renate Milz über Whatsapp, der Computer wird zum Fenster in die Welt. Sie schaue sich jetzt viele Filme auf Youtube an. „Es muss ja irgendwie weitergehen.“

Senioren fällt es schwer, Kontakte einzuschränken

Nicht alle Bewohner in den Wohneinrichtungen des Pflegedienstes reagieren so einsichtig wie die 78-Jährige. „Bei der Bevölkerungsschicht, die wir am stärksten beschützen müssen, ist das Bewusstsein, zu Hause zu bleiben, erst ganz langsam gestiegen“, sagt die Personalleiterin des Pflegedienstes, Annekathrin Köster. Viele Ältere wollen auf lieb gewordene Gewohnheiten, wie den Treff beim Bäcker oder den Supermarktbesuch, nur schwer verzichten.

Annekathrin Köster, Personalleiterin vom ambulanten Pflegedienst Heinrich & Heinrich in Greifswald Quelle: Martina Rathke

Die Pflegekräfte versuchen, die sozialen Kontakte, die jetzt wegfallen, durch noch mehr Engagement zu kompensieren, sei es, dass man sich zum Brettspiel trifft oder auch mal länger miteinander schnackt. „Die Menschen sollen nicht vereinsamen, aber den körperlichen Kontakt zu anderen wollen wir vermeiden“, so Köster. Inzwischen wurde in den sechs Häusern des Pflegedienstes der Einkaufsdienst für die älteren Bewohner erweitert.

Ambulante Pflegedienste fühlen sich im Stich gelassen

Die Corona-Pandemie stellt die Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste vor enorme Herausforderungen. Viele Fragen, wie die Menschen bei einer Corona-Infektion fachgerecht weiterbetreut werden, seien noch ungeklärt. „Unsere Ausstattung im ambulanten Pflegedienst ist nicht dafür ausgerichtet, Menschen zu betreuen, die zusätzlich zu ihrer Grunderkrankung noch eine Infektionskrankheit wie Corona haben“, so Köster.

30 bestätigte Corona-Fälle in Vorpommern-Greifswald Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt es inzwischen 30 laborbestätigte Corona-Fälle. Dabei handelt es sich ausschließlich um Menschen, die aus Risiko-Gebieten zurückgekehrt sind sowie um deren Kontaktpersonen. Weiterhin gilt, dass Menschen mit Symptomen sich grundsätzlich telefonisch an ihren Hausarzt wenden, der sie dann an ein Abstrichzentrum überweist. Massentests sind nach Angaben des Kreises nicht geplant. Landrat Michael Sack ( CDU) appellierte an die Einwohner, Blut zu spenden. Das Blut werde dringend im Rettungsdienst und in den Krankenhäusern benötigt.

Seit zwei Wochen versuche man vergeblich, FFP2-Schutzmasken zu bestellen. Die Kliniken, so befürchtet die Prokuristin des Pflegedienstes, werden nur die Corona-Patienten mit schweren Symptomen aufnehmen. „Diejenigen, die positiv getestet sind und nur leichte Corona-Symptome, aber einen hohen Pflegebedarf haben, die werden wir weiter in den Pflegeeinrichtungen betreuen.“ Dafür müsse die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung stehen.

Notfallbetreuung schleppend angelaufen

Zudem sei die Notbetreuung der Kinder bei einigen Kollegen sehr schleppend angelaufen, moniert sie. Und das in einer Zeit, wo jede Pflegekraft benötigt werde. „Wir wünschen uns, dass die Kindereinrichtungen flexibler reagieren.“ In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen reiche es aus, zu belegen, dass man im Pflegedienst arbeite. Hier müsse auch der Partner in einem systemrelevanten Beruf arbeiten.

Wegen dieser Beschränkungen fielen allein in dieser Woche sieben Pflegekräfte aus. „Wenn der Vater auf einer Bohrinsel auf Montage ist, kann er eben nicht schnell nach Greifswald kommen.“ Oder, ein anderer Fall: Die Eltern teilen sich das Sorgerecht, doch das Kind lebt dauerhaft bei der Mutter, die als Pflegekraft arbeitet. Das Jugendamt habe aber den Antrag auf Notfallbetreuung abgelehnt, weil das Sorgerecht geteilt sei. „Wir empfehlen der Mutter, nochmals einen Antrag zu stellen“, so die Leiterin der betroffenen Kindertageseinrichtung, die nicht genannt werden will.

Zwei Tage die Wohnung nicht verlassen

Allein der Pflegedienst Heinrich & Heinrich betreut in Greifswald mit 85 Pflegekräften im Dreischichtsystem rund 500 Menschen, betreibt sechs Wohnhäuser mit 200 Wohnungen. Gerade in dieser schweren Zeit sollen sich die Bewohner gut versorgt wissen. Erich Rühr wohnt im „Haus Ostsee“. „Ich habe zwei Tage lang meine Wohnung nicht verlassen“, erzählt der 84-Jährige am Telefon. Die von ihm und den Mitbewohnern so geliebten allabendlichen Treffs dürfen wegen der Infektionsgefahr nicht mehr stattfinden.

„Wir haben uns immer den ganzen Tag auf die eine Stunde am Abend gefreut. Die Situation jetzt ist sehr, sehr bitter für uns“, sagt Rühr, der sich in dem Haus sehr gut betreut fühlt. „Im Haus versuchen die Pflegekräfte, uns die Situation so erträglich wie möglich zu machen.“ Mit seinen Nachbarn telefoniere er jetzt häufiger – und er hofft darauf, dass es wärmer wird. „Wenn wir dann draußen auf verschiedenen Parkbänken sitzen, können wir uns hoffentlich bald wieder direkt miteinander unterhalten.“

Von Martina Rathke