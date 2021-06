Ziethen/Menzlin

Zumeist wird Ziethen auf dem Weg von Greifswald nach Anklam nur durchfahren. Aber es lohnt sich aus mehreren Gründen, einen kurzen Stopp einzulegen. Zunächst geht es auf einer kopfsteingepflasterten Allee Richtung Herrenhaus, vorbei an historischen Wirtschaftsgebäuden.

Das Gutshaus in Ziethen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das Äußere wird durch einen Umbau aus Anlass der Hochzeit von Bernhard von Schwerin geprägt. 1818 – das Jahr der Einweihung des verputzten Hauses – und 1922 – da heiratete der Gutsherr – stehen über einem Eingang. Ihn ziert auch das von Einhorn und Löwe gehaltene Schwerinsche Wappen. Bernhard von Schwerin ließ einen Musiksaal anbauen. Er war selbst Pianist. An die damit verbundene kulturelle Tradition versucht man heute anzuknüpfen.

Empfehlenswert ist der Gang durch den gepflegten Landschaftspark. Hinter dem Musikhaus kann man die Wiedergeburt eines lange vergessenen Denkmals der Reformgartenkunst der 1920er Jahre beobachten. Bernhard von Schwerin ließ den Senkgarten vor seiner Hochzeit als Überraschungsgeschenk für seine Braut, die Berliner Fabrikantentochter Elisabeth Sander, herrichten.

Ein Denkmal der Gartenkunst entsteht neu

Der Senkgarten in Ziethen wird rekonstruiert Quelle: Eckhard Oberdörfer

Der etwa 450 Quadratmeter große Ziethener Senkgarten ist von Karl Foerster, einem der international bedeutendsten Gartengestalter des 20. Jahrhunderts, inspiriert. Angelegt hat ihn dessen Obergärtner Emil Pusch. Ein Senkgarten (von sunken garden/englisch) ist gegenüber der Umgebung um einige Stufen abgesenkt. Er wird von kleinen Böschungen oder Mauern umschlossen. Auch ein Wasserbecken gehört zu den Merkmalen. Nach 1945 wurde der Ziethener Garten „verschüttet“. Bernhard Graf von Schwerins Sohn Manfred ergriff 2005 die Initiative für eine, mittlerweile von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unterstützte Rekonstruktion der Anlage. Er verbrachte seine Kindheit in Ziethen. Die Strukturen sind schon wieder erkennbar. Zwei Eibengruppen, Buchen und eine Platane stammen noch aus der Zeit der Anlage des Gartens. Phloxstauden, darunter die Sorte „Gräfin von Schwerin“, waren ein Markenzeichen des Ziethener Senkgartens. Foerster war ein bedeutender Staudenzüchter.

Feldsteinkirche und Gutsherrengräber

Im Ziethener Landschaftspark Quelle: Eckhard Oberdörfer

In Sichtweite des Parks auf der anderen Straßenseite liegt erhöht die im 13. Jahrhundert eingeweihte Feldsteinkirche inmitten des Friedhofs. Gräber und Grabsteine erinnern an die Familien der Besitzer der zum Kirchspiel gehörenden Güter wie von Hertell, von Bornstaedt, von Below oder von Schwerin.

Gutsherrengräber auf dem Friedhof von Ziethen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Ihnen begegnet man auch auf den wohl von 1937 stammenden Wappenscheiben in der Kirche. Sie sind Teil einer der wenigen gut erhaltenen grundlegenden Umgestaltungen vorpommerscher Kirchen der NS-Zeit. Sie wirkt dem Zeitgeist entsprechend etwas „spartanisch“. Das Innere des Gotteshauses erhielt glatte Putzwände, einen Klinker-Altar und eine gemauerte Kanzel. Architekt war der Stettiner Raimund Ostermaier, der unter anderem das neue Bansiner Gotteshaus verantwortete.

Nahe der Kirche, in der Dorfstraße 9, wurde 2018 der Kunstraum Ziethen mit Hofcafé in der früheren Dorfschule eröffnet.

Zuckerrüben sorgten für hohe Einnahmen

Wir fahren nun von Ziethen Richtung Gützkow auf der L 263 nach Menzlin. Das 1856 für Sigmund Magnus von Wedell errichtete Herrenhaus verfiel in der DDR und wurde abgerissen. Von der Gutsanlage blieben einige Wirtschaftsgebäude. Die langjährigen Pächter des 667 Hektar großen Gutes, die Freiherren von Malchus, waren vor der Enteignung 1945 wirtschaftlich erfolgreich.

Menzlin lieferte große Mengen Zuckerrüben in die 1883 eröffnete Fabrik Anklam, und zwar per Schiff. 1893 wurde der Hafen des Gutes Menzlin dafür ausgebaut. Die Rüben gelangten zum Hafen per Feldbahn.

Tolle Naturerlebnisse am Rundweg

Dorthin gelangt man von Menzlin heute über eine Plattenstraße. Am früheren Hafen gibt es einen Kanuverleih und einen Imbiss, Floßfahrten werden angeboten. Hier beginnt auch ein sehr empfehlenswerter 6,5 Kilometer langer Rundwanderweg auf dem Deich mit Beobachtungstürmen, von denen man eine, dank der Renaturierung des Polders Menzlin

Am Menzliner Hafen Quelle: Eckhard Oberdörfer

wiedererstandene Wasserfläche und den Fluss bewundern kann. Viele Vögel, zum Beispiel Schwäne, Gänse, Enten, Milane und Reiher lassen sich sehr gut beobachten. Die Chancen, Adler zu sehen, sind gut. Die Silhouette von Anklam ist nah.

Hinter der Wasserfläche geht es am Fuße des Tannenbergs zurück, einer in der Region dank ihrer Ausmaße wohl einzigartigen Binnendüne, die in der Eiszeit entstand. Sie ist unter dem Namen Altes Lager bekannt. Die Bezeichnung soll an den Aufenthalt von Truppen des Großen Kurfürsten 1676 erinnern. Der Brandenburger wollte den Schweden Vorpommern abnehmen und belagerte Anklam.

Großer Handelsplatz der Wikinger

Am Rundweg an der Peene Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Trockenrasen am Tannenberg sorgen für eine einzigartige Vegetation. Allerdings hat der Bestand der noch in der DDR hier leicht zu findenden Wiesenkuhschelle und der Gemeinen Kuhschelle stark abgenommen, die jedes Frühjahr Besucher anziehen. Die größte Sehenswürdigkeit sind indes die 1965 bis 1967 freigelegten „Schiffsgräber“, auf die ein Schild hinweist.

Schiffsgrab der Wikinger Quelle: Eckhard Oberdörfer

Es dürften sich noch mehr im Boden des Kiefernwaldes befinden. Archäologen fanden viele Brandgräber. Die schiffsförmigen Steinsetzungen erinnern an einen bedeutenden, etwa 18 Hektar großen Handelsplatz der Wikinger, der vom späten 8. bis zum frühen 10. Jahrhundert bestand. Selbst in Skandinavien ist eine solche Konzentration von Schiffsgräbern selten.

Vermutlich huldigten die Wikinger dem Gott Thor, wie Funde nahelegen. Bei Menzlin lebten nicht nur Wikinger, sondern auch Slawen, die nicht nur für die Versorgung der Nordmänner sorgten und Handwerk betrieben, sondern auch Handel trieben, Münzfunde legen Handelsbeziehungen bis in die arabische Welt nahe. Von der Idee, bei Menzlin ein touristisch genutztes Wikingerdorf zu errichten, hat man indes lange nichts gehört.

In der DDR konnte man ein Stück weiter Richtung Hafen eine im 9. Jahrhundert gepflasterte Straße bewundern, die zu einer befestigten Furt durch die Peene führte. Durch die Wiedervernässung liegen die Steine nun unter Wasser.

Von Eckhard Oberdörfer