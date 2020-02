Die landesweit zehn besten Rammler kommen aus Wolgast

Wolgast

Die Rassekaninchenzüchter aus Vorpommern haben erfolgreich an der 25. Landesrammlerschau in Neustrelitz teilgenommen. Ein ganz besonderer Coup gelang den Wolgastern, denn sie stellten die zehn besten Rammler. Damit belegten sie den 1. Platz im Wettbewerb der Vereine. Wesentlichen Anteil an diesem hervorragenden Ergebnis hatten Hans Schumacher aus Hohendorf mit Castor Rex. Die beiden Rammler erhielten 97,5 und 97,0 Punkte und damit die Note vorzüglich. Ebenfalls 97,5 Punkte erhielt Siegfried Scheel aus Lühmannsdorf für einen Grauen Wiener.

Vorzüglich bewertete Tiere waren in der Schau auch von Roger Stöhr aus Waschow mit einem Blauen Wiener und einem Zwergwidder wildfarben (97,0 Punkte) zu sehen. Gerhard Rückart bekam für seinen Grauen Wiener ebenfalls 97,0 Punkte. Am guten Abschneiden der Wolgaster in Neustrelitz waren auch Petra und Horst Trzebiatkowski sowie Klaus Ranz beteiligt.

Für seine langjährigen Erfolge erhielt zudem Siegfried Scheel den Kreisverbandsehrenpreis und Hans Schumacher den Landesverbandesehrenpreis. Herzlichen Glückwunsch allen Geehrten!

Von Gerhard Rückart