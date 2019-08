Greifswald

Kann man darauf schaukeln? Nein, kann man nicht. Kurz vor dem Utkiek in Greifswald-Wieck stehen diese schiefen Bänke, auf denen das Sitzen derzeit einer akrobatischen Übung gleicht. „ Wieck ist ein touristisches Aushängeschild der Stadt. Schäden sollten deshalb dort auch umgehend behoben werden“, sagte Bürgerschaftsmitglied Christian Kruse ( CDU). Die Bänke, die bei Spaziergängern sehr beliebt sind, wurden offenbar durch Vandalismus beschädigt, möglicherweise beim Fischerfest. Dem Bauhof lag nach Angaben der Stadt bislang keine Anzeige vor. Die Mitarbeiter des Bauhofs wollen den Schaden nun noch in dieser Woche beheben und die Bank wieder richten, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Kruse begrüßte die Ankündigung und schlug vor, bei dieser Gelegenheit auch die versprochenen Bäumchen zu pflanzen, die während des Fischerfestes aus den Wiecker Blumenkübeln gestohlen wurden. Die Stadt hatte die Kübel für das Fischerfest an den Ochsensteg und die Ladebower Chaussee abtransportieren lassen, um Platz für die Buden zu schaffen. Dort wurden die Solitäre aus den Kübeln geklaut. Den Schaden bezifferte Kruse auf 390 Euro. Die Stadt verwies nochmals darauf, dass Sachbeschädigungen über das Online-Portal Klarschiff gemeldet werden können. Beschädigungen würden dann zeitnah behoben.

MR