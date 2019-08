Greifswald

Verwahrlosung, Hunger, Leid. Die Anschuldigungen, die sieben Dorfbewohner Radlows gegen eine Tierhalterin im Ort erheben, haben es in sich. Weil zahlreiche Anzeigen beim Veterinäramt in ihren Augen erfolglos geblieben sind, haben sie sich an die OSTSEE-ZEITUNG gewandt. „Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen“, sagt eine junge Frau. „Es ändert sich ja sonst nie etwas dort.“ Aus Angst vor einem Kleinkrieg im Dorf möchte keiner seinen Namen veröffentlicht sehen, die Daten liegen der OZ vor.

„Meine Tiere gehen keinen etwas an“

Das Grundstück, um das es geht, macht von außen einen ungepflegten Eindruck, die Anzahl der Tiere lässt sich schlecht abschätzen. Zahlreiche Ziegen sind zu sehen, Hundegebell tönt durch die Luft, viele Schuppen und verwinkelte Gehege sind zu erkennen. Besonders auffällig: Drei Rinder werden auf dem Gelände unter katastrophalen Bedingungen gehalten: Es gibt keinen angemessenen Stall, die den Tieren zur Verfügung stehende Fläche ist winzig klein, für mehr Auslauf in einer Art schmalem Korridor springen die Tiere über ein Hindernis. „Da schlagen sie sich immer die Hinterbeine dran“, hat ein Mann beobachtet. „Außerdem. Schauen Sie sich die Tiere doch mal an. Die sind ja furchtbar dünn.“ Die Rinder machen tatsächlich einen ausgezehrten Eindruck, selbst in ihrem noch jungen Alter. Als Unterstand soll offensichtlich ein Tausend-Liter-Plastikfass mit einer ausgeschnittenen Tür dienen. Dieses ist allerdings so in den Mist versenkt, dass die Tiere kriechend in die „Unterkunft“ robben müssten, um etwas Schutz vor der Sonne zu bekommen. Die Besitzerin lehnt ein Gespräch mit der OZ über die Haltungsbedingungen der Tiere ab. „Meine Tiere gehen keinen etwas an.“

Handyfotos von toten Tieren

Ein abgetrennter Tierkopf auf dem Gelände eines Hofes in Radlow Quelle: privat

Das sehen die sieben Dorfbewohner anders. Die Vorwürfe reichen noch weiter. In mehreren Gesprächen mit den Menschen unterschiedlichen Alters ist von Schlachtungen auf dem Grundstück die Rede, aber auch von einem Pferd, das angeblich unter dem Misthaufen begraben liegt, von unzähligen Katzen auf dem Dachboden und Pferden, die über Tage hinweg kein Wasser bekommen. Diese Vorwürfe lassen sich vor Ort nicht nachprüfen, an Handyfotos, welche die Entwicklung der vergangenen Jahre dokumentieren und zum Teil von entsetzten Besuchern der Einwohner stammen, mangelt es jedoch nicht. Nicht nur Bilder von einem abgetrennten Ziegenkopf werden der OZ gezeigt, auch Aufnahmen von einem augenscheinlich strangulierten Ziegenbock auf einer Weide sind entstanden. Die Fotos zeigen das Grundstück von Frau S., Landmarken, Bäume und Zäune machen eine Identifikation zweifelsfrei möglich. „Wir haben uns so oft ans Veterinäramt gewandt, einmal sogar die Polizei gerufen“, sagt ein Mann. „Es passiert einfach nichts.“

Veterinäramt im Dauereinsatz

Dorfbewohner protestieren gegen Tierhaltung in Radlow. Hier werden zahlreiche Tiere unter mehr als fragwürdigen Bedingungen gehalten Quelle: privat

Im Veterinäramt weiß man um die Zustände auf dem Hof. Anke Radlof, Kreissprecherin Vorpommern-Greifswalds, berichtet über den „ Dauereinsatz“ des Amtes. „Seit 2015 wurde die in Rede stehende Tierhaltung mehrfach kontrolliert. Es wurden Haltungs- und Pflegemängel festgestellt. Zu deren Abstellung wurden Auflagen erteilt“, beschreibt sie. „Die Erledigung wurde durch Nachkontrollen überprüft. Neue Mängel wurden offenkundig. Die selbst errichteten Haltungseinrichtungen sind immer wieder nur beschränkt nutzbar.“ Auch den Tod eines Pferdes kann sie bestätigen. Im Juni 2019 wurde ein Pferd tierärztlich untersucht, behandelt und nach ungünstiger Prognose eingeschläfert. Was mit dem Tier allerdings passiert sei, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Immerhin: „Die angezeigte mangelhafte Hufpflege eines anderen Pferdes konnte mittlerweile behoben werden.“

Bereits Tierhaltungsverbot in der Vergangenheit

Brisant: Gegen die Tierhalterin lag bereits einmal ein zeitlich und auf Arten begrenztes Tierhaltungsverbot an anderer Stelle im Landkreis vor, bestätigt Anke Radlof. Das an sich sinnvolle Tierhaltungsverbot sei allerdings in größeren Haushalten leicht zu umgehen, heißt es. Im Zweifelsfall könne man einfach sagen, das Tier gehöre einem Familienmitglied oder Bekannten und dann beginne das Verwaltungshandeln immer wieder neu. Gibt es keine Regelung gegen diese Schlupflöcher? „Nein, der Gesetzgeber verlangt die Einzelfallbearbeitung“, so Radlof.

„Warum tut das Amt nichts?“

Obwohl der Fall das Veterinäramt seit Jahren auf Trab hält, ist es zum äußersten Mittel, der Beschlagnahmung der Tiere, bislang nicht gekommen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben zwar Auflagen mit Zwangsgeldern, weitere Maßnahmen sind aber klar geregelt. „Eine Beschlagnahmung erfolgt erst, wenn Schmerzen, Leiden und Schäden erheblich sind. Und: Die Mitwirkung bei der Mängelabstellung müsste nicht vorhanden sein.“ Immerhin: Anfang Juli 2019 wurde eine anderweitige Unterbringung der Rinder beauflagt, eine Nachkontrolle stehe noch aus. „Ich hoffe wirklich, dass man die Tiere dort retten kann und woanders unterbringt“, sagt ein junger Mann, der nach eigenen Angaben schon häufiger leere Wasserbehälter bei den Ziegen und Rindern aufgefüllt hat. „Das sind wirklich keine Zustände mehr.“ Der Landkreis hingegen kritisiert die Anonymität der Anzeigen, eine Anzeige wegen Tierquälerei etwa, wäre so nicht möglich. „Anonyme Zeugenaussagen sind gerichtlich nicht verwertbar“, heißt es. „Das ist wenig zweckdienlich.“ Bleibt den Tieren wohl nur die Hoffnung, dass jemand über seinen Schatten springt. Entweder die Tierhalterin, das Veterinäramt oder aber die Anwohner.

