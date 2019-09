Eines der ältesten Kirchendächer Vorpommerns in Stoltenhagen

Stoltenhagen

Die Dendrochronologie macht es möglich. Wo Urkunden fehlen, liefert sie naturwissenschaftlich exakte Altersbestimmungen. Demnach ist das Dachwerk über dem Chor des zur Kirchgemeinde Grimmen gehörenden Stoltenhäger Gotteshauses 750 Jahre alt. Nur Tribohm (1250) Hanshagen (1257) und Eixen (1259) können auf datierte ältere Dachwerke verweisen. Die kleine Holzkonstruktion über der Wusterhusener Sakristei (1268) entstand etwa zeitgleich mit der von Stoltenhagen. Darüber informierte Bauhistoriker Torsten Rütz bei einem Vortrag zum 750. Jubiläum des Baus über die von ihm vorgenommenen Untersuchungen. Auch das Semlower Dach stammt aus dem frühen 13. Jahrhundert. Das Stoltenhäger Dachwerk sei eine handwerkliche Meisterleistung, so Rütz.

Der Geburtstag der Kirche hätte früher gefeiert werden können, denn die Mauern des Chores standen schon vor 1269. Geht es nach den Schriftquellen, hätten die Stoltenhäger noch Zeit. Ihre Kirche wird 1297 erstmals erwähnt.

Mit der Dendrochronologie wurden die Fälldaten der Bäume für das Dachwerk ermittelt. „Die Eiche wurde kurze Zeit nach dem Fällen verbaut, weil sich das Holz leichter verarbeiten ließ“, begründet der Bauhistoriker die Datierung auf 1269. Auch die Herkunft der Hölzer lasse sich wegen unterschiedlicher klimatischer Bedingungen und damit unterschiedlich ausgeprägten Jahresringen bestimmen. „Viel Holz kam aus der Ueckermünder Heide“, berichtete Torsten Rütz den Gästen der Geburtstagsfeier. „Es gab auch im Importe aus dem Weichselgebiet und von Gotland.“ Diese Stämme seien geflößt worden, wobei die Hansekoggen als multifunktionale Geräte genutzt worden seien. Sie hätten das Holz hinter sich hergezogen.

Womit das Dach ursprünglich gedeckt war, sei nicht bekannt. „Vielleicht wurde zunächst Rohr genutzt“, meint Torsten Rütz. „Das gab es auch in der Uckermark und war bis in das 19. Jahrhundert hinein sogar bei Herrenhäusern häufig der Fall.“

Die Stoltenhäger Kirche von Westen Quelle: eob

Der Bauhistoriker verwies auch auf viele Details, die sich bestimmten Moden ihrer Zeit zuordnen lassen. Das Blendenkreuz in den im Fischgrätenmuster aus Backsteinen am Ostgiebel sei etwa zwischen 1250 und 1275 sehr beliebt gewesen. „Der Backstein war das Plastik des 13. Jahrhunderts“ führte Rütz aus. „Die Steine aus gebranntem Lehm hatten noch ein Legitimationsproblem.“ Die Bauleute jener Zeit wollten „Stein zeigen“. Der Putz, der sie umgibt, könnte teilweise noch aus der Bauzeit stammen. Dabei setzten die Vorpommern seinerzeit anders als die Mecklenburger auf Feldsteine, deren Rundung bei der Bearbeitung belassen wurde. Diese „Felsen“ gab es reichlich auf den Feldern.

Lehm für die Backsteinproduktion stand in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Verfügung. Der Historiker Haik Porada erinnerte an die Lagerstätte bei Grimmen und die Ortsnamen Lehmhagen und Pötterhagen. Er verwies noch auf eine andere, kaum beachtete Besonderheit der Stoltenhäger Kirche. Es ist eine der wenigen erhaltenen mittelalterlichen Altarplatten Vorpommerns. Sie stammt aus Abtshagen und liegt heute am Eingang ins Kirchenschiff.

Dort gibt es wertvolle Malereien aus dem Mittelalter. Die Restauratoren Annett Ullrich und Volker König haben drei farbige Mittelalterliche und eine aus dem 18. Jahrhundert gefunden und erste Schritte für eine Konservierung und Restaurierung unternommen. Die mittelalterlichen Malereien entstanden im 13. Jahrhundert. Zu sehen sind zum Beispiel Sterne, ein Drache und Weihekreuze aus dem Mittelalter sowie eine barocke Vorhangmalerei neben der Kanzel.

Eine freigelegte Fläche im Chor aus der Zeit um 1300 gehört laut Ullrich und König zu „den besonders wertvollen Zeugnissen mittelalterlicher Wandmalerei in Mecklenburg-Vorpommern.“ Die Restauratoren gegen davon aus, dass es noch viel mehr Malereien gibt, für deren Konservierung und Restaurierung etwas getan werden müsse.

Malerei an der Chorwand Quelle: eob

Wenn es nach Pastor Wolfgang Schmidt geht, können künftige Besucher wieder die historische Farbigkeit des Mittelalters im Innenraum erleben. Dafür müssten weit mehr Malereien als bisher sichtbar freigelegt werden. Allerdings kostet das nicht nur viel Geld, die Denkmalpflege muss zustimmen. Jede Freilegung von Malereien führt dazu, dass diese durch den Einfluss von Licht und Luft über die Jahre geschädigt werden.

Was derzeit im Chor zu sehen ist, ist schon eindrucksvoll. Dazu gehört die Darstellung von Engel und Aposteln mit Büchern. Viel spricht dafür, dass in Stoltenhagen das Jüngste Gericht dargestellt wurde.

Freigelegte Malereien im Chor Quelle: eob

Von Eckhard Oberdörfer