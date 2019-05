Greifswald

Was für eine Enttäuschung für die Eltern im Greifswalder Verein Kinderladen! Diebe haben eine von ihren selbstgezimmerte Bank und dazugehörige Bretter vom Grundstück Verlängerte Scharnhoststraße/Ellernholzstraße geklaut. Mit viel Engagement bereiten die Eltern der Kinderladens derzeit den Bau ihrer neuen Kita vor. „Die Mütter und Väter haben die Bäume für die Erschließung des Grundstücks in Eigenarbeit gefällt, geschnitten, zersägt und gestapelt“, erklärt Kitaleiterin Christine Scheel. „Diese Holzteile mit besonders schöner und einzigartiger Maserung sollten als Bänke allen Arbeitern und Helfern zur Pausenfindung dienen.“ Nach der Entdeckung des Diebstahls – die Bank wurde bereits zu Ostern geklaut – herrschte zunächst lähmendes Entsetzen unter den Eltern. Man habe lange überlegt, ob man den Verlust öffentlich macht oder nicht. „Ich habe gesagt, dass müssen wir tun“, so Scheel. „Denn das ist ja erst der Anfang unserer Bauarbeiten, wie soll das weitergehen, wenn wir jetzt schon mit solchen Hindernissen zu kämpfen haben?“

Aufforderung: Bank soll bis zum 1. Juni wieder an ihrem Platz stehen

Sie räumt den Dieben jetzt eine Frist bis zum 1. Juni ein, in der die Bank und das Material wieder auf ihrem Platz zu sein haben, danach schaltet sie die Polizei ein. „Es gibt Augenzeugen“, so die Kitaleiterin. Der Bau der Kita mit 30 Plätzen in der Verlängerten Scharnhorststraße soll möglichst bald beginnen, der Bauantrag ist bereits eingereicht. „Es wäre für uns in der langen Vereinsgeschichte seit 1990 der absolute Höhepunkt, in unsere eigenen vier Wände ziehen zu können“, erzählt Scheel. Bisher hätten die Eltern in der Zeit seit Bestehen des Vereines drei verschiedene Standorte geplant, renoviert und kinderfreundlich gestaltet. Die Bausubstanz der jetzigen Kita in der Martin-Luther Straße sei aber alles andere als optimal. „Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr umziehen können“, sagt Christine Scheel. Fördermittel in Höhe von 688 000 Euro gibt der Landkreis für das Projekt, das sind rund 90 Prozent der veranschlagten Kosten.

Anne Ziebarth