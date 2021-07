Diebe unterwegs: Wohnmobil in Greifswald gestohlen

Greifswald

Fahrzeugdiebe haben in Vorpommern erneut ein Wohnmobil gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erläuterte, handelt es sich um ein Fahrzeug im Wert von 65 000 Euro aus Greifswald. Das Wohnmobil stand am Sonntagabend noch auf einem Anwohnerparkplatz und war am Montagmorgen verschwunden, wie der Besitzer angab.

Besonders unglücklich sei, dass der Besitzer das Fahrzeug am Morgen eigentlich zu einem besser gesicherten Gelände bringen wollte, hieß es. Es handelt sich um ein Mobil der Marke FCA Italy / Capron. Es stand in der Nacht zu Montag auf einem Parkplatz auf Höhe des Dubnaring 11 in Greifswald. Es ist weiß mit einem großen grauen „C“ und mit einer Solaranlage ausgestattet. Hinweise nimmt die Greifswalder Polizei unter der Telefonnummer 03834 / 540 224 entgegen

In Vorpommern werden seit Wochen immer wieder Wohnmobile gestohlen. Betroffen waren zuvor sechs Besitzer in Stralsund, Martensdorf und Greifswald. Bisher konnte laut Polizei keines der gestohlenen Campingfahrzeuge wiederentdeckt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 400 000 Euro geschätzt.

Von dpa/ OZ