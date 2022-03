Diebe wiedererkannt: Greifswalder Brillenverkäufer beweist gutes Auge

Greifswald

Es gibt dieses Gerücht: Täter zieht es immer wieder zum Tatort zurück. Das stimmt auch in dieser Kriminalgeschichte. Zumindest ein bisschen. Denn in diesem Fall hat es die Täter zurück in die Nähe des Tatortes gezogen, um zwei Tage später Klamotten zu shoppen. In diesem Fall wurde es ihnen zum Verhängnis. Der Ort des Geschehens befindet sich in diesem Fall in der Greifswalder Innenstadt und ist eigentlich nicht oft Szene für einen Diebstahl: ein Brillengeschäft.

Schwache Beute und dann auch noch gefasst

Was war geschehen? Am Montag, 7. März, entwendeten zwei Unbekannte ein Brillengestell im Brillenhaus Greifswald. Der Wert der Beute war nicht sehr hoch: 150 €. Brillengestelle können auch schnell noch teurer werden. Der Optiker Arne Lange war zwar zum Zeitpunkt der Tat selbst nicht im Laden, schaute sich später aber die Aufnahmen der Überwachungskameras an. Auf denen sah er, wie sich die Verdächtigen im Geschäft umschauten, und es sehr schnell wieder verließen. Auf dem Video auch deutlich zu beobachten: Eines der Brillengestelle verschwindet in der Tasche.

Die beiden mutmaßlichen Diebe verraten sich dann durch eine ziemlich kurzsichtige Aktion: Als Lange sich zwei Tage später, am Mittwoch, in seiner Pause in der Stadt aufhält, erkennt die beiden Verdächtigen von den Aufnahmen. ,,Ich bin durch die Stadt gegangen und habe die beiden Typen gesehen. Sie trugen die gleiche Kleidung wie auf den Aufnahmen. Dann waren sie weg. Zwei Stunden später haben wir die beiden wiedergesehen, als sie zu H&M gegangen sind“, erzählt Lange. Die Mode-Kette befindet sich gegenüber vom Brillenladen.

Von dem Gestell fehlt jede Spur

Nach dem Diebstahl stand das Brillengeschäft ohnehin mit der Polizei in Kontakt. Als sie die Verdächtigen sahen, riefen sie die Polizei. Die reagierte prompt und schickte einen Streifenwagen vorbei. Lange erinnert sich an den Einsatz. Er habe mit einer Kollegin beobachtet, wie sie die Verdächtigen aus dem Geschäft herausholten und verhörten. „Das Gestell werden wir dennoch nicht wieder sehen“, meint Lange.

Die Polizei Anklam bestätigt, dass die anwesenden Polizeibeamten die Identität der Verdächtigen festgestellt haben. Sie nahmen den 23- und 24-Jährigen nicht fest, stellte aber eine Strafanzeige. Denn von dem Brillengestell fehlt weiter jede Spur.

Von Maret Becker