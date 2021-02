Diebstahl: Täter brechen in Kleingartenanlage in Greifswald ein

Greifswald

In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in Kleingärten in Greifswald eingebrochen und haben Gegenstände gestohlen. Nach Angaben der Polizei, müssen die Täter zwischen Mittwoch 12 Uhr und Donnerstag 9.15 Uhr in fünf Gärten einer Kleingartenanlage in der Ladebower Chaussee eingebrochen sein. Sie haben nach ersten Erkenntnissen der Beamten Werkzeuge mit einem Gesamtwert von mindestens 1800 Euro entwendet.

Die Spuren wurden gesichert, doch die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen in der Tatzeit gemacht haben, mögen sich bei dem Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-5400 oder über die Internetwache der Polizei in MV melden.

Von OZ