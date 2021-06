Greifswald

Gute Laune bei der Dienstleistungsgesellschaft Greifswald (DLG): Das Tochterunternehmen der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft baut auf seinem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück in der Helmshäger Straße 5 am südlichen Stadtrand ein großes Funktionsgebäude und feierte am Dienstag den symbolischen ersten Spatenstich. „Wir sind 2007 als DLG mit 32 Mitarbeitern gestartet und platzen jetzt mit 120 Beschäftigten hier am Standort aus allen Nähten“, sagt Betriebsleiter und Prokurist Thomas Scheel.

Für 2,5 Millionen Euro werde daher eine neue, 50 mal 20 Meter große Halle für den Fuhrpark und weitere Technik sowie Aufenthalts- und Schulungsräumlichkeiten gebaut. Besonders freue er sich für sein Team auf den neuen Sozialtrakt mit ausreichend Duschen, WC-Anlagen und Umkleiden, so Scheel. Die jetzige Situation im Gebäude, das einst einem Bauunternehmen gehörte und 2009 von der DLG übernommen wurde, sei nicht mehr zufriedenstellend. Mit dem Neubau, der voraussichtlich im März/April 2022 fertiggestellt wird, verbessern sich die Arbeitsbedingungen somit erheblich. Die Bauleitung hat die Projektgesellschaft Stadt Greifswald (PGS) übernommen, ebenfalls ein Tochterunternehmen der WVG.

Unternehmen will verstärkt aus- und weiterbilden

Zu den „grünen Engeln“, wie die DLG-Beschäftigten gern im Unternehmensverbund bezeichnet werden, gehören Männer und Frauen im Hauswartservice, in der Grünpflege, in der Hausreinigung, im Winterdienst und in der Grünflächengestaltung. Auch Betriebshandwerker und Büroangestellte zählen zur Firma. Es sei wahrscheinlich, so Thomas Scheel, dass das Team auch in den kommenden Jahren weiter wachse. Besonders gefragt: Betriebshandwerker. Da es aufgrund von Fachkräftemangel bei vielen Handwerkerfirmen zunehmend zu längeren Wartezeiten bei Aufträgen kommt, setzen WVG wie auch die Wohnungsbaugenossenschaft (WGG) seit geraumer Zeit auf eigene Leute und vergrößern diese Abteilungen. Mit Erfolg, wie Klaus-Peter Adomeit, Geschäftsführer von WVG und DLG, verrät: Mit gutem Lohn und dem sozialen Gefüge könne das kommunale Unternehmen bei gut ausgebildeten Fachkräften punkten. Doch der Bedarf steige weiter. „Daher wollen wir in Zusammenarbeit mit der IHK, der Arbeitsagentur und der ABS verstärkt in Aus- und Fortbildung investieren“, so Adomeit.

Bei der DLG gebe es zurzeit nur eine Auszubildende, eine Bürokauffrau in spe. Die WVG habe laut Adomeit drei Azubis pro Jahrgang, fast alle werden Kaufleute für Immobilienwirtschaft bzw. IT-Kaufmann. „Wir wollen aber künftig auch die technischen Berufe ausbilden“, kündigt der WVG-Chef an. Dabei gehe seine Überlegung dahin, die Ausbildung womöglich im Verbund mit regionalen Firmen anzubieten.

Von Petra Hase