Diese Gastspiele bietet die Vorpommersche Landesbühne im Juli

Zinnowitz/Anklam/Wolgast

Es war ein musikalisches, intellektuelles Fest inklusive geistreicher Blödelattacken, das die Zuschauer 2019 im gelben Theater „Die Blechbüchse“ und im Theaterzelt „Chapeau Rouge“ erlebten. Die Konzerte waren innerhalb weniger Tage ausverkauft. Die gute Nachricht: Rainald Grebe kommt 2020 wieder. Am Dienstag (21. Juli) gastiert er um 19.30 Uhr in der Nikolaikirche Anklam, am Mittwoch (22. Juli) wird er um 19.30 Uhr auf der Zinnowitzer Ostsee-Bühne erwartet.

Er ist wohl einer der beeindruckendsten Bühnenkünstler der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche. Er ist Autor, Dramaturg und Regisseur; Schauspieler, Comedian, Komponist und Liedersänger. Vor etwa zehn Jahren wurde er der breiten Masse mit seiner Hymne „ Brandenburg“ ein Begriff, tourte mit der Kapelle der Versöhnung durchs Land. 2018 inszenierte und schrieb er „fontane.200“ für die Berliner Schaubühne.

Anzeige

Vielseitig und überraschend

Er ist vielseitig und überraschend. Sein „Solo Special“, das er für die Konzerte kreiert, ist wirklich speziell und es führte im vergangenen Jahr fast durch sein gesamtes künstlerisches Schaffen.

Weitere OZ+ Artikel

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Rainald Grebe machte sich Anfang der 90er Jahre aus Köln in die neuen Bundesländer auf. Er studierte an der Hochschule für Schauspielkunst „ Ernst Busch“ Puppenspiel und wurde Dramaturg, Schauspieler und Regisseur am Theaterhaus in Jena. Später tourte er mit Soloprogrammen und spielte sich bis 2015 mit dem Orchester der Versöhnung durch ganz Deutschland.

Puppenspieler plant drei Gastspiele

Gleich drei Gastspiele plant Puppenspieler Michael Hatzius. Tierversuche können äußerst unterhaltsam sein, vor allem wenn der preisgekrönte Puppenspieler dabei seine schrägen Figuren lebendig werden lässt. Die weltbekannte Echse ist natürlich wieder der Star des Abends. Seit dem Urknall ist das mürrisch-charmante Reptil auf unserer Erde, hat die erste Zelle noch eigenhändig geteilt und berichtet gern von seinen Erfahrungen. Doch auch anderes Getier sucht den Weg ins Licht.

Puppenspieler Michael Hatzius lässt seine schrägen Figuren lebendig werden. Quelle: Agentur

Schweine, Zecken, Hühner oder gar ein Kamel? Wir dürfen gespannt sein, denn an diesen Abenden wird Michael Hatzius diverse Charaktere aus seinem Universum vorstellen. Das Publikum ist dabei Teil des „Echsperiments“, schließlich ist Improvisation die große Leidenschaft von ihm.Termine: 24. Juli, Ostsee-Bühne Zinnowitz, 19.30 Uhr, 25. Juli, 19.30 Uhr, Nikolaikirche Anklam und 26. Juli, 19.30 Uhr, St. Petri-Kirche Wolgast

Lesen Sie auch

Von Claudia Winter