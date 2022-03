Diese Greifswalder Familie gibt Kindern vorübergehend ein zu Hause 

Greifswald

Es ist Liebe auf Zeit, die Manuela und Matthias fremden Kindern schenken. Seit vier Jahren ist das Ehepaar aus der Hansestadt beim Jugendamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald als Bereitschaftspflegeeltern gelistet. Das bedeutet, dass sie immer auf Abruf sind, sich auf jedes Kind neu einstellen müssen - und es dann nach kurzer Zeit wieder abgeben.

Aus welchen Gründen die Kinder zu Manuela und Matthias kommen, spiele keine Rolle, sagt die 38-Jährige. Sobald ein Kind vom Jugendamt an das Ehepaar übergeben wird, werde deshalb nur das nötigste mitgeteilt. „Hat es eine Allergie, braucht es bestimmte Medikamente oder gibt es etwas anderes, was wir über das Kind wissen müssen. Wo das Kind herkommt und was passiert ist, steht für uns nicht im Vordergrund. Wir sehen nur das Kind“, sagt Manuela. Für die Kinder da sein, ihnen Geborgenheit schenken: Nur darum gehe es, fügt auch ihr Ehemann Matthias hinzu: „Im Gegensatz zur Dauerpflege geht es auch nicht darum, dass wir die Kinder erziehen. Bei uns geht es nur darum, dass sie erst einmal geschützt sind.“

Bereitschaftspflegeeltern bleiben anonym

Das Ehepaar, das drei eigene Kinder hat – das jüngste fünf, das älteste elf Jahre – hat sich bewusst dazu entschieden, vor allem Babys zur vorübergehenden Pflege aufzunehmen, „weil wir sie gut in unseren Alltag integrieren können“, erklärt der Familienvater. Manuela ist ausgebildete Kinderkrankenschwester, hat ihren Job aber erst einmal an den Nagel gehängt, um sich um ihre und um die Pflegekinder zu kümmern.

In der Bereitschaftspflege bleiben die Familien, die die Kinder für eine begrenzte Zeit aufnehmen, anonym. „Die leiblichen Eltern erfahren nichts über uns und wir nichts über sie. Das ist uns auch sehr wichtig“, sagt Manuela. Auch deshalb möchte das Ehepaar ihren Nachnamen nicht in der Zeitung veröffentlicht sehen. Dass die Familien nicht doch mal zufällig aufeinandertreffen, ist nicht immer ausgeschlossen. Manuela erzählt, wie sie eines der Pflegekinder zum begleiteten Umgang gebracht hat und auf die leibliche Mutter traf. „Sie war einige Minuten früher da und sagte zu mir: ,Schön, dass sie sich um mein Kind kümmern.’ Ich hatte da erst einmal Gänsehaut, weil ich nicht wusste, was jetzt kommt. Manche Eltern scheinen dankbar, andere eher skeptischer zu sein.“

Wollen auch Sie Pflegeeltern werden? Der Landkreis Vorpommern-Greifswald sucht weiterhin nach Familien, die ein oder mehrere Pflegekinder bei sich aufnehmen würden. Zu den Grundvoraussetzungen gehören ein angemessenes Alter, eine gesundheitliche Eignung, entsprechenden Wohnraum, gesicherte finanzielle Verhältnisse sowie Zeit für das Pflegekind und für dessen Erziehung. Pflegekinder können unabhängig vom Familienstand aufgenommen werden. Das örtliche Jugendamt lädt Interessierte regelmäßig zu Informationsveranstaltungen, Vorbereitungsseminaren und individuellen Beratungen ein. Sobald der Entschluss gefestigt ist, müssen entsprechende Unterlagen beim Jugendamt eingereicht werden. Dazu zählen unter anderem ein polizeiliches Führungszeugnis sowie ein ärztliches Attest. Die Bewerbungsphase dauert bis zu einem halben Jahr. Lebt das Kind in einer Pflegefamilie hat das Jugendamt den notwendigen Lebensunterhalt des Kindes sicherzustellen. Deshalb bekommen Pflegeltern inform eines monatlichen Pauschalbetrages sowie gegebenenfalls einmalige Beihilfen und Zuschüsse Pflegegeld. Weitere Informationen finden Sie auf: www.kreis-vg.de/Leben/Pflegekinderdienst/Pflegekinder-Pflegeeltern

Ein Kind nur wenige Tage alt

Vergangenes Jahr kümmerte sich das Ehepaar um sechs Pflegekinder. Das Jahr zuvor waren es drei. An das erste Pflegekind erinnert sich Manuela noch gut. Gegen Mittag klingelte das Telefon. Für einen einjährigen und ein anderthalbjähriges Kind wurden Bereitschaftspflegeeltern gesucht. „Es wurde dann der Einjährige, der für ein paar Tage bei uns blieb“, erzählt Manuela. Das jüngste Kind, das die beiden zur Pflege aufnahmen, war nur wenige Tag alt und sei „frisch von der Entbindungsstation gekommen“, so Manuela. Auch ein Geschwisterpaar nahmen sie bereits für einige Wochen bei sich auf.

Bei jedem Kind steht bereits im Vorfeld fest, dass es irgendwann auch wieder gehen wird. „Wir vertrauen dem Jugendamt zu hundert Prozent. Wir würden nie beurteilen, ob der Kontakt zu den leiblichen Eltern gut oder schlecht ist. Wenn die Kinder zurück zu den Eltern kommen, ins betreute Wohnen oder zu Dauerpflegefamilien, dann akzeptieren wir das. Wir freuen uns in dem Moment, dass das Kind in eine positive Richtung geht. Wenn nicht, dann wissen wir, dass das Jugendamt da ist“, sagt Manuela.

386 Kinder aus dem Kreis leben derzeit in Pflege

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind aktuell mehr Pflegekinder in Vollzeitpflegestellen mit langfristiger Perspektive als in Kurzzeitpflegestellen untergebracht. Die meisten Kinder kommen aus „Multiproblemfamilien“, die sowohl wirtschaftliche als auch soziale Probleme haben, erklärt der Kreis auf Anfrage. Häufig würden sich die leiblichen Eltern in Überforderungssituationen befinden und es nicht schaffen, für ihre Kinder zu sorgen. Auch weil sie selbst an psychischen Problemen oder an Suchterkrankungen leiden würden. Aktuell gibt es 275 Pflegefamilien in Vorpommern-Greifswald, 386 Kinder leben in einer solchen.

„Nicht jedes Kind passt in jede Familie oder zu jeder Person, sodass der Landkreis Vorpommern-Greifswald immer einen freien Pool an Pflegeplätzen benötigt, um für ein zur Vermittlung stehendes Kind die geeignete Pflegefamilie oder Pflegeperson vorzuhalten“, erklärt Kreissprecher Achim Froitzheim. Momentan verfüge der Kreis nur über geringe freie Kapazitäten bei Pflegepersonen oder in Pflegefamilien. Irgendwann könnten sich Manuela und Matthias vorstellen, ein oder mehrere Kinder in Dauerpflege zu nehmen.

Von Christin Lachmann