Diese Greifswalder Supermärkte bauen um

Die Supermarktriesen in der Hansestadt setzen weiterhin auf größere Verkaufsflächen und ein breiteres Angebot. Das zeigt sich derzeit in der Hans-Beimler-Straße. Die Abrissarbeiten des Rewe-Marktes haben bereits begonnen. Der künftige Neubau verfügt dann über eine Verkaufsfläche von 1500 Quadratmeter.

Käufer mit mehr Auswahl an der Frischetheke binden, ist eine Strategie des Konzerns. Ein größeres Obst- und Gemüsesortiment, eine breitere Auswahl an verzehrfertige Snack, eine neue Bedientheke mit Fleisch und Käse: Das verspricht nun auch der nächste neugebaute Rewe-Markt, der voraussichtlich zum Ende des Jahres wiedereröffnet.Wer den Supermarkt künftig leiten wird, stehe noch nicht fest, sagt Nadja Keller, Pressesprecherin Region Ost. Petra Götz, vorherige Inhaberin des Marktes, gab die Filiale ab und leitet nur noch den Rewe-Markt in der Lomonossowallee. Dieser wurde nach dem verheerenden Brand im Mai 2018 komplett neu gebaut. Auch hier setzte die Rewe-Group auf eine größere Verkaufsfläche.

Umbaumaßnahmen beim Netto Marken-Discount in der Hans-Beimler-Straße laufen

Doch damit sind die Umbauarbeiten des Konzerns in der Hansestadt nicht beendet: Auch bei der Filiale in der Grimmer Straße ist eine Erweiterung der Fläche geplant. Einen konkreten Baustart gibt es noch nicht. Wie viel das Unternehmen in die Umbauarbeiten investiert, legt der Konzern trotz OZ-Anfrage nicht offen. Dem Trend der Vergrößerung folgt indes auch der Discounter Netto, der sich wenige Meter vom Rewe-Markt in der Hans-Beimler-Straße entfernt befindet. Seit vier Wochen läuft dort die Sanierung. Von aktuell 800 Quadratmeter werde die Verkaufsfläche auf 1000 Quadratmeter ausgedehnt, erklärt Patrick Muranko, Gebietsleiter des Discounters. Eine Million Euro fließen in den Umbau.

Geplant ist, den Anbau des Eingangs nach vorne zu verlegen. In diesem soll sich künftig das Lager für das Leergut befinden. Im Discounter selbst wird es breitere Gänge geben. Ausgetauscht werden die Kühlungsgeräte, investiert wird auch in neue LED-Beleuchtung. Auswirkungen auf das Sortiment wird die Erweiterung der Verkaufsfläche dort allerdings nicht haben. Dieses bleibt so bestehen, so Muranko: „Uns geht es vor allem um mehr Platz. Wichtig ist, dass Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen besser durchkommen.“

Bis voraussichtlich Ende April werden die Umbaumaßnahmen keine Folgen auf die Öffnungszeiten und Kunden haben. Dann schließt der Discounter vorübergehend, um den Innenraum umzubauen. Bis schätzungsweise Mitte Juni soll der Markt dann wiederöffnen. Das Personal bleibt bestehen, ob aufgestockt wird, ist noch nicht ganz klar. Einige Parkflächen werden mit dem Umbau weichen. Insgesamt 65 Parkplätze wird es nach den Arbeiten geben.

Nicht nur positive Meinungen zu Supermarkt-Erweiterungen

Einen Konkurrenzkampf zum neuen Rewe-Markt befürchtet Patrick Muranko indes nicht. „Wir sind ein Discounter, Rewe ein Vollsortiment-Supermarkt. Viele Kunden kommen bewusst zu uns, so wie eben viele Kunden auch bewusst zum Rewe gehen.“ Vier Netto-Filialen gibt es in Greifswald. Neben der in der Hans-Beimler-Straße, die 2009 eröffnete, gibt es drei weitere Filialen in der Anklamer, Grimmer und Wolgaster Straße. Ob diese auch umgebaut werden, stehe noch nicht fest.

Doch was denken die Hansestädter über die Erweiterungen der hiesigen Supermärkte? Eine 91-jährige Greifswalderin, die sich die frischen Sachen immer direkt vom Markt holt und ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, meint: „In größeren Supermärkten muss man immer so viel herumlaufen, bis man die Sachen gefunden hat. Das ist in Kleineren nicht so, und die haben trotzdem genügend Auswahl.“

Markt bei Greifswaldern beliebt

Auch der 67-jährige Werner Damm sieht die Vergrößerungen der Supermärkte kritisch: „Ein kleinerer Supermarkt oder ein Tante-Emma-Laden hätte wahrscheinlich kaum eine Chance, wirtschaftlich über die Runden zu kommen, aber es wäre neben dem wöchentlichen Markt eine Bereicherung für die Stadt.“

Marianne Seidlein wohnt nur wenige Meter vom neu gebauten Rewe-Markt in der Lomonossowallee entfernt. An die Vergrößerung habe sie sich nur schwer gewöhnen können. „Ich würde mich mehr über eine Einkaufspassage mit vielen kleinen Läden freuen.“ Auch sie nutzt regelmäßig das Angebot des Marktes in der Innenstadt oder des Stadtteilmarktes. „Da weiß ich, dass die Produkte aus der Region kommen und frisch sind.“

