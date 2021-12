Diese Greifswalderin will nachhaltige Hochzeitsfeiern organisieren

Greifswald

Es begann mit der Hochzeit von Freunden: Sarah Fukarek half dem Paar bei der Organisation. Am großen Tag, der als einer der schönsten im Leben gilt, war sie ständig im Hintergrund tätig, damit alles genauso abläuft, wie es geplant war. „Es hat unglaublich Spaß gemacht und sich grandios angefühlt“, sagt die 28-Jährige rückblickend. Doch bei dieser einen Hochzeit soll es nicht bleiben. Fukarek hat sich als Hochzeitsplanerin unter dem Namen „konsekvent“ selbstständig gemacht. Das Besondere? Die Feiern sollen so nachhaltig wie möglich zelebriert werden.

Was das genau bedeutet, lässt sich anhand ihrer Hochzeit gut nacherzählen. Es beginnt beim Brautkleid. Dieses hat Fukarek in Hannover bei einer Designerin aus Biostoffen anfertigen lassen. Bewusst hat sie für ein weißes Oberteil und einen weißen Rock entschieden. Denn sie wollte ihr Braut-Outfit eben nicht nur einmal tragen, wie es sonst üblich ist. „Das Oberteil kann ich gut zu einer Jeansjacke kombinieren – also auch im Alltag tragen kann. Der Rock soll noch eingefärbt und gekürzt werden.“

Ihr Brautkleid, bestehend aus zwei Teilen, ließ sich Fukarek aus Biostoffen anfertigen. Quelle: Maria Herzog

Eheringe aus Altgold von Familien

Auch die Eheringe haben Fukarek und ihr Mann nicht beim Juwelier ausgesucht, sondern aus Altgold anfertigen lassen, das von ihren Familien stammte. „Das Altgold gab es inform von alten Eheringen. Diese haben wir einschmelzen lassen. Eine Goldschmiedin aus Berlin, die sich auf nachhaltige Schmuckproduktion spezialisiert hat, hat uns daraus unsere Eheringe angefertigt. Dafür haben wir gerade einmal 400 Euro bezahlt“, sagt Fukarek.

Bei der Hochzeit selbst wurden Freunde und Familie mit eingebunden. Gekocht wurde gemeinsam am Vorabend, verwendet wurden dafür fast ausschließlich biologische Produkte. Die Deko haben sie vorab zusammen gesammelt, Blumen selbst gepflückt, die weißen fast 100 Jahre alten Tischdecken kamen von den Großeltern. Gerade weil alle mit angepackt haben, schaffte dies ein „unglaubliches Gemeinschaftsgefühl“, was den Tag noch schöner gemacht hat, sagt Fukarek. „Was wir aber während der ganzen Organisation im Kopf hatten, ist, dass es nicht perfekt nachhaltig geht. Aber der Wille ist viel wichtiger als Perfektionismus. Am Ende zählt jeder einzelne Schritt“, so die Greifswalderin.

Nachhaltiges Essen und Locations besonderer Aspekt

Als Hochzeitsplanerin will sie den Paaren mehrere Optionen zur Verfügung stellen. „Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann die komplette Organisation und Betreuung übernehmen oder eine Teilorganisation anbieten. Möglich ist auch, dass ich meine Bezugsquellen zur Verfügung stelle oder Vorschläge unterbreite, wie man die Hochzeit nachhaltig organisieren kann“, erklärt sie.

Das Einlassen auf nachhaltiges Essen sei jedoch eine ganz besondere Aspekt. Bio, regional und vegan wäre der beste ökologische Fußabdruck. „Die Leute schrecken davor aber oft zurück. Sie denken, dass vegane Ernährung nicht schmeckt oder dass es dann nur Salat gibt. Das stimmt aber nicht. In Neukalen gibt es einen bio-veganen Caterer. Da haben Freunde das Catering hergeholt, was unglaublich lecker war. In Greifswald gibt es Gran-Gusto, die biozertifiziert sind und sowohl veganes Essen anbieten als auch Fleisch.“ Nachhaltige Locations in und um Greifswald zu finden, die beispielsweise auf Biostrom setzen, sei nicht ganz so einfach, sagt Fukarek. „Man muss Kompromisse eingehen. Aber das ist auch völlig ok. Es ist wichtig, dass man anfängt.“

Nachhaltige Jubiläen und Firmenfeiern nächster Schritt

Ab dem nächsten Jahr will sie ein Lager für die Dekorationsartikel anmieten. Diese sucht sich derweil von Freunden und Bekannten zusammen, will auch auf Flohmärkte und Kleinanzeigen zurückgreifen. „Mein Lager soll keine neuwertigen Waren beinhalten, sondern nur Artikel, die in Benutzung waren, damit ich keine neuen Dinge in den Kreislauf bringe.“

Bei größeren Hochzeiten mit vielen Gästen ist natürlich auch der CO2-Ausstoß höher. Doch auch hierfür gibt es eine nachhaltige Lösung. Für die Anreise der Gäste könne man auch Kompensationszahlungen tätigen, sagt Fukarek. „In Greifswald gründet sich gerade die CO2-Börse, die regionale Kompensation anbietet. Mit ihnen bin ich gerade im Gespräch. Wenn sie gestartet sind, könnte man das auch für Veranstaltungen jeglicher Art anbieten.“ In Zukunft will Fukarek neben Hochzeiten auch nachhaltige Jubiläen und Firmenfeiern organisieren.

