Diese Kulturveranstaltungen finden noch statt

Greifswald

Kulturveranstaltungen sind ab Montag komplett gestrichen, doch bis dahin gibt es noch eine Auswahl, die Freizeit sinnvoll zu verbringen – mit Abstand und möglichst Mundschutz.

Das Theater Vorpommern wird wie geplant seine Aufführungen bis einschließlich Sonntag stattfinden lassen. In Greifswald stehen der Marlene-Dietrich-Abend (Freitag) und das Schauspiel „Nora“ (Sonnabend) auf dem Programm: Oberspielleiter Reinhard Göber widmet sich in „Nora“ nach „ Hedda Gabler“ und „Ein Volksfeind“ erneut einer starken Ibsen-Figur und ihren Kämpfen unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts. Ab Montag bleiben dann alle Spielstätten in Greifswald, Stralsund und Putbus zu. Die Enttäuschung bei Intendant Dirk Löschner sitzt tief: „Ich kann zwar den Handlungsdruck der Politik verstehen, sehe uns aber zu Unrecht bestraft. Theater sind keine Spreaderevents, waren es nie. Deshalb halte ich die getroffenen Entscheidung für undifferenziert. Wir hatten für November viele Premieren im Spielplan, die nun erst einmal ausfallen. Das ist für uns sehr misslich.“

Die Theaterwerft freut sich auf die Premiere des Stückes „Ostseesand und Seelenklempner“ am Freitag, 20 Uhr. Auch die Aufführung am Sonnabend wird nicht abgesagt (Karten für 20 Euro: www.theaterwerft.de) In dieser rasanten und tiefgründigen Komödie wird ein Urlaubspaar durch die absurden Abgründe des „sich wieder neu Begegnens begleitet. Regisseur und Theaterbetreiber Jens Hasselmann: „Es ist schon ein komisches Gefühl. Erst haben wir Premiere und dann machen wir dicht.“ Für ihn ist unverständlich, dass mit zweierlei Maß gemessen wird: „Wir haben ein Hygienekonzept und das funktioniert auch. Es gibt keinen nachgewiesenen Übertragungsfall im Theater. Trotzdem müssen wir schließen und der Frisör bleibt offen.“ Die Situation werde für solo-selbstständige Künstler zunehmend unerträglich. „Solange sich nicht die Parameter der Hilfsfonds ändern, wird das auch so bleiben“, sagt er.

Am Freitag um 20 Uhr kann man im Dom St. Nikolai „Klangfarben“ erleben. Die Kirche wird zu abendlicher Stunde in farbiges Licht getaucht – und durchtönt mit Musik von Bach bis Jazz. Klangfarben, die dazu einladen, den Dom aus bisher ungewohnten Perspektiven neu zu erleben. Zu hören gibt es Jazz Standards mit Gabriel Rosenbach (Trompete) und dem Tobias-Altripp-Trio (Piano, Bass & Drums). Eintritt: 8 Euro/erm. 5 Euro/unter 14 Jahren frei.

Der Ballettmeister und zukünftige Intendant des Theaters Vorpommern, Ralf Dörnen, wird am Sonnabend (31. Oktober, 10 Uhr) in einem Gottesdienst zum Reformationstag im Greifswalder Dom St. Nikolai predigen. Es sei eine Tradition, dass am 31. Oktober ein Nicht-Theologe predigt, teilte die Domgemeinde mit.

Als vorerst letzte Veranstaltung findet am Sonntag im St. Spiritus das Puppentheater für Jugendliche und Erwachsene „Faust“ mit dem Hermannshof Theater statt. Ab 2. November bleibt auch diese Einrichtung geschlossen. Für die Konzerte gibt es Ersatztermine, bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Von Anne Ziebarth und Petra Hase