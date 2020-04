Diese Läden öffnen ab Montag wieder in Greifswald

Greifswald

Aufatmen bei den Greifswalder Händlern: Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen können ab Montag in MV wieder viele Läden öffnen – sofern sie unter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Die meisten Geschäfte haben Vorkehrungen getroffen. In der Hansestadt haben ab Anfang kommender Woche unter anderem folgende Läden geöffnet:

Im Elisenpark werde es eine Art „Einbahnstraßensystem“ geben, erklärt Centermanagerin Karin Rüdiger. Damit sollen die Kunden sich nicht zu nahe kommen. Alle Läden des Einkaufscenters werden am Montag wieder öffnen, ausgenommen Friseure und Restaurants. Geschäfte über 800 Quadratmeter werden ihre Ladenfläche dementsprechend verkleinern. „Das betrifft den „Adler“ sowie den „Media-Markt“, informiert Rüdiger. In den vergangenen Wochen habe sie bereits beobachtet, dass die Kunden recht vernünftig sind. „Dennoch ist es zurzeit sinnvoller, allein einkaufen zu gehen als mit der gesamten Großfamilie“, plädiert sie.

Anzeige

Mitarbeiter sind geschult

Auch Frank Embach ist erleichtert. Der Inhaber von „E&N Collection“ kann seine Filialen in MV am Montag wieder öffnen. Dazu zählen in Greifswald neben den gleichnamigen Stores in der Innenstadt sowie im Elisenpark auch „Esprit“, „Marc O´Polo“, „Street One“ sowie „ Tom Tailor“. „Die Mitarbeiter sind geschult worden hinsichtlich der Hygieneregeln, körperlicher Kontakt zu den Kunden wird vermieden“, so Embach. Für die Mitarbeiter steht Mundschutz zur Verfügung. Diese können aber selbst entscheiden, ob sie ihn tragen oder nicht. Außerdem werden wahrscheinlich die Öffnungszeiten angepasst, um Mitarbeitern mit Kindern entgegenzukommen.

Weitere OZ+ Artikel

Bücherwürmer, die ihren Lesestoff vor dem Kauf sehen wollen, haben ab Montag auch wieder die Möglichkeit dazu. Die „Buchhandlung Scharfe“ hat von Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet, steht auf deren Internetseite. Es dürfen nur maximal vier Personen die Buchhandlung betreten, außerdem soll auf etwa zwei Meter Abstand geachtet werden. Der Zutritt ist nur mit Mund- und Nasenschutz gestattet, das würde auch mit einem Tuch oder Schal gehen.

Desinfektionsmittel in vielen Geschäften

Spritzschutz und Desinfektionsmittel an den Kassen wird es in der „Rats- und Universitätsbuchhandlung“ geben. Auch werde geschaut, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig den Laden betreten. Von 9 bis 18 Uhr hat die Buchhandlung geöffnet.

Das „Papierhaus Hartmann“ wird am Montag für Kunden öffnen, jedoch wie in den vergangenen Wochen nur von 14 bis 18 Uhr. Ab Mittwoch werden die Öffnungszeiten voraussichtlich verlängert.

Auch die Barfuß-Läufer können sich freuen. Denn die „Barfüßler“-Stores haben ab Montag wieder regulär geöffnet. Es besteht die Möglichkeit, sich dort die Hände zu waschen, Desinfektionsmittel ist vorhanden, die Mitarbeiter werden Schutzmasken tragen. Auch werde die Anzahl der Kunden, die gleichzeitig im Laden sein dürfen, begrenzt.

Korbpflicht und Abstand halten

Das „Trekkinghaus“ in der Langen Straße wird regulär öffnen und wieder Freizeit- und Outdoorartikel verkaufen. Jedoch dürfen nur sechs Kunden zeitgleich das Geschäft betreten. „Dann ist etwa ein Kunde auf zehn Quadratmetern, dass genug Abstand gewährleistet werden kann“, sagt Inhaber Thomas Hellmuth. Außerdem wird er eine Maske tragen, Desinfektionsmittel steht bereit. Zusätzlich wird am Eingang des Ladens auf die Hygiene- und Abstandsregeln aufmerksam gemacht.

Der Spielzeugwarenladen „Flax und Krümel“ hat ab Montag wieder zu den regulären Zeiten für Kunden geöffnet. Die Mitarbeiter werden Schutzmasken tragen und auf Sicherheitsabstand achten. Auch eine Korbpflicht besteht.

Auch Bekleidungsketten öffnen wieder

Unter hygienischen Auflagen und einer Begrenzung der Personenzahl öffnet der knapp über 200 Quadratmeter große „Kreativ- und Künstlerbedarf“-Laden. „Jeder Schritt, der in Richtung Normalität geht, ist wichtig. Es wird bestimmt einfacher als vorher“, sagt Inhaber Philipp Rostalski.

Die Filialen von „Ernsting´s family“ im Möwencenter, in der Innenstadt, in Neuenkirchen und im Elisenpark werden am Montag ebenfalls ihre Türen öffnen. Ähnlich wie in Lebensmittelmärkten sind die Mitarbeiter an den Kassen mit Acrylwänden geschützt, haben Desinfektionsmittel und sind angehalten, Mund-Nasen-Masken zu tragen, sagt Pressesprecher Marcello Concilio. Außerdem wird es Abstandsmarkierungen in den Läden geben. An der Eingangstür der Filiale wird stehen, wie viele Kunden gleichzeitig im Markt sein dürfen. „Die Mitarbeiter sind dann angehalten zu schauen, dass diese Regeln eingehalten werden“, so Concilio.

Der Laden „Wäscheträume“ von Gunda Harms hat ab Montag wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im direkten Kundenkontakt wird Inhaberin Gunda Harms eine Maske und Handschuhe tragen. „Das entscheide ich dann im Einzelfall“, sagt sie. Da der Laden klein sei, würden eh nicht mehr als zwei Gäste gleichzeitig den Laden betreten können.

Lesen Sie auch:

Corona-Krise: Diese Händler aus MV bieten ab sofort Abhol- oder Lieferservice

Rückkehr zum Alltag: Das denken Greifswalder über Lockerungen des Kontaktverbotes

Montag geht’s wieder los: Wolgaster Einzelhändler bereiten alles akribisch vor

Von Stefanie Ploch