Greifswald

Die Universitätsspitze bleibt weiblich: Der Senat der Uni Greifswald hat Katharina Riedel am Mittwoch zur neuen Rektorin gewählt. Die derzeitige Prorektorin tritt ihren Posten am 31. März 2021 an. Die amtierende Rektorin Johanna Weber war nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl angetreten.

Digitale Lehre verbessern

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir durch die Wahl zuteilwird und werde das mir damit übertragene Mandat mit meiner ganzen Kraft und viel Herzblut ausfüllen“, sagte Katharina Riedel. In ihrem ersten Amtsjahr wolle sie unter anderem einen Technik-Pool einrichten, um die Bedingungen für die digitale Lehre zu verbessern, das Prüfungswesen verschlanken und mehr Anreize für Einzel- und Verbundvorhaben schaffen.

Die Mikrobiologin setzte sich durch gegen die Mitbewerber Werner Weitschies, Professor für Pharmazie an der Universität Greifswald, und Manuela Pietraß, Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienbildung an der Universität der Bundeswehr München.

Sitzung per Livestream übertragen

Wegen der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus fand die Wahl im größten Hörsaal in der Friedrich-Loeffler-Straße statt. Die Sitzung wurde per Livestream übertragen, sodass Angehörige der Hochschule am Bildschirm zuschauen konnten.

Riedel studierte Biologie an der Technischen Universität München und promovierte 1998 am dortigen Institut für Mikrobiologie, teilt die Universität mit. 2006 erfolgte ihre Habilitation. Nach einem Professorenposten an der Universität Braunschweig wurde sie 2011 Lehrstuhlinhaberin für Mikrobiologie in Greifswald. Seit 2013 ist sie Geschäftsführende Direktorin des Instituts.

Von 2016 bis 2017 war sie Prodekanin der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und ist seit 2017 Prorektorin für Forschung und Transfer sowie internationale Angelegenheiten und Gleichstellung. Seit 2020 ist sie kommissarische Gründungsdirektorin des Helmholtz-Instituts in Greifswald.

