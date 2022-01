Diese Schlagzeilen wollen Greifswalder 2022 lesen 

Greifswald

Können Sie sich vorstellen, dass Angela Merkel nach Greifswald zieht? Egal, ob wahrscheinlich oder nicht – Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) würde diese Nachricht über die CDU-Politikerin jedenfalls gern im kommenden Jahr in der OSTSEE-ZEITUNG sehen. Genauer gesagt möchte er folgende Schlagzeile lesen: „Ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bezieht Zweitwohnung im neuen Baugebiet an der Hafenstraße“. Die Greifswalder Lokalredaktion hat bekannte Greifswalderinnen und Greifswalder gefragt: „Welche Schlagzeile wollen Sie 2022 in der Zeitung lesen?“. Von ernst bis augenzwinkernd – folgende Formulierungen haben uns die Befragten zukommen lassen.

Die Corona-Pandemie war 2021 aus der Medienlandschaft nicht wegzudenken. Ein Hoffnungsschimmer gab es Anfang des vergangenen Jahres, als die Impf-Kampagne langsam ins Rollen kam. Sie soll weiter an Schwung aufnehmen, denn auch im kommenden Jahr wird Corona Schlagzeilen prägen und das gesellschaftliche Leben dazu. Damit es in den Krankenhäusern nicht mehr zu Überlastungen kommt, wünscht sich Prof. Dr. Klaus Hahnenkamp, Leiter des Krisenstabes der Universitätsmedizin Greifswald, deshalb, dass er bald folgende Schlagzeile in der Zeitung lesen kann: „Unimedizin atmet auf! Corona-Pandemie überwunden und OP-Stau abgebaut.“

Höherer Mindestlohn in ganz MV und Bauboom in der Hansestadt

Auch Greifswalds bekanntester Boxer und früherer Weltmeister im Mittelgewicht, Sebastian Sylvester, würde sich freuen, wenn das Ende der Pandemie feststünde: „Corona ist endlich vorbei“. Doch der ehemalige Profisportler hat sich auch noch eine zweite Schlagzeile ausgedacht. Er würde gern lesen: „Es gibt keine Kinderarmut mehr“. Auch Erik von Malottki, SPD-Bundestagsabgeordneter und Greifswalder Bürgerschaftsmitglied, denkt mit seiner Schlagzeile an die Kleinen: „Dank deutlich höherem Mindestlohn: Für die Kinder in MV liegen in diesem Jahr mehr Geschenke unter dem Weihnachtsbaum“.

Maik Wittenbecher, Geschäftsführer des Greifswald-Marketings, sieht diese Schlagzeile schon vor seinem inneren Auge: „Ende aller Corona-Einschränkungen für Kultur, Gastgewerbe und Einzelhandel“.

Außerdem würde er sich freuen, wenn er diese Nachricht in der OSTSEE-ZEITUNG lesen kann: „Baubeginn für Hotel am Museumshafen – Eröffnung 2023 geplant“. Allerdings wird das zeitlich knapp. Denn Baustart des geplanten Hotels am Hansering ist zwar schon im April dieses Jahres. Allerdings wird eine Bauzeit von etwa zwei Jahren anvisiert.

Schaffen es diese Schlagzeilen tatsächlich bald in die Zeitung? Es wird sich zeigen. Quelle: Laura Korpal

Großes Fest in der Stadtbibliothek und wieder mehr Störche

Bei der Greifswalder Stadtbibliothek steht 2022 ein ganz besonderes Jubiläum an. Deshalb hofft Leiterin Anja Mirasch, dass in der OZ dann diese Schlagzeile stehen wird: „Stadtbibliothek feiert 125. Jubiläum mit tausenden Greifswaldern“. Außerdem würde sie sich freuen, sobald diese Nachricht die Runde macht: „Bio-Tonne: Endlich auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald für jeden Haushalt“.

Klaus-Peter Adomeit, Geschäftsführer der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG), sieht mit seiner Schlagzeile „Greifswald ist die Klima-, Sport- und Kulturhauptstadt in MV - Leben und Wohnen in einer Urlaubsregion“ schon etwas ganz Großes in diesem neuen Jahr auf die Hansestadt zukommen. Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack freut sich, wenn er diese Schlagzeile lesen kann, sobald er morgens die Zeitung aufschlägt: „Landkreis Vorpommern-Greifswald wächst so schnell wie nie zuvor: Mehr Einwohner, m ehr Firmenansiedlungen, mehr Arbeitsplätze“.

Als Cheftierpfleger des Tierparks und ehrenamtlicher Storchenbeauftragter des Landkreises hat uns Frank Tetzlaff folgende Schlagzeile zukommen lassen: „Brutbestand des Weißstorchs entwickelt sich erstmals nach zehn Jahren wieder positiv – viele Jungvögel wurden in den Nestern groß“. Weniger tierisch, dafür sportlich würde er zudem gern diese Nachricht in der Zeitung lesen: „Hansa Rostock hält nach einem deutlichen Sieg über den HSV am letzten Spieltag die Klasse.“

Neben der Corona-Pandemie bestimmte im vergangenen Jahr auch die Flüchtlingssituation an der deutsch-polnischen Grenzen die Medienlandschaft. Über mehrere Wochen hinweg versuchten tausende Menschen nach Deutschland zu fliehen. Dieses Thema beschäftigte auch Imke Freiberg, Leiterin des sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus. Deshalb wünscht sie sich, dass diese Schlagzeile in der Zeitung erscheinen wird. „Das Sterben an den Grenzen hat ein Ende: EU-Staaten erfüllen Menschenrechtskonventionen und nehmen Flüchtlinge auf“.

Ralf Dörnen, Intendant des Theaters Vorpommern, hofft ebenso auf eine Schlagzeile, die mit dem richtigen Handeln zu tun hat. Dabei setzt er auf die neue Bildungsministerin im Bund und die neue Kulturstaatsministerin:„Ethik wird zum Pflicht-Schulfach – Bettina Stark-Watzinger und Claudia Roth machen gemeinsamen Gesetzesvorschlag.“ Dann mal schauen, welche der Schlagzeilen es bald tatsächlich in die OSTSEE-ZEITUNG schafft.

Von Christin Lachmann