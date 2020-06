Diese Vorpommern schreiben Geschichte

Vorpommern

Wussten Sie, dass Clara Schumann einst ein Konzert auf Rügen gab – und wo genau? Oder dass es in Dersekow eine Litfaßsäule gibt mit Fakten und Fotos aus der Geschichte des Ortes? Ortschronisten und Lokalhistoriker in Vorpommern tragen viel Spannendes und Berichtenswertes aus ihrer Heimat zusammen – und bisweilen auch sehr Erstaunliches. Wir stellen einige von ihnen vor.

Sie fanden heraus, wo Clara Schumann spielte

„Als wir herausgefunden hatten, wo im März 1855 das bekannte Konzert von Clara Schumann stattfand, haben wir erst einmal eine Flasche Sekt geöffnet“, erzählt Barb Zerning. Dass die berühmte Pianistin ihre Zuhörer auf der Insel Rügen beglückte, war bekannt. Dass sie das im Haus von Gerichtsdirektor Eckenbrecher in der Calandstraße 3 tat, bis dahin nicht.

Anzeige

Fündig war Karl Zerning in einem alten Adressbuch geworden, das den Verkauf des Hauses dokumentierte. Karl und Barb Zerning haben sich der Heimatgeschichte Rügens, insbesondere der von Bergen, verschrieben. Seit gut 40 Jahren sammelt das Paar alles, was damit zu tun hat. Zunächst vor allem Postkarten mit Motiven Rügener Mühlen.

Weitere OZ+ Artikel

Seit 40 Jahren betreiben Barb und Karl Zerning Forschung zur Heimatgeschichte auf der Insel Rügen. Quelle: Uwe Driest

Schon vor der Wende hatte das Paar Artikel zur Heimatgeschichte für die Lokalzeitung geschrieben und kurz nach der Wende erschienen zwei Bände zu Bergen und Rügen „in alten Ansichten“. 2014 gaben die Zernings das Buch „Mühlen im Inselwind“ heraus und zwei Jahre später folgte „Inselleben“, das von Besuchen prominenter Persönlichkeiten von Karl Friedrich Schinkel bis Gerhart Hauptmann berichtet. Es folgten Dutzende Vorträge und Stadtführungen mit Schulklassen. Karl Zerning wurde 1939 in Bergen geboren und im vergangenen Jahr feierte das Paar Goldene Hochzeit. Im selben Jahr gaben die Zernings mit Ralf Lindemann das Büchlein „Eine kleine Rügenreise vor 100 Jahren“ heraus.

„Wir wollen, dass Geschichte und Kultur unserer Heimat erhalten bleiben und nicht sang- und klanglos verloren gehen“, erklärt das Paar sein Engagement.

Dersekows Historie auf der Litfaßsäule

Sowohl in der Festschrift zum 775-jährigen Jubiläum als auch in der 2013 erschienenen Ortschronik lässt sich die Geschichte Dersekows – über Jahrzehnte aufwendig recherchiert von Dr. Wolgang Arndt – nachlesen. Als man für die 800-Jahr-Feier jedoch nach einer Idee für die Präsentation so vieler historischer Fakten suchte, bewies man Kreativität. Auf einer Litfaßsäule im Ortskern prangen nun seit 2018 alle wissenswerten Daten der Gemeindegeschichte, gespickt mit Fotos von damals und heute.

Dr. Wolfgang Arndt hat intensiv in den Archiven gewühlt, um die der Geschichte der Gemeinde Dersekow ans Licht zu befördern. Zum 800-jährigen Jubiläum wurden viele Daten, die Einzug in die Chronik fanden, auch für alle zugänglich auf einer Litfaßsäule verewigt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Es war das Wappen an der Front des Gutshauses Klein Zastrow – in das Wolfgang Arndt in den 1970er-Jahren zog – das ihn antrieb, sich in den Archiven auf die Suche nach der Geschichte zu begeben. „Je mehr man von der Heimat weiß, desto verbundener fühlt man sich ihr“, begründet Arndt, der als Geschichtsmethodiker am Historischen Institut Greifswald angehende Geschichtslehrer ausgebildet hat.

Steinzeitliche Spuren, die erstmalige Erwähnung des Ortes und die Entwicklung vom Gutsdorf zum Bauerndorf sind auch in dem Buch „Gemeinde Dersekow gestern und heute“ aufgezeichnet, das demnächst in Druck geht. „Heimat spielt eine sehr wichtige Rolle. Sie kann sich aber verändern und erweitern“, so Arndt.

Bundesverdienstkreuz für den Kirchenretter

Ohne Klaus-Jürgen Bergemann würde es die St.-Andreas-Kirche in Nehringen nicht mehr geben. Und weil der Nehringer sich so für das historische Bauwerk und überhaupt für sein Heimatdorf und seine Geschichte engagiert, ist sie sogar vollständig restauriert. Dafür wurde ihm 1992 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Seine Leidenschaft für die St.-Andreas-Kirche kommt nicht von ungefähr. Seit über hundert Jahren liegt das Küsteramt in der Familie Bergemann.

Klaus-Jürgen Bergemann zeigt die Linolschnitte, die er einst zur Rettung der St.-Andreas-Kirche in Nehringen veröffentlichte. Dank ihm blieb das Gotteshaus erhalten. Quelle: Anja Krüger

1978 war das verfallene Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert baupolizeilich gesperrt. „Über 600 Jahre hat die Kirche Kriege und Not überstanden, Höhen und Tiefen im Glauben gesehen. Auch den letzten, den schrecklichsten Krieg, hat sie überstanden. Doch nach 30 Jahren Frieden fällt sie der Zerstörung zum Opfer.“ Einen Linolschnitt mit diesen Worten hängte Klaus-Jürgen Bergemann an der Kirche auf und wurde deshalb staatlicherseits angefeindet. Doch er rief zu Spenden auf und sammelte 24 000 Mark für die Rettung „seiner Kirche“. Aber als er das Geld zum Kreiskirchenrat brachte, erfuhr er: Die Kirche ist längst aufgegeben. Er kämpfte weiter – und die St. Andreas-Kirche gibt es heute noch – inmitten eines historischen Dorfensembles, für das Bergemann sich auch als Ortschronist ebenso stark macht

Jan Berg findet Umbruchsituationen besonders spannend

Wenn Jan Berg gefragt wird, woher sein großes Interesse an Geschichte rührt, verweist der Damgartener auf seine Großmutter. „Oft habe ich sie als Kind darum gebeten, von früher zu erzählen. Das tat sie dann auch, und zwar auf sehr unterhaltsame Art und Weise“, erzählt der 42-Jährige.

Nach dem Gymnasium absolvierte Jan Berg eine kaufmännische Ausbildung, bevor er an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Geschichtswissenschaft und Skandinavistik studierte. Thema seiner Magisterarbeit: „Die außenpolitischen Beziehungen zwischen Brandenburg-Preußen und Schweden 1640 bis 1679 mit besonderer Berücksichtigung der Region zwischen Peene und Oder.“

Der Lokalhistoriker Jan Berg ist Verfasser zahlreicher historischer Beiträge, so unter anderem für die OSTSEE-ZEITUNG. Quelle: Edwin Sternkiker

Das Interesse an historischen Themen hat Jan Berg, der seit 2010 Geschäftsführer des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten ist, nie mehr losgelassen. Er ist Verfasser zahlreicher historischer Beiträge. Sein Forschungsschwerpunkt ist der ehemalige Regierungsbezirk Stralsund, vor allem der einstige Landkreis Franzburg-Barth und seine Heimatstadt Ribnitz-Damgarten.

Besonders interessieren den Lokalhistoriker gesellschaftliche Umbruchsituationen, so die Jahre 1917 bis 1920 und 1930 bis 1934 sowie die Zeit von 1945 bis 1950. „Wie wirken sich große historische Ereignisse auf die kleinen Leute vor Ort aus. Dieser Frage nachzugehen ist sehr spannend “, so Berg. Auf der Suche nach Material ist er oft in Archiven tätig. „Hier gibt es für unsere Region noch viel zu entdecken.“

Geschichten erzählen aus Koserow

Geburten, Hochzeiten und Todesfälle, Gewerbeansiedlungen sowie Übernachtungszahlen – dafür sammelt Steffen Adler (63) in Koserow auf Usedom Statistiken. Sie lassen eine Vorstellung vom Werden des Bernsteinbades an der schmalen Taille Usedoms entstehen.

Steffen Adler ist Ortschronist in Koserow auf Usedom. Quelle: privat

Doch was wäre Koserow ohne die Erinnerungen seiner liebenswerten Einwohner?! Deshalb liegt das besondere Augenmerk des langjährigen OZ-Redakteurs auf den Geschichten, welche die Einheimischen zu erzählen haben; flankiert von Berichten ihrer Feriengäste, die oft langjährige Stammgäste sind. Erst damit wird die neuere Historie des Familienbadeortes lebendig, füllen sich die Seiten der Chronik zum spannenden Geschichtsbuch in vielen Bänden.

Noch vor wenigen Tagen dominiert vom Teppich der Stille, der sich wegen der Pandemie übers Seebad gelegt hatte. Seit Pfingsten aber herrscht wieder Leben im Ort, wird flaniert, gebadet und ein Sonnenbad genommen. Fachleute bauen am neuen Wahrzeichen, der Seebrücke. All das lässt sich in der Ortschronik verfolgen, authentisch, in Bild und Text sowie ein Stück weit auch journalistisch reflektiert.

Velgast hat gleich mehrere Ortschronisten

Einen Chronisten vorstellen? In Velgast undenkbar. Denn hier engagieren sich mehrere Geschichtsfans für die Aufarbeitung der Velgaster Historie samt Anekdoten, die sich darum weben.

Peter Tews stellt einen Ausschnitt aus der Arbeit zur Velgaster Ortschronik anlässlich des Jubiläums 775 Jahre Velgast vor. Quelle: Helmut Augustyniak

Da ist einerseits Peter Tews, der die örtliche Zeitgeschichte in bisher zwei Almanachen aufgeschrieben und zu den Dorfjubiläen vorgestellt hat – etwa jene Geschichte, als die Rote Armee in Velgast einmarschierte.

Andererseits gibt es das Team um Inge Perlitz, das sich auf die jüngere Geschichte von Velgast und die dazugehörigen Zeitzeugen spezialisiert hat. Eines der laufenden Projekte der letztgenannten Gruppe ist die Erforschung der Konsumgüterproduktion zur DDR-Zeit in den einheimischen Betrieben.

In der DDR war Globalisierung ein Fremdwort, Eigenversorgung war angesagt. So mussten Betriebe neben ihrer Hauptproduktion auch für die Bedürfnisse der Bevölkerung ihre Leistung erbringen.

Was machte man auf dem Land? Die Velgaster Chronistinnen und Chronisten hatten im vergangenen Jahr damit begonnen, Zeitzeugen aus dem Bereich der damaligen Oberförsterei Schuenhagen einzuladen und mit ihnen die Geschichte der Konsumgüterproduktion zu erforschen. Was dabei heraus kam, war beachtlich.

Inge Perlitz (2.v.l.) und ihr Team bereiten die Velgaster DDR-Geschichte auf. Quelle: Helmut Augustyniak

Anfang der 1950er-Jahre waren um Schuenhagen Pflanzgärten und eine Baumschule, sie sicherten die Anzucht von Bäumen für die Wälder der Region. Eine Fasanerie züchtete Fasane. Auf einem Weidenheger wuchsen die elastischen Ruten, die dann auf Usedom zu Strandkörben verarbeitet wurden. Auch mit Pilzen versuchte man sich in Schuenhagen. Im inzwischen stillgelegten Pflanzgarten wuchsen auf Holzklötzen Austernseitlinge.

Nicht zu vergessen ist die Nerzfarm in Schuenhagen. Die Felle aus dieser Anlage erzielten auf internationalen Rauchwarenauktionen Spitzenpreise und brachten der DDR viele begehrte Devisen ein. Mit dem Ende der DDR war es auch mit der Konsumgüterproduktion im Schuenhagener Forst vorbei.

Die Velgaster Chronisten halten die Geschichte weiterhin wach. In einem sind sich alle einig: Es ist schon interessant, was in einer sogenannten Mangelwirtschaft aus eigener Kraft so alles entstehen konnte.

Lesen Sie auch

Von Uwe Driest, Edwin Sternkiker, Wenke Büssow-Krämer, Almut Jaekel, Helmut Augustyniak, Thomas Pult