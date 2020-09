Dieser Müll liegt am Ufer des Greifswalder Rycks

Greifswald

Hunderte Zigarettenkippen, Glasflaschen, Plastikverpackungen, Angelschnüre und sogar ein Fahrrad und einen Reifen: Rund 20 Umweltschützer sammelten am Samstag in Greifswald zum Coastal Cleanup Day am Ryck den Müll auf. Bei der etwa dreistündigen Aktion kamen 103 Kilogramm Müll zusammen. „Wir wollten eigentlich den gesamten Fluss vom Museumshafen bis zur Wiecker Brücke sammeln, mussten aber nach der Hälfte abbrechen“, so Heike Schwermer vom Nabu-Kreisverband. Mit so viel Müll, der sich in der Uferböschung oder im Graben entlang des Treidelpfades verbarg, hatten die Umweltschützer nicht gerechnet. In einer Woche soll nun am oberen Abschnitt des Rycks weiter gesammelt werden.

Am Ryck fehlen Mülleimer

In ihren blauen T-Shirts waren die ehrenamtlichen Müllsammler gut zu erkennen. „Das ist auch gewollt, die Leute sollen uns sehen“, so Schwermer. Einige Greifswalder sprachen die Müllsammler auch an und lobten deren Engagement. „Hier müssten viel mehr Mülleimer am Ryck stehen, dann würde auch nicht so viel weggeschmissen“, bemängelte eine Frau, die ihren Namen nicht nennen will. Besonders bitter stößt sie auf, dass die Camper an der Hafenstraße ihren Müll stehen lassen und dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden. „Wir haben einen grünen OB. Eigentlich dürfte das nicht passieren“, sagte sie.

Angelschnüre Problem für Wasservögel

Nicht zum ersten Mal sammelte der Umweltverband am Ryck den Müll ein. „Ich habe nicht den Eindruck, dass die Müllmengen in den vergangenen Jahren weniger geworden sind“, sagte Schwermer. Ibrahim Inbaieg und Marleen Schlüter entdeckten im Graben ein Fahrrad, das bereits mit Muscheln bewachsen war. „Wir haben auch Angelschnüre gefunden, von denen ein Teil schon tief im Boden lag“, so Marleen Schlüter. Gerade die Angelschnüre seien für Wasservögel ein Riesenproblem.

Auf Listen, die die freiwilligen Helfer beim Müllsammeln mit sich führten, protokollierten sie die Art des Mülls. Zudem wurde der gesammelte Müll gewogen, um die Daten in eine vom Nabu geführte Datenbank einzugeben. „Die Ergebnisse sollen helfen, die Herkunft der Abfälle zu verstehen und Maßnahmen zur Müllvermeidung zu entwickeln“, so Heike Schwermer.

Von Martina Rathke