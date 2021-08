Greifswald

Nur zwölf Jahre waren dem Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer (1906 bis 1945) als Wirkungszeit beschieden. 1931 wurde der weltläufige Bonhoeffer ordiniert, 1943 verhaftet und 1945 ermordet. Fast die Hälfte seiner Wikungszeit hat er in Pommern, in Zingst, Greifswald, Finkenwalde, Stettin und Hinterpommern, verbracht. Für den Bonhoeffer-Experten Hans-Jürgen Abromeit ist er der deutsche Theologe des 20. Jahrhunderts mit der größten internationalen Wirkung.

Auf einem Studientag der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte berichtete dieser über Christinnen aus dem Land an Meer, die seinen Weg begleitet haben. Die behandelten Frauen waren allesamt adlig: Ruth von Kleist-Retzow, Ruth und Maria von Wedemeyer, Mechthild von Behr, Stephanie von Mackensen-Astfeld.

Dabei ist es laut Abromeit strittig, ob sich Bonhoeffer und die Gräfin Mechthild von Behr in deren Schloss in Behrenhoff bei Zusammenkünften der Bekennenden Kirche tatsächlich getroffen haben, obzwar das in Erinnerungsschriften behauptet wird. Fest steht aber, dass die konservativ gesinnte Gräfin eine Hitlergegnerin war.

Bonhoeffer-Kapelle in Zingst. 1935 leitete Bonhoeffer das Predigerseminar des Zingsthofes Quelle: Elke Erdmann

Das zeichnet auch andere der genannten Frauen aus. Stephanie von Mackensen-Astfeld war die einzige weibliche Synodale der berühmten Barmer Synode 1934. Dort wurde die Barmer Theologische Erklärung verfasst, die inhaltliche Grundlage der Bekennenden Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus. Stephanie von Mackensen-Astfeld prägte den pommerschen Bruderrat. „Sie ist der einzige Mann in der pommerschen Bekennenden Kirche“, habe es damals geheißen. Laut Abromeit suchte sich Bonhoeffer ausgesprochen starke Frauen als Gesprächspartnerinnen auf verkehrte mit ihnen auf Augenhöhe. Dabei war sein allgemeines Bild vom anderen Geschlecht konservativ. Die Ehre der Frau sei es dem Mann zu dienen, die Ehre des Mannes, die Frau von Herzen zu lieben, so habe es Gott gewollt.

Im Haus Karl-Marx-Platz 15 hielt Bonhoeffer Vorträge und leitete Seminare Quelle: Eckhard Oberdörfer

Wie Abromeit sagte, hat sich Bonhoeffer nur zwei Mal verliebt. Die erste Beziehung scheiterte nach acht Jahren. Die mit Maria von Wedemeyer in der NS-Zeit begonnene Beziehung konnte sich nicht wirklich entfalten. Er lernte die 1924 geborene Frau 1936 kennen, sah sie erst 1942 wieder. Bei der Mutter stieß die Beziehung mit dem viel älteren Mann auf Ablehnung. Dem Paar blieb das Briefeschreiben, nur zwei-/dreimal hätten sie sich treffen können. Am 13. Januar 1943 sagte Maria von ganzem, frohem Herzen mit 18 Jahren „Ja“ zu Bonhoeffer. Das wird als Verlobung angesehen. Schon im April des gleichen Jahres wurde der Widerstandskämpfer verhaftet. Den ersten Kuss tauschten sie im Beisein eines Wärters beim Besuch im Gefängnis in Berlin-Tegel.

Maria von Wedemeyer studierte nach dem Krieg in Göttingen Mathematik, was Bonhoeffer auch unterstützt hatte. Sie ging als Informatikerin in die USA, zwei Ehen scheiterten.

Von Eckhard Oberdörfer