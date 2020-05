Digital statt live: Greifswalder Festival Nordischer Klang erobert Wohnzimmer

Greifswald

Jazz, Hip-Hop und Pop, Barockmusik und Klezmer – das Festival „Nordischer Klang“ steht auch 2020 für ein breites Musikspektrum und bleibt seiner Tradition treu. Allerdings geht es vom 8. bis 17. Mai nicht live über die Bühnen Greifswalds, sondern kommt online daher. Wegen der Corona-Krise mussten sämtliche Konzerte, Lesungen, Theater und Vorträge abgesagt werden, gelangen nun aber digital in die Wohnzimmer. Liebhaber können nahezu das gesamte Programm über verschiedene Kanäle empfangen – und zwar zeitgleich zum vorgesehenen Spielplan.

„Wir sind sehr froh, dieses virtuelle Angebot unterbreiten zu können“, sagt Festivalleiter Professor Marko Pantermöller. Das Projektteam habe die zurückliegenden Wochen mit Hochdruck daran gearbeitet, Künstler ins Boot zu holen und die technischen Voraussetzungen für den Digitalklang zu schaffen. „Selbst unsere Ehrengäste, die wir sonst live erlebt hätten, produzierten für uns“, sagt er, darunter die dänische Kulturministerin Joy Mogensen. Ihr Grußwort ist schon jetzt auf der Homepage des Festivals zu lesen. Dänemark ist in diesem Jahr Schirmherrenland.

Im letzten Jahr mussten sie ihr Konzert leider kurzfristig absagen, doch diesmal klappt’s. Das Quartett von Sousou & Maher Cissoko aus Südschweden und Südsenegal ist eine der beliebtesten Weltmusik-Bands Schwedens. Am 12. Mai sind sie digital zu erleben. Quelle: Nordischer Klang

Podcasts und Kinotrailer

Mit neuen Organisationsformen und einer im Homeoffice genutzten interaktiven Kommunikationsplattform sei es gelungen, neue Formate für die 29. Auflage des Festivals zu finden: Videogrüße und Podcasts, Interviews, Poesie und Fotostrecken, Kinotrailer sowie natürlich Videokonzerte sorgen für ein Potpourri bester Unterhaltung.

„Wir haben unsere Homepage in einen Blog umgewandelt, auf dem während der Festivalzeit jeden Tag Beiträge veröffentlicht werden, mit Berichten über unsere Partner, Veranstaltungsorte und Künstler“, sagt Pauline Meckes vom 15-köpfigen Organisationsteam. Der Youtube-Kanal vom Nordischen Klang werde Konzertpremieren bereithalten, ergänzt durch Beiträge in den sozialen Medien Facebook und Instagram.

Jazz, Pop und mehr

Bereits am 1. Mai – quasi als Vorklang – betrat die afrokubanische Sängerin und Gitarristin Rosa Cruz die digitale Bühne und versprühte mit ihrer Band aus Estland karibische Lebensfreude. Für das Kernprogramm ab 8. Mai hatten namhafte Musik-Acts ihre Teilnahme zugesagt, die zum digitalen Klang jetzt Konzertvideos beisteuern. Auf Island etwa spielen Myrra Rós und ihre Band wohlig-melancholische Lieder in ihrem Konzertvideo. Die Bassistin Ida Hvid aus Dänemark entlockt ihrem Instrument rasante Swingläufe.

Greifswalds norwegische Partnerstadt Hamar trägt mit der Folksängerin Camilla Granlien bei, die traditionelle Liedgenres vorstellen wird. Mit ihren Landsleuten von den Bands Mall Girl und Isák stehen zwei der angesagtesten Newcomer-Popbands Norwegens auf dem Programm. Und die ugandisch-schwedische Sängerin Jaqee ist eine ausdrucksstarke und sehr angesehene Künstlerin in Sachen Rhythm and Blues.

Stimmungsvoller Auftakt

Einen persönliches Bestseller im Programm hat Festivalleiter Marko Pantermöller nicht. „Für mich ist jede Veranstaltung ein Highlight“, sagt er, freue sich aber ganz besonders auf den Auftaktabend am 8. Mai. Dann bieten Jazzsängerin Karmen Rõivassepp und die furiose Funkband Lexsoul Dancemachine, beide aus Estland, mitreißende Musik aus den nördlichen Regionen Europas.

Im Anschluss präsentiert der 1950 in New York geborene Schlagzeuger Alvin Queen zusammen mit zwei jungen dänischen Jazzmusikern sein Projekt „A Tribute to Oscar Peterson“. Der Klavierstil des afrokanadischen, 2007 verstorbenen Pianisten, einer der ganz großen Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts, spannte sich von sehr dezent getupfter Melodie bis zu überquellenden Klangkaskaden.

30. Jubiläum im Jahr 2021

Pantermöller hofft, dass die eine oder andere Veranstaltung im Herbst oder Winter live nachgeholt werden kann. Denkbar sei das für das in der Aula geplante Klassikkonzert. „Doch große Bands werden wir dann nicht einladen können“, sagt er. Zu groß sei der Aufwand und das Risiko einer erneuten Absage. Deshalb hege er nun große Hoffnung, dass im nächsten Jahr das 30. Festivaljubiläum ohne Corona sorgenfrei über die Bühne gehen könne. „Zumal wir dann doppelt Grund zum Feiern haben: Unser Finnisch-Lektorat im Institut für Fennistik und Skandinavistik wird 100 Jahre alt“, sagt der Prodekan der Philosophischen Fakultät und Lehrstuhlinhaber für Fennistik. Mitarbeiter und Studierende des Instituts bilden den Kern des Festival-Organisationsteams.

Die Macher bauen dann erneut auf die Unterstützung vieler Partner, die auch jetzt dem Verein Nordischer Klang als Veranstalter zur Seite stehen. Auch wenn es keine Live-Acts in diesem Jahr gebe, habe die Vorbereitung und schließlich Neuorganisation eine Reihe von Kosten verursacht. Ob am Ende rote oder schwarze Zahlen geschrieben werden, stehe noch nicht fest. „Ich hoffe, dass wir finanziell mit einem blauen Auge davonkommen“, sagt Pantermöller.

Von Petra Hase