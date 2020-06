Greifswald

In den meisten Schulen fehlt es an so ziemlich allem, um im digitalen Zeitalter anzukommen – Computer, Tablets, Breitbandanschluss. Dies hat sich gerade in den letzten Wochen, in denen die Schüler zu Hause selbstständig den Schulstoff bearbeiten mussten, bemerkbar gemacht und gerächt. Nun wird großflächig investiert. Mit dem DigitalPakt Schule – finanziert aus dem Digitalinfrastrukturfond, der 2018 errichtet wurde – unterstützt der Bund mit fünf Milliarden Euro die Länder und Gemeinden bei Investitionen zum Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur.

Während in Mecklenburg-Vorpommern erst im November letzten Jahres mit einer Förderrichtlinie die Umsetzung dieses Förderprogramms gestartet wurde, sind nun bis zum April für die Schulen im Gebiet des Landkreises Vorpommern-Greifswald bereits 1 076 401,75 Euro bewilligt worden. Hier gehörten die Ostseeschule Ueckeritz und die private Martinschule Greifswald zu den ersten Einrichtungen, die sich über den Bewilligungsbescheid freuen konnten. Antragsteller sind die 37 Schulträger.

Fördervoraussetzung Breitband muss erst noch realisiert werden

Wann welche Schule an der Reihe ist, hängt unter anderem auch daran, ob bereits eine Breitbandanbindung vorliegt, sodass die eingeplante Technik auch nutzbar ist, beziehungsweise, ob ein Anschluss der Schule erst in den nächsten Jahren realisiert werden kann und somit auch eine Ausstattung mit modernster Technik nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen würde. „Breitband ist eine Fördervoraussetzung, die aktuell an keiner unserer Schulen gegeben ist“, sagt Carola Felkl, Abteilungsleiterin Schulverwaltung Greifswald. Die Kosten dafür sind jedoch nicht im DigitalPakt eingeplant, sondern liegen in der Zuständigkeit des Landkreises.

In diesem Jahr stehen für die Stadt als Schulträger zwei Schulen auf dem Plan des Landesförderinstitutes. 155 826 Euro fließen in die Ausstattung der Grundschule Greif, das Humboldt-Gymnasium wird mit 278 278 Euro gefördert. Gekoppelt sind die Fördersummen dabei stets an die Schulart und Schüleranzahl.

Interaktive Tafeln, 3D-Drucker und Tablets im Klassenraum

Die mit dem DigitalPakt angestrebte bessere Ausstattung unserer Schulen beinhaltet jedoch nicht, dass die Schüler zukünftig in jedem Klassenraum einen Klassensatz Tablets vorfinden werden. Maximal 25 000 Euro je Schule sind für mobile Endgeräte eingeplant. Dabei ist die Wunschliste vor allem an weiterführenden Schulen groß. Wie beispielsweise am Humboldt-Gymnasium sind dann interaktive Tafeln für alle Klassenräume, 3D-Drucker oder auch VR-Brillen eingeplant.

Der Anspruch der Grundschulen fällt da bescheidener aus. „Hier geht es eher darum, kleine Inseln von etwa sechs Computern pro Klassenraum für die Gruppenarbeit zu schaffen“, erklärt André Hollandt, der sich in der Schulverwaltung intensiv mit der Medienentwicklungsplanung beschäftigt. Doch auch alle technischen Voraussetzungen zur Bereitstellung eines funktionsfähigen Netzwerkes in den Schulen gehören in die Programme.

DigitalPakt ist nur eine Anschubfinanzierung

Bei der Erstellung eines Medienbildungskonzeptes, in dem die Schulen ihre Wünsche und Pläne festhalten, werden sie nicht nur durch einen Regionalbeauftragten des Bildungsministeriums begleitet. Dies geschieht auch in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Schulträgern, die die Konzepte der Schulen in ihren Medienentwicklungsplänen einarbeiten. In den Konzepten erfassen die Schulen auch den Wissensstand der Lehrer im Umgang mit den digitalen Medien und deren Bedarf an Fortbildung, zu der sie sich verpflichten.

Bei den rosigen Aussichten wird jedoch auch klar, dass die zum Zeitpunkt der Anschaffung modernen Ausstattungen einer regelmäßigen Wartung und Aktualisierung bedürfen. „Es ist dann Aufgabe der Schulträger, immer wieder zu erneuern und auf den neuesten Stand zu bringen“, sagt Carola Felkl. Um den Ansprüchen gerecht zu werden, muss die Stadt dann auch die personellen Kapazitäten bereitstellen. „Der DigitalPakt ist damit nur eine Anschubfinanzierung, um die Schulen auszustatten. Für die Folgekosten ist die Stadt zuständig“, fasst André Hollandt zusammen.

Einheitliches Lernmanagementsystem für alle Schulen

Das Bildungsministerium strebt in Mecklenburg-Vorpommern außerdem auch die Einführung eines Lernmanagementsystems an, das von allen Schulen genutzt werden kann, aber nicht muss. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation wird hier an einer beschleunigten Einführung gearbeitet“, bestätigt Pressesprecher Henning Lipski.

Bisher wurden so in Mecklenburg-Vorpommern Mittel in Höhe von 3 665 499,75 Euro für 16 Schulen von neun Schulträgern bewilligt. Zum Landkreis Greifswald gehören 83 öffentliche Schulen, für die der letzte Förderantrag voraussichtlich im Jahr 2023 gestellt wird. In der Hansestadt bilden dann die Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer und das Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn 2023 die Schlusslichter.

Von Wenke Büssow-Krämer