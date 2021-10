Greifswald/Usedom

Das Smartphone ist der wohl wichtigste Begleiter im Alltag vieler Menschen. Ob Bankgeschäfte, Bestellungen oder Nachrichtendienste: Es gibt kaum etwas, das nicht mit dem Mobilgerät machbar ist.

An neuen digitalen Möglichkeiten mangelt es noch lange nicht. Und genau diese will der Landkreis Vorpommern-Greifswald nun zusammen suchen. Als einer von sieben Landkreisen in ganz Deutschland beteiligt sich Vorpommern-Greifswald an dem Modellprojekt „Smarte.Land.Regionen“. Ziel des Projektes, das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt wird, ist es, neue digitale Ideen und Lösungen zu finden.

Jede und jeder im Kreis kann Ideen einreichen

„Digitalisierung durchdringt jeden Bereich unseres Lebens, bietet uns zahlreichen Chancen, aber beinhaltet auch Risiken. Wir sind ein Teil der digitalen Transformation, die durch die Corona-Pandemie massiv an Fahrt aufgenommen hat. Daher ist wichtig, dass wir vordenken“, sagt Projektleiterin Andrea Ludwig.

Doch wie wird das Modellprojekt konkret aussehen? Auf der Homepage vg.landkreise.digital können sämtliche Ideen eingereicht, diskutiert und bewertet werden. „Jede und jeder im Landkreis kann sich beteiligen. Denn es geht nicht um Einschätzungen von Expertinnen oder Experten, sondern wir möchten vor allem die Menschen vor Ort befragen, wie ihre Visionen für digitalen Landkreis 2030 aussehen.“

Vizelandrat: „Wir dürfen nicht wieder hinterherlaufen“

Die Ideen, die auch analog eingereicht werden können, werden in verschiedenen Lebensbereichen wie etwa Gesundheit, Wirtschaft, Wohnen oder Bildung aufgeteilt. Ein Beispiel für eine Idee im Bereich Mobilität könnte eine App sein, in der man sich im ländlichen Bereich ganz einfach vernetzt. Der Landkreis will mit der neuen digitalen Ideenschmiede aber auch herausfinden, was die Menschen brauchen und welche Erleichterungen im ländlichen Raum durch neue digitale Lösungen geschaffen werden können.

„Die Kitas im Landkreis Uecker-Randow würden gern mehr mit dem Theater in Anklam zusammenarbeiten. Das Problem ist, dass sie nicht immer zum Theater hinfahren können. Die Frage ist, wie wir digital etwas hinbekommen, dass wir den Kindern ein Theatererlebnis möglich machen können. Das betrifft natürlich auch andere Bereiche wie Musikschulen“, nennt Vizelandrat Jörg Hasselmann (CDU) ein weiteres Beispiel.

Für sämtliche digitalen Ideen und Lösungen braucht es aber auch die passende Internetverbindung. Doch vor allem im ländlichen Bereich hapert es in dem Bereich noch immer. Also greift das Modellprojekt möglicherweise schon zu weit vor? „Nein“, ist sich Hasselmann sicher. „Das Problem ist, dass wir in diesem Bereich zehn Jahre zurückliegen. Wir dürfen nicht wieder hinterherlaufen. Wir werden einen immensen Sprung machen. Insofern bietet das Projekt einen riesigen Vorteil.“

Von Christin Lachmann