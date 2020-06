Digitale Innovationen: Interesse an Projekt von Witeno in alter Greifswalder Mensa ist groß

Greifswald

„Wir stehen in den Startlöchern“, beschreibt Wolfgang Blank die aktuelle Situation hinsichtlich der früheren Mensa am Wall in Greifswald. In dem Gebäude soll ein „Digitales Innovationszentrum“ entstehen. Blank ist als Geschäftsführer der Witeno, der Wissenschafts- und Technologiepark Nordost GmbH (Witeno), für dieses neue Projekt verantwortlich – ebenso für das im Bau befindliche Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie.

Das Konzept des Digitales Innovationszentrums stehe, versichert Blank. Es habe dazu mehrere Gesprächsrunden mit der studentischen Unternehmensberatung Capufaktur gegeben, berichtet er und fügt hinzu: „Wir haben ein schönes Ergebnis erzielt.“ Zuletzt erfolgte das Zusammenkommen wegen der Coronakrise komplett digital, passend zum Zweck des Zentrums.

Es fehlt Platz für Kreative

Die Notwendigkeit eines solchen Zentrums steht außer Zweifel: Die Kreativwirtschaft brummt in Greifswald, es fehlt Platz. Firmen und Gründer des IT-Bereichs möchten ebenso in die Mensa einziehen wie Dienstleister, darunter die IHK oder beispielsweise auch das Welcome-Center. „Das bedeutet dann mehr Publikumsverkehr im Haus“, so Blank. „Wir hatten auch einen sehr guten Workshop mit dem Greifswalder Professor für Religions- und Medienpädagogik Roland Rosenstock.“ Dabei sei es unter anderem um ein digitales Lernzentrum gegangen.

Spannend seien ebenso Offerten von studentischen Initiativen, von Non-Profit-Organisationen. „Es gibt Interesse für ein green office, das sich dem Thema Nachhaltigkeit widmet, und für E-Sport“, sagt Wolfgang Blank. Dahinter verbirgt sich der sportliche Wettkampf mit Computerspielen. Auf jeden Fall werde Nachhaltigkeit eines der großen Themen sein.

Workshop mit Handwerk geplant

„Bei den Interessenten spüre ich ganz viel Enthusiasmus, sie wollen möglichst schnell in den denkmalgeschützten Bau einziehen“, sagt der Geschäftsführer. Das sei durchaus im Interesse von Witeno, um Mieteinnahmen zu erzielen. Auch einen Workshop zum Handwerk soll es später noch geben. Mit Themen wie der Unterstützung von Start ups und bestehenden Unternehmen kenne man sich ja schon aus.

In gewisser Weise gebe die Coronakrise der Idee eines digitalen Innovationszentrums Futter. Homeoffice allein mache nicht glücklich. Es gebe ein großes Interesse an hochwertigen Büros inklusive digitaler Erreichbarkeit.

Konzept wird Stadt, Uni und Sparkasse vorgestellt

„Wir sind jetzt dabei, alles zusammenzufassen, um das Konzept den Gesellschaftern vorzustellen“, so Blank. Das sind die Universitäts- und Hansestadt, die Universität Greifswald und die Sparkasse Vorpommern. Es sei höchste Zeit für eine Umsetzung der Ideen. Seit zwei Jahren ist das Innovationszentrum eines der großen Greifswalder Themen. Noch ist die Universität Eigentümer der Immobilie, mit ihr soll nun zügig über einen Verkauf bzw. einen Erbpachtvertrag für die Ex-Mensa verhandelt werden.

Blank ist klar, dass auch der Staatliche Betrieb für Liegenschaften (SBL) für Instandsetzungen beziehungsweise Sanierungen ins Boot geholt werden muss. „Wir hatten erste Gespräche mit Architekten und zur Erfassung der Technik“, informiert er. Es gebe aber bereits sehr schöne Büros im Haus, der Charme des Gebäudes mit dem großen Foyer und dem riesigen Wandbild „Studenten in der sozialistischen Gesellschaft“ sei zudem unbestreitbar. Was im Einzelfall schön ist, dazu gebe es in den Augen unterschiedlicher Nutzer unterschiedliche Vorstellungen. Das müsse berücksichtigt werden. Entscheidend sei, dass die Technik stimme und die Räumlichkeiten vermietbar sind.

Schicksal des Studierendenwerks offen

Witeno möchte gern das gesamte Gebäude zur Verfügung haben, das heißt einschließlich der Räume, die noch die Verwaltung des Studierendenwerks nutzt. Allerdings hat das Studierendenwerk bisher noch kein neues Domizil. Aus dem lange favorisierten Einzug in die alte Pharmakologie in der Loefflerstraße gemeinsam mit der Physiologie und Pathophysiologie wurde nichts. Dieses Gebäude steht immer noch leer. Für den dann bevorzugten Neubau auf der Fleischerwiese gab es kein Geld.

Jüngst hieß es seitens des Studierendenwerks, dass man jetzt auf unbestimmte Zeit in der früheren Mensa bleiben wolle. An eine Kündigung nach dem Besitzerwechsel von der Uni zu Witeno sei nicht gedacht, betont Wolfgang Blank, man arbeite vertrauensvoll zusammen. Doch später müsse eine Lösung gefunden werden.

Von Eckhard Oberdörfer