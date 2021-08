Greifswald

Wo sind die Beatmungsgeräte des Uniklinikums, auf welcher Station stehen wie viele Betten und wie hoch ist die Belegungsquote, wie viele Blutkonserven welche Blutgruppe sind noch vorrätig – all das sind Themen, für die in Greifswald an digitalen Lösungen gearbeitet wird. Um noch schneller digitaler und damit besser zu werden, haben die Unimedizin Greifswald und die Witeno GmbH jetzt einen Kooperationsvertrag abgeschlossen.

Digitale Lösungen gesucht

Witeno ist ein Wissenschafts- und Technologiezentrum, das jungen Unternehmern in der Region hilft, innovative Ideen umzusetzen, auch im Bereich der Gesundheitswirtschaft. Unter dem Namen Digital Health Hub (Digitaler Gesundheitsknotenpunkt) treffen Wissenschaftler und Unternehmer aufeinander. „Diejenigen, die ein bestimmtes Problem haben, sollen zu uns in den Digital Health Hub kommen, ihr Problem darstellen und unsere Leute ermitteln dann Lösungen“, erklärt Toralf Schnell, zuständig für den Bereich Digitalisierung an der Unimedizin.

Kreative Köpfe in der Alten Mensa am Schießwall

Angesiedelt ist dieser Digitale Gesundheitsknotenpunkt (Digital Health Hub) künftig in der Alten Mensa Am Schießwall, in der aktuell umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen stattfinden. Sobald die letzten Genehmigungen vorliegen, können die ersten Arbeitsbereiche ihre Arbeit aufnehmen. Bis das gesamte Gebäude fertig ist, wird es noch Monate dauern.

Ideen bei Bier und Bratwurst auf dem Dach

Ein lichtdurchfluteter Innenhof, eine Dachterrasse, eine Cafeteria für Zusammenkünfte und viele kleine Büros gehören zum Konzept. Wie ist es bei einem jeden Knotenpunkt üblich ist, sollen hier Menschen zusammenkommen, die sich auch informell bei einem Kaffee auf dem Flur oder beim Bratwurst grillen und Bier trinken auf dem Dach der Mensa über ihre Projekte austauschen und dabei ganz neue Ideen entstehen und wachsen lassen.

Arbeitsplätze gehen nicht verloren

Professor Uwe Reuter, Ärztlicher Vorstand der Unimedizin, weiß, dass mit dem Thema Digitalisierung oft auch Ängste verbunden sind, beispielsweise davor, dass Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. „Tatsächlich ist es aber so, dass ganz andere Arbeitsplätze entstehen und geschaffen werden. Das Leben und die Arbeit wird an vielen Stellen erleichtert und die Patientensicherheit steigt“, so Reuter. Digitalisierung habe niemals das Ziel einzusparen, sondern immer das Ziel die Qualität zu verbessern. Ein voll digitalisierter OP gehört dabei ebenso zur Vision von Reuter. Zudem wird an digitalen Lösungen gearbeitet, um Laborwerte direkt in die Patientenakte zu transferieren oder Medikamente und Blut per Drohne von Ort A nach B zu bringen. „Oder erinnern wir uns an die Massenkarambolage auf der A20, als auf einmal 140 Patienten auf die Krankenhäuser der Region verteilt werden mussten und die Frage im Raum stand, wo welche Kapazitäten frei sind“, erklärt Toralf Schnell, um welche Fragestellungen es im Digital Health Hub gehen soll.

Von Katharina Degrassi