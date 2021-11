Digitale Verwaltung bis Ende 2022: Kann Greifswald das schaffen? 

Greifswald

Deutlich vor Rostock, Neubrandenburg und Stralsund: In Sachen Digitalisierung zeigt sich die Hansestadt Greifswald als Vorreiter. Zu diesem Ergebnis kommt die Smart-City-Studie, die im Oktober veröffentlicht wurde.

Bei einem bundesweiten Ranking belegt Greifswald den 87. Platz von 403 Städten mit mehr als 30 000 Einwohnern. Somit zählt die Hansestadt zum landesweiten Spitzenreiter, was digitale Prozesse im Gesundheitswesen, bei der Mobilität, der Energieversorgung, in der Wirtschaft, Verwaltung, im Handel sowie im touristischen Bereich angeht.

Es ist immer möglich, dass Daten abgegriffen werden

Die Liste der digitalen Angebote der Verwaltung wird immer länger. Blitzerfotos einsehen, Wunschkennzeichen reservieren oder Urkunden aus dem Geburten- oder Eheregister beantragen – das alles und vieles mehr ist bereits jetzt online möglich. Neuerdings können Parksünder auch ihre Knöllchen direkt online bezahlen.

Doch wie fragil eine digitale Verwaltung ist, zeigte sich erst kürzlich, nachdem es einen Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister in Schwerin gab. Vorsichtshalber wurden weitere Systeme vom Netz genommen. Auch Teile der Greifswalder Verwaltung wurde daraufhin für einige Stunden lahmgelegt. Die größte Angst bei solchen Hackerangriffen ist, dass sensible Daten abgegriffen werden.

Auch wenn sämtliche Vorgaben, Richtlinien und Maßnahmen ergriffen werden, um die Daten zu schützen und zu sichern, besteht diese Gefahr, sagt Greifswalds Digitalisierungsmanagerin Carolin Felber. „Man kann seine Haustür abschließen und alle andere Sicherheitsvorkehrungen treffen, aber es kann immer mal passieren, dass jemand in die Wohnung einbricht“, so Felber weiter, die sich gemeinsam mit ihrem Team um Greifswalds digitale Verwaltungsleistungen kümmert.

Gesetze stimmen noch nicht für Online-Angebote

Die bislang angebotenen Online-Dienste beruhen jedoch nur zum Teil auf Freiwilligenbasis. Bis 2022 müssen Verwaltungsdienstleistungen auch digital zur Verfügung stehen. So sieht es das Onlinezugangsgesetz – kurz OZG – vor. Doch nicht alles lässt sich auf Anhieb und ohne Weiteres ins Internet verfrachten, sagt Felber. „Was dem Bürger online anzeigt wird, sieht einfach aus. Aber es ist nicht zu sehen, welche Vorarbeit dafür geleistet werden musste.“

Hinzu kommt, dass es immer noch Gesetze und rechtliche Vorgaben gibt, die den digitalen Weg nur schwer möglich machen. „Es gibt immer noch eine Reihe von Verwaltungsleistungen, bei denen man persönlich erscheinen muss. Wenn die Gesetze stimmen, können wir so etwas auch online anbieten“, erklärt Felber.

Die Gesellschaft wird immer digitaler, die passende Technik dazu wie Smartphones oder Tablets werden immer leistungsfähiger. Ob Essen bestellen, den Urlaub planen oder shoppen – es gibt kaum noch etwas, das nicht online bestellt, gebucht oder gekauft werden kann. Auch die Pandemie hat nochmals gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung in der heutigen Zeit ist, zeigte aber auch deutlich, wo es noch überall hakt. Bestes Beispiel ist die Internetverbindung – gerade im ländlichen Raum.

„Print-at-home“-Verfahren deutlich aufwendiger

Andere Länder sind da schon wesentlich weiter. Ein Paradebeispiel ist Dänemark. Fast 90 Prozent der 5,8 Millionen Bürger reichen ihre Anträge mittlerweile online ein. Selbst eine Scheidung kann über das Internet an die Behörden übermittelt werden. „Sie haben sich die Gesetze angeschaut und sie so angepasst, dass man damit arbeiten kann“, sagt Felber.

Was später Zeit einsparen soll, nimmt bei der Entwicklung jedoch sehr viele Stunden in Anspruch. Ein Beispiel sei das geplante „Print-at-home“-Verfahren in der Stadtverwaltung, bei dem Bewohnerparkausweise online beantragt, bezahlt und direkt zu Hause ausgedruckt werden können. „Die Mitarbeitenden im Amt für Bürgerservice und Brandschutz arbeiten bereits Vollzeit, um die Anträge abzuarbeiten. Jetzt haben wir ,Print at home’, bei den sie herausgenommen werden müssen. Denn wir müssen uns überlegen, wie wir den Antrag online zur Verfügung stellen und wir müssen Firmen beauftragen, die uns die Schnittstellen zum Fachverfahren bauen“, so Felber.

Dahinter stecke ein enormer organisatorischer und zeitlicher Aufwand. Es ist also fraglich, ob es Greifswald unter den derzeitigen Bedingungen hinsichtlich Umsetzung und rechtlicher Vorgaben überhaupt möglich sei, den Zeitraum bis Ende 2022 einzuhalten. „An den Kommunen liegt es nicht. Sie machen schon alles, was möglich ist“, sagt die Digitalisierungsmanagerin.

Die neuesten digitalen Verwaltungsleistungen Erst kürzlich führte die Hansestadt ein Online-Portal für Zahlung von Strafzetteln ein. Auch die Gebühren in der Stadtbibliothek können mittlerweile online beglichen werden. Möglich sind seit Neuestem auch Schulanmeldungen auf einer digitalen Schulplattform. Termine unter anderem beim Standes- und Einwohnermeldeamt sowie bei der Kfz-Zulassungsbehörde können online vorab gebucht werden. Auch für Greifswalds Sportstätten gibt es ein digitales Buchungsportral. Geplant sind neben der Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen zudem eine „Kloster“-App anlässlich des runden Caspar-David-Friedrich-Tages 2024, ein interaktiver Haushalt sowie ein elektronisches Fundsachen-Register.

Von Christin Lachmann