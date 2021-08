Digitaler Impfnachweis weiterhin nicht überall in Greifswald erhältlich

Greifswald

Er soll das Reisen innerhalb Europas vereinfachen und könnte zukünftig ein wichtiger Begleiter im Alltag werden, wenn die Infektionen wieder steigen: der digitale Impfnachweis. Seit Mitte Juni stellen Apotheken in Deutschland ihn aus. Auch in der Hansestadt. Ende Juli wurde jedoch eine Sicherheitslücke auf dem Server des Deutschen Apothekerverbandes bekannt. Danach konnten entsprechende QR-Codes einige Tage lang nicht mehr erstellt werden. Nun ist dies zumindest in einigen Apotheken der Hansestadt wieder möglich.

„Mal klappt es, mal nicht“, sagt die Leiterin der Apotheke am Wall Cornelia Westphal. Seit Mittwoch war es in ihrer Apotheke zumindest in einigen Fällen wieder möglich, den digitalen Impfnachweis auszustellen. „Es gibt noch Probleme, da jetzt alle gleichzeitig wieder auf das System zugreifen“, erklärt sie die momentane Situation.

Nicht jeder Kunde hat Verständnis

„Die meisten Leute reagieren verständnisvoll auf die technischen Schwierigkeiten“, so Westphal. Ihre Mitarbeiterin Isabelle Stasun habe aber auch schon Kundinnen und Kunden erlebt, die ungehalten reagiert hätten. Die Apotheken in Greifswald würden miteinander telefonieren und die Geimpften an die Apotheke verweisen, in der die Technik gerade funktioniert. Auch der Apothekerverband informiert die Pharmazeuten in der Hansestadt darüber, wo die digitalen Impfnachweise wieder ausgestellt werden können.

In der Ratsapotheke am Markt ist es derzeit noch nicht wieder möglich, die QR-Codes zu erstellen. „Gefühlt ist jeder zweite oder dritte Kunde wegen des Impfnachweises da“, beschreibt Mitarbeiter Daniel Böttcher die hohe Nachfrage. „Wir wissen nicht, wann es wieder möglich sein wird“, ergänzt er. Die Leiterin der Greifenapotheke Franziska Junge ist zuversichtlich, dass es dort ab nächster Woche wieder möglich sein wird. Bis zum 21. Juli hätte die Technik in ihrer Apotheke ohne Probleme funktioniert.

Der QR-Code gilt als praktischere Variante, um den Impfstatus vorzulegen und zu dokumentieren. Bei Vorlage des Impfausweises und dem Personalausweis in Apotheken erhält man den digitalen Impfpass in Papierform. Auf diesem befindet sich zusätzlich ein QR-Code, den man mithilfe des Smartphones in die Corona-Warn-App oder auch in die neue CovPass-App des Robert-Koch-Institutes einspeichern kann. Dieser kann dann beispielsweise am Flughafen vorgezeigt werden.

Von Thomas Kasperski