Greifswald

Bürgerinnen und Bürger, die im Impfzentrum Greifswald sowie in den Außenstellen Anklam, Koserow und Loitz ihre zweite Impfung bekommen haben, und alle, die über die mobilen Impfteams und bei den Impfaktionen des Landkreises zum zweiten Mal geimpft wurden, können ihre Bescheinigung ab der kommenden Woche beim Landkreis anfordern (per E-Mail: Impfzertifikat@kreis-vg.de oder per Post: Stabsstelle Kontaktnachverfolgung Abteilung Impfzertifikat, Feldstraße 85a, 17489 Greifswald).

Zertifikate nur für vollständig Geimpfte

Darauf hat die Kreisverwaltung hingewiesen. Anzugeben seien Name und Vorname, das Geburtsdatum, die Anschrift, das besuchte Impfzentrum, das Datum der beiden Impfungen (die Zertifikate können nur für vollständig geimpfte Bürger ausgestellt werden) und die Art des Impfstoffes. Der Kreisverwaltung bat um um Geduld, da aufgrund der hohen Nachfrage nicht alle Bescheinigungen taggleich ausgestellt und versandt werden könnten. Wer über seinen Hausarzt zum zweiten Mal geimpft wurde und wird, könne das Zertifikat über den Hausarzt erhalten.

Von OZ