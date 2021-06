Greifswald

Allein in den Impfzentren in Vorpommern-Greifswald haben bislang über 40 000 Menschen ihre zweite Impfung gegen das Coronavirus bekommen – und somit auch einen Stempel in ihrem Impfausweis oder ersatzweise auf eine Papp-Karte. Seit Anfang der Woche stellen neben den Impfzentren und den Hausärzten mehrere Apotheken in der Hansestadt einen digitalen Impfpass kostenlos aus.

Bereits in der vergangenen Woche habe es viele Nachfragen zum neuen Impfpass gegeben, berichtet Cornelia Westphal, Inhaberin der Apotheke am Wall. Knapp 60 Zertifikate stellten die Mitarbeiter allein am ersten Tag bis zum Nachmittag aus. Für die Erst- und Zweitimpfung gibt es jeweils ein Zertifikat. Für eine Impfung mit dem Mittel des Herstellers Johnson & Johnson, bei der nur eine Spritze verabreicht wird, gibt es entsprechend nur ein Zertifikat. Das Wort „digital“ kann jedoch irritieren. Denn bislang versteckt sich dahinter ein Zettel mit einem QR-Code, den Geimpfte ausgehändigt bekommen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

QR-Code beispielsweise für einen Restaurantbesuch

Ein Smartphone ist für den neuen Impfpass daher gar nicht zwingend notwendig, wie Westphal erklärt: „Man kann den digitalen Pass auch in Papierform mit sich führen. Der QR-Code befindet sich neben den Impfdaten auf der Rückseite des Zettels.“ Die andere Möglichkeit besteht darin, den QR-Code auf dem Smartphone in die Corona-Warn-App oder auch in die neue CovPass-App des Robert-Koch-Institutes hochzuladen und dort zu speichern.

Den QR-Code können beispielsweise Restaurantbetreiber einscannen und so überprüfen, ob der Gast bereits geimpft ist. Neben dem Impfstatus ist in dem Scan auch der Name zu sehen, der dann mit einem Ausweis abgeglichen werden kann. Doch was benötigt man überhaupt, um den digitalen Impfausweis in der Apotheke zu erhalten? „Wir brauchen entweder den gelben Impfausweis oder die kleinen weißen Karten, die man im Impfzentrum erhalten hat, auf dem die Impfung ersatzweise eingetragen wurde. Zudem benötigen wir einen Ausweis“, klärt Westphal auf.

Diese Greifswalder Apotheken stellen digitale Impfpässe aus Rats- Apotheke Greifswald (Markt 1), Apotheke am Wall (Fleischerstraße 3), Greifen-Apotheke (Mühlenstraße 30), Adler-Apotheke (Gützkower Straße 8), Stadt-Apotheke (Wolgaster Straße 4), Rosen-Apotheke (Hans-Beimler-Straße 1–3), Möwen-Apotheke Greifswald (Lomonossowallee 58), Apotheke Schönwalde (Ernst-Thälmann-Ring 66), Ahorn-Apotheke (Ernst-Thälmann-Ring 11–13), Bernstein-Apotheke (Poeler Weg 10), Hanse-Apotheke (Marktflecken 1, Neuenkirchen), Ostsee-Apotheke (Rigaer Straße 9). Die Öffnungszeiten und Telefonnummern der Apotheken gibt es auf: www.mein-apothekenmanager.de

Apothekerin: „Wir hatten anfangs technische Probleme“

Die Impfzertifikate aus den Apotheken werden über ein bestimmtes Portal erstellt. Über dieses erfolge nach Eingabe der Personendaten eine Rückkopplung mit dem Robert-Koch-Institut, erklärt die Apothekerin den Vorgang. Die Daten würden nach Ausgabe des digitalen Impfpasses wieder gelöscht. Alles in allem funktioniere das Prozedere zügig. Etwas Geduld müssen die Kunden dennoch mitbringen. Denn die Zertifikate werden neben dem normalen Kundengeschäft ausgestellt, ergänzt sie.

Doch nicht überall verlief der Start reibungslos. „Wir hatten anfangs technische Probleme mit der Umsetzung, weil uns diese zu spät übermittelt wurde und Montagmorgen noch gar nicht richtig stand“, berichtet Hendrikje Schweizer, Inhaberin der Rats-Apotheke. Sie hätte sich daher mehr Vorlauf gewünscht: „Wir sind aber optimistisch, dass sich das schnell einpendelt.“ Beim Start stellten die Mitarbeiter der Rats-Apotheke in den ersten Stunden rund 100 Zertifikate aus. Vor allem jüngere Menschen hätten die Option genutzt.

Lockdown auch bei den Apotheken deutlich zu spüren

Hendrikje Schweizer ist froh, dass die Apotheken in der Ausstellung der digitalen Impfpässe eingebunden werden. „Das zeigt auch, dass wir uns als Vor-Ort-Apotheken gegenüber dem Onlinehandel wieder profilieren, unseren Standort sichern und etwas für unsere Kunden tun können. Das ist für uns sehr wichtig.“ Denn auch hinter den Apothekeninhabern würde eine harte Zeit liegen: „Durch die leere Innenstadt haben auch wir den Lockdown deutlich zu spüren bekommen.“ Zudem seien einigen Kunden während der vergangenen Monate auf Onlineapotheken ausgewichen.

Beim Landkreis Vorpommern-Greifswald hätten bis zum Dienstag rund 1450 Menschen ein Impfzertifikat angefordert, sagt eine Sprecherin auf OZ-Anfrage. Wer im Impfzentrum Greifswald sowie in den Außenstellen Anklam, Koserow und Loitz die zweite Impfung erhalten hat und alle, die über die mobilen Teams und bei den Impfaktionen des Landkreises zum zweiten Mal geimpft wurden, erhalten ihre Bescheinigung, nachdem sie per E-Mail oder postalisch angefragt haben. Anzugeben sind Name und Vorname, das Geburtsdatum, die Anschrift, das besuchte Impfzentrum sowie die Daten der beiden Impfungen.

E-Mail: Impfzertifikat@kreis-vg.de

Post: Stabsstelle Kontaktnachverfolgung Abteilung Impfzertifikat, Feldstraße 85a, 17489 Greifswald)

Von Christin Lachmann