Greifswald

Das Jahr 2020 ist (fast) Geschichte. Nicht aber dessen Kultur. Denn im Gegensatz zu Vorjahren können Liebhaber von verschiedenen Veranstaltungen aufgrund der Corona-Einschränkungen und in deren Folge digitaler Aufzeichnungen auch noch Konzerte und anderes mehr nachhören.

Etwa heute Abend (30.12.) um 20 Uhr: Dann nämlich offeriert das sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus Greifswald in Kooperation mit dem Opernale-Verein den 2. Teil der diesjährigen Opernale „Ein Glas aufs Land und eins auf die See“ als Stream auf der Website des St.Spiritus: www.kulturzentrum.de und bei Facebook und Youtube.

Gassenhauer folgt auf Opernarie

Auch wenn eine digitale Vorstellung das Liveerlebnis nicht ersetzen kann, ist es doch eine Möglichkeit, einen Eindruck vom Programm zu bekommen. Joana-Maria Rueffer (Gesang), Karen Salewski (Akkordeon, Gitarre) und Petra Schwaan-Nandke (Schauspiel in Niederdeutsch) haben 2020 ein Glas aufs Land und eins auf die See erhoben. Die drei Frauen im besten Alter philosophieren übers Gehen oder Bleiben in Vorpommern – nicht nur mit Worten, sondern vor allem auch musikalisch.

„E“ mit „U“ ist dabei die Devise oder anders gesagt: Gassenhauer folgt auf Opernarie. Von Wagner und Puccini über Kurt Weill hin zu Peter Alexander oder Vicky Leandros. „Seeräuber-Jenny und Surabaya-Johnny“, „Ein Schiff wird kommen“ oder die „Liebe der Matrosen“ – alles sowohl stimmschön als auch augenzwinkernd interpretiert und schließlich mit plattdeutscher Schlagfertigkeit kommentiert. Ein heiterer, stimmungsvoller Abend mit nachdenklichen Momenten.

Teil 1 gibt es bereits als CD

Übrigens gibt es den Teil 1 der diesjährigen Opernale als Doppel-CD ganz frisch erschienen. Musikalisch geht es quer durch die Musikgenres: Schlager, Chanson, und Shanty stehen gleichberechtigt neben Popsong, Kunstlied und Oper – interpretiert vom „Solala!“-Chor Greifswald und den Solist*innen Georgia Tryfona (Freya, junge Fremde), Joana-Maria Rueffer (Wirtin Sunny), Collin André Schöning (Felix, junger Werftarbeiter), Karen Salewski (Küchenhilfe Tina) und Petra Schwaan-Nandke als plattdeutsch plappernde Postfrau. Lars Grünwoldt sprach den Erzähler ein, Benjamin Saupe schrieb die musikalischen Arrangements und Volker Metzler die Dialog- und Erzählertexte. Opernale-Leiterin Henriette Sehmsdorf hatte die Hörspiel-Regie. CD-Bestellungen unter: karten@opernale.de

Von OZ