Greifswald

Die jüdische Geschichte der Stadt Greifswald lässt sich jetzt über einen digitalen Stadtrundgang kennenlernen. Das neue Angebot hat die Partnerschaft für Demokratie zusammen mit dem Arbeitskreis Kirche und Judentum der Pommerschen Evangelischen Kirche sowie der offenen Jugendarbeit der drei evangelischen Altstadtgemeinden in Greifswald erstellt.

Jüdisches Leben über viele Jahrhunderte

Dabei gehe es nicht nur um die Verfolgung jüdischer Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus. „Jüdisches Leben gab es über viele Jahrhunderte in Greifswald, von 1871 bis 1938 gab es eine Gemeinde, wir wollen eine Anregung geben, sich damit zu beschäftigen“, sagt Anita Völlm von der Partnerschaft für Demokratie.

Aufgaben, Informationen, Bilder und Musik

Die App Actionbound kann kostenlos auf dem Smartphone installiert werden. Das funktioniert per App Store, Google Play oder per apk-Datei von der Homepage www.actionbound.de. Über die App können sich Nutzer auf Spurensuche begeben. Zu den einzelnen Stationen werden sie per GPS geleitet. Dort gibt es dann Aufgaben, Informationen, Bilder und Musik.

„Bildungsveranstaltungen und Stadtrundgänge mit vielen Menschen sind aufgrund der Corona-Pandemie gerade nicht umsetzbar. Wir wollen aber trotzdem Angebote schaffen, die Besucher und auch Greifswalder dazu anregen, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen“, erklärt Anita Völlm.

13 Stolpersteine verlegt

Das neue Angebot ist an den 23. Mai 2013 angelehnt. An diesem Tag wurden in Greifswald 13 Stolpersteine verlegt. Mit diesen Steinen wird jüdischer Menschen gedacht, die in der Hansestadt gelebt haben sowie in der Zeit des Nazi-Regimes verschleppt und ermordet wurden.

Weitere Informationen zum digitalen Stadtrundgang und auch zur Deportation jüdischer Menschen aus Greifswald sind im Internet unter tagderbefreiung.info abrufbar.

