Digitaler Stadtplan für junge Greifswalder – Tipps gesucht

Die Altstadtgemeinden planen einen Jugendstadtplan für die Stadt Greifswald und suchen Mitstreiter. „Während der Coronakrise haben viele von uns vielleicht das Gefühl, sehr eingeschränkt zu sein, in dem, was wir momentan unternehmen können“, schreibt Kassandra Engel in einem Aufruf an alle jungen Menschen der Stadt. „Viele Orte, die Du sonst besuchen würdest, sind geschlossen und das Treffen von Freunden ist durch das Kontaktverbot nicht möglich.“

Gemeinsam mit jungen Menschen aus Greifswald will die Altstadtgemeinde einen digitalen Jugendstadtplan gestalten, der darüber informiert, wo man als Jugendlicher gut Zeit in Greifswald verbringen kann. „Freunde treffen in der Lieblingseisdiele, gemeinsam eine Runde über den Wall joggen, grillen am Hafen, Sportkurse, Konzerte, bolzen auf den Plätzen der Stadt, die gemütlichsten Bushaltestellen… du weißt am besten welche Orte das sind“, heißt es weiter. „Bist du dabei?“

Gesucht sind Fotos von Lieblingsorten

Alle Jugendlichen sind aufgerufen, an einer Fotoaktion teilzunehmen. Gesucht werden Fotos der Lieblingsorte in Greifswald, mit einer kleinen Beschreibung, was diese Orte so besonders macht. Das Foto sollen die Kids dann per Email an zusammen@pek.de, just_greifswald (via Instagram) oder via Facebook an „offene Jugendarbeit der ev. Altstadtgemeinden“ schicken. Auch ein direkter Upload auf http://jugendimjacobiturm.de/.

Alle Orte werden gesammelt und sollen im Herbst auf einem digitalen Jugendstadtplan zur Verfügung gestellt werden.

Von Anne Ziebarth