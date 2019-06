Greifswald

Fragen rund um digitale Medien zu beantworten, hat sich das Projekt Digitalkompass zum Ziel gesetzt. Die erste Beratungsstelle in Greifswald hat am Mittwoch, den 12. Juni, in der Greifswalder Bachstraße 24 eröffnet.

In den Räumen des Bürgerhafens werden Ehrenamtler der Silver Surfer zweimal im Monat vor Ort sein, um Interessierten einen Weg durch den digitalen Dschungel zu weisen. Die Silver Surfer sind eine Gruppe aus Greifswald, die durch Schulungen und Beratungen die digitalen Kompetenzen von Senioren fördert. Ihre Beratungszeiten sind jeweils am 2. und 4. Mittwoch von 10 bis 13 Uhr.

Vor allem gehe es darum, den Umgang mit Smartphones und Nachrichtendiensten wie Whatsapp zu verbessern, sagt Silver Surfer Robert Bath. Beantwortet werden jedoch alle Fragen zum Internet, Onlineverhalten und Umgang mit Medien. „Wir wollen ein Anlaufpunkt sein für jeden Interessierten, auch für Menschen, die selber ehrenamtlich helfen möchten.“

In MV wurden bisher nur in Greifswald und Neu Schloen (bei Waren) Digitalkompass-Standorte eröffnet. Online werden auf der Projektwebseite derzeit 23 deutschlandweit gelistet. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen hatte das Projekt ins Leben gerufen. Fördermittel stellt das Bundesverbraucherministerium bereit.

