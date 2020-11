Dirk Löschner wird Intendant in Zwickau-Plauen

Greifswald/Zwickau

Der Intendant des Theaters Vorpommern, Dirk Löschner (53), wechselt zur Spielzeit 2022/23 ans Theater Zwickau-Plauen in Sachsen. Löschner kam 2012 aus der Altmark nach Vorpommern und leitete seitdem das Theater Vorpommern mit den Häusern in Greifswald, Stralsund und Putbus auf Rügen als Intendant. 2017 wurde er Erster Generalintendant des Staatstheaters Nordost, das zu den Häusern am Theater Vorpommern auch noch die in Neubrandenburg und Neustrelitz bekommen sollte. Da Ministerpräsident Manuela Schwesig die von ihrer Vorgängerregierung angedachte Theaterfusion jedoch kassierte, kam es nicht zu diesem Großposten. Löschner, der zuvor in Berlin und Detmold tätig gewesen ist, gab 2019 seine Demission in Greifswald bekannt.

Sein Nachfolger wurde der Greifswalder Ballettdirektor Ralf Dörnen (59), der das Theater Vorpommern ab der Spielzeit 2021 leiten wird. In Zwickau-Plauen folgt Löschner auf Generalintendant Roland May, der seinen Vertrag nach 13 Spielzeiten nicht verlängert hat. Löschner setzte sich in Sachsen gegen 41 Mitbewerber durch. Das geht aus einer Hausmitteilung hervor, die das Theater Zwickau-Plauen in den Fluren für die Mitarbeiter ausgehängt hat. Die offizielle Bekanntgabe soll am 17. November 2020 erfolgen.

Von Michael Meyer