Distanz abschaffen: Braucht Greifswald eine Generationenbank?

Junge Mütter oder Väter besuchen mit ihren Kindern Spielplätze. Betagte Menschen sitzen einsam auf Parkbänken und schauen dem Treiben zu. Klingt nach Klischee, ist aber in abgewandelter Form oft traurige Realität. Die Kommunikation zwischen den Generationen außerhalb der Familien schrumpft, die Lebenswelten entfernen sich zunehmend voneinander. Nicht erst mit Beginn der Coronapandemie beklagen Menschen eine größer werdende Distanz zwischen den Generationen.

Die beruht einerseits auf den natürlich gegebenen Altersunterschieden, hat aber auch in gesellschaftlichen Entwicklungen ihre Ursachen: Fortschreitende Technologisierung und Digitalisierung verstärken die Kluft. Die Abwanderung junger Leute in wirtschaftsstarke Zentren führt selbst innerhalb von Familien auch räumlich zu einer immer größeren Distanz. Und mit der Covid-19-Pandemie zeichnete sich darüber hinaus ein weiterer Konflikt ab: Ältere Menschen wurden als Risikogruppe vom gesellschaftlichen Leben exkludiert, während jungen Menschen häufig pauschal das Label der Rücksichtslosigkeit angeheftet wurde.

Kann eine Generationenbank, die mehrere dutzend Menschen an einem Tisch unter freiem Himmel zusammenführt, das Miteinander von Jung und Alt fördern? Kann sie in einer Stadt wie Greifswald helfen, die Distanz zu verringern? Oder handelt es sich dabei nur um eine spleenige, zu allem Übel noch kostspielige Idee? Wie schätzen Greifswalder die Kommunikation der Generationen ein?

Bei der Einweihung der Generationenbank in Neubrandenburg regnete es. Doch mittlerweile hat das Sitzmöbel viele Fans. Quelle: Stadt Neubrandenburg

Kommunikation zwischen den Generationen fördern

Hintergrund: Die Grünen in der Greifswalder Bürgerschaft wollen nach Neubrandenburger Vorbild in unserer Stadt ein solches Sitzmöbel etablieren. „Die spezielle Form mit unterschiedlicher Sitzhöhe der Bänke macht es dabei möglich, dass junge und ältere Erwachsene, Kinder und Jugendliche ‚auf Augenhöhe‘ zusammenkommen können“, argumentiert Fraktionschef Alexander Krüger. Gerade die Pandemie habe gezeigt, „wie wichtig die Kommunikation zwischen den Generationen ist und wie wichtig dafür Orte unter freiem Himmel sind.“

Beim Seniorenbeirat der Hansestadt stößt der Vorschlag auf Skepsis. „Es ist zwar ein sehr interessantes Objekt, aber mit 50 Plätzen in einem öffentlichen Raum sehr groß und daher nicht zu empfehlen“, gibt Vorsitzende Anita Weiß die Meinung des Gremiums wieder. Vorstellbar wären für die Senioren eher kleine Varianten in Mieter-Innenhöfen, sagt sie. Zudem gebe es erhebliche Zweifel an der Praxistauglichkeit dieses Sitzmöbels, dessen Bänke an den Tischen fest verankert sind und auch keine Lehnen aufweisen. „Über die Bänke zu steigen, wird für Ältere sehr schwierig, erst recht, wenn sie noch eine Beeinträchtigung haben“, sagt Weiß. Zudem befürchte sie ein steigendes Risiko der Vermüllung und des Vandalismus an diesem Ort.

Sitzmöbel ist witzig und charmant

Diese Zeichnung diente als Bauanleitung. Quelle: Stadt Neubrandenburg

Christina Küster, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neubrandenburg, sieht das aus ihrer Erfahrung ganz anders. Seit August lädt eine elf Meter lange und acht Meter breite Generationenbank Menschen jeden Alters im Kulturpark der Vier-Tore-Stadt zum Sitzen ein. „Es ist ein Ort, an dem viele zusammentreffen. Spaziergänger und Walker legen eine Pause ein, betagte Leute mit Rolli oder Rollator lassen sich nieder, Kinder und Jugendliche verweilen. Ganz unterschiedliche Menschen, die sonst nicht an einem Tisch sitzen. Sie alle finden das Teil witzig und charmant“, erzählt Küster auf OZ-Anfrage.

Ausgangspunkt dieses Sitzmöbels sei 2019 das Bundesprojekt „Generationen im Gespräch“ gewesen. In Workshops sollten die Neubrandenburger Wünsche und Ziele definieren. Doch Corona machte dieses Format zunichte. „Also luden wir Jung und Alt zu einem Spaziergang der Generationen durch den Kulturpark ein und überlegten gemeinsam, was dort fehlt“, so Küster. Einhellige Meinung: Es sollte ein Ort der Begegnung geschaffen werden. Im weltweiten Netz stieß Christiane Küster auf das Bild einer Generationenbank. Eine Zeichnung entstand. „Die Bank in Form eines sich verjüngenden Baumes mit unterschiedlichen Sitz- und Tischhöhen fanden alle großartig“, erzählt sie. Der Bauhof der Stadt konnte für das Zimmern des Möbelstücks gewonnen werden. Und nach einem gemeinsamen Anstrich sei die Bank im August schließlich eingeweiht worden. Im Unterschied zu herkömmlichen Parkbänken haben die Neubrandenburger mit ihrem ungewöhnlichen Objekt aber noch mehr vor. „2022 wollen wir dort auch Veranstaltungen organisieren, die die Generationen zusammenführen“, blickt die Gleichstellungsbeauftragte voraus. Gerade werden Ideen gesammelt.

Generationenbündnis in Greifswald

Für Ines Gömer, Familien- und Seniorenbeauftragte der Hansestadt Greifswald, ist eine Generationenbank genau deshalb ein interessanter Vorschlag: „Alle Ideen, die Begegnungsmöglichkeiten zwischen Jung und Alt schaffen, sind grundsätzlich gut“, urteilt sie. Andererseits ist Gömer überzeugt davon, „dass wir in Greifswald bereits viele Möglichkeiten haben, uns generationsübergreifend zu treffen und gemeinsam etwas zu gestalten.“ Bestes Beispiel sei dafür das Generationenbündnis. Vertreter der Mehrgenerationenhäuser, des Seniorenbeirats, des Kinder- und Jugendbeirats, Kinderschutzbundes sowie anderer Organisationen kämen regelmäßig an einen Tisch.

„Eine bunte Mischung aus Akteuren“, sagt Gömer. Gerade habe es wieder ein Treffen gegeben. Im Ergebnis dessen soll ein Flyer entstehen, der alle relevanten Angebote, Projekte und Adressen für Leute bereithält, die an Kontakten mit anderen Interesse zeigen. „Wir haben in Greifswald zwar sehr vieles. Doch wer neu in die Stadt kommt oder erstmals einen Kontakt sucht, hat Mühe, sich zurechtzufinden“, begründet Ines Gömer und nennt beispielhaft das Café mit Herz, das Theater für Alleinstehende oder die Wunsch-Großeltern.

Zudem lobt sie die Ideen der Akteure, mit niedrigschwelligen Angeboten Jung und Alt zusammenzuführen. „Das Wallsingen, eine Idee des Bürgerhafens, ist dafür ein Beispiel“, sagt sie. Es findet jeden letzten Donnerstag im Monat um 16 Uhr an der Ecke Lutherstraße statt. Auch die Briefe an Senioren im Lockdown von der Partnerschaft für Demokratie sowie die kleinen Weihnachtstütchen ordnet sie in die Reihe jener Aktivitäten ein, die Distanz zwischen den Generationen abbauen helfen.

Auf Projektebene guter Dialog

Ganz ähnlich sieht das Tino Nicolai, jugendpolitischer Koordinator des Stadtjugendrings: „Aus unserer Sicht gibt es zwischen den Generationen einen guten Dialog. Der 2019 gegründete Kinder- und Jugendbeirat etwa hat vom Seniorenbeirat großes Interesse erfahren. Auch die DemokraTische führen Jung und Alt zusammen. Auf Projektebene passiert in Greifswald sehr viel. Allerdings konzentriert sich das Geschehen oftmals auf jene, die sowieso schon engagiert sind“, räumt er ein. Eine Generationenbank sei daher vielleicht eine gute Möglichkeit, etwas Neues zu wagen, einen neuen Begegnungsort zu schaffen.

Eine begrüßenswerter Vorschlag, findet auch Friederike Güldemann, Koordinatorin des Bürgerhafens. Barrieren abzubauen, sei grundsätzlich wichtig. Diesem Ziel hat sich auch der Bürgerhafen verschrieben, etwa mit den Lesepatenschaften, der Hausaufgabenhilfe, dem Computerclub oder den Wunschgroßeltern. „Gerade dafür können wir die vielen Anfragen gar nicht befriedigen. Die Warteliste wird immer länger“, bemerkt Güldemann. Auch wenn eine gewisse Distanz zwischen den Generationen naturgegeben sei, „zeigen aber auch die Fridays-for-Future-Demos auch, dass die Älteren mit ihren Enkeln gemeinsam auf die Straße gehen“. Daher sehe sie mittlerweile eher eine Distanz zwischen den Milieus. Eine Herausforderung der Gegenwart und Zukunft.

