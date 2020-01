Greifswald

Die Idee ist faszinierend. Ab Sommer 2019 sollte in jedem Jahr acht Wochen ein Stadtraum-Kunstfestival stattfinden. So steht es im Konzept für Kunst im öffentlichen Raum, welches im Dezember 2017 vorgestellt wurde. Zwei Säulen sollten es tragen: das Kulturamt der Hansestadt und Christian Frosch, seit 2015 Professor für Bildende Kunst, Malerei, Zeichnung, Raum und interdisziplinäre Strategien am Caspar-David-Friedrich-Zentrum der Uni, mit seinen Studenten und das städtische Kulturamt. Die Partner hatten es gemeinsam erarbeitet. Auch sollte mit den Partnerstädten Greifswalds für das Stadtraum-Kunstfestival zusammengearbeitet werden.

Uni hat nur noch zwei Professuren und mehr Studenten

Aber das vielversprechende Projekt befindet sich, optimistisch gesagt, in der Warteschleife. Zum einen fehlt Geld, 174 000 Euro sollte das Festival inklusive Fördermittel und Spenden kosten. Zum anderen hat sich die Situation an der einzigen Ausbildungsstätte in Deutschland für Kunstgeschichte und Bildende Kunst, dem Caspar-David-Friedrich-Institut, verändert. Statt drei, gibt es nach dem Wegfall der Professur für Angewandte Kunst 2016 nur noch zwei Kunstprofessuren. „Es wurden deutlich mehr Studierende für das Lehramt aufgenommen“, erläutert Christian Frosch. Durch die künftig in Greifswald stattfindende Grundschullehrerausbildung werde sich das Problem verschärfen. Es sei ihm und seinen Kollegen darum „nicht möglich, außerhalb der umfassenden Aufgaben zusätzlich größere Projekte anzugehen.“

„Der Stadt war es nicht möglich, das Vorhaben ohne die fachliche und personelle Unterstützung der Universität umzusetzen“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann unter Berufung auf das Amt für Bildung, Kultur und Sport. Denn das Konzept habe ja ganz wesentlich auf die Beteiligung der Lehrenden und Lernenden am Caspar-David-Friedrich-Institut gesetzt.

Erstes Festival in drei bis vier Jahren?

Aber die Idee lebt noch. „Wir hoffen, vielleicht in drei bis vier Jahren, wenn es um den Greifswalder Haushalt und die personelle Situation am Caspar-David-Friedrich-Institut besser steht, das Projekt des Stadtraum-Kunstfestivals neu aufzugreifen und umsetzen zu können.“

Das Konzept enthält aber noch mehr Ideen als das Festival. „Das Amt hat bereits begonnen, Kunstspaziergänge zu Kunst im öffentlichen Raum zu organisieren“, erinnert Reimann. Außerdem wurden Faltblätter für die einzelnen Stadtteile publiziert. „Ferner ist geplant, in Zukunft kleine temporäre künstlerische Interventionen und Projekte zu Kunst im öffentlichen Raum zu unterstützen.“

Seit der DDR-Zeit viel neue Kunst im öffentlichen Raum

Greifswald ist bereits eine Stadt mit relativ fest installierter Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum. Aktuell sind zum Beispiel neue Kunstwerke nahe des Humboldtgymnasiums in Schönwalde II und auf dem neuen Kreisel Lomonossowallee in Schönwalde I geplant. Der heftige Streit um die Auswahl des Künstlers im zweiten Fall zeigt, wie wichtig die Kunst vielen Bürgern ist.

Zu bekannten Beispielen für Kunst am Bau gehören das Keramikrelief der Stadt von 1958/59 in der Stadtinformation von Ilse Reinl und der Fackelträger von Armin Münch an der damaligen SED-Kreisleitung (Loefflerstraße 70, heute Wirtschaftswissenschaften) von 1981.

Auch bei der zum Flächenabriss ausartenden Umgestaltung der Innenstadt in der DDR, hatten die Planer Kunst im Blick. Manches ist etwas versteckt, wie die Keramikplatte an der Musikschule, die ein stilisiertes Greifswald bei der großen Sturmflut 1872 zeigt. Die Platte kennzeichnet die Fluthöhe.

Dass Kunst zur Diskussion anregt, das zeigt auch der 2017 aufgestellte Kunstkubus auf dem Karl-Marx-Platz.

