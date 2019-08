Greifswald

Die Regale mit Haartrocknern und Bügeleisen sind halb leer, im Staubsaugerregal stehen nur noch wenige Modelle – die Zeichen der Geschäftsaufgabe sind eindeutig. Der Elektronikfachmarkt Medimax zieht die Reißleine und verlässt zum 31. August das Domcenter.

„Wir sind in Greifswald mit unserem Konzept nicht durchgedrungen“, gab sich Geschäftsführer Holger Lentge ratlos. Zu wenige Kunden und daraus resultierend ein zu niedriger Umsatz führten letztendlich zur Entscheidung, den Standort aufzugeben. „Wir wollen uns nun auf unser Geschäft in Rostock konzentrieren.“ Den zwölf Greifswalder Mitarbeitern wurde gekündigt. Viele von ihnen haben bereits neue Jobs im Handel gefunden, bestätigte einer von ihnen.

Elgeti : Standort ist weiter hochattraktiv

Das Ganze ist ein Rückschlag für das Einkaufszentrum, das vor gut einem Jahr nach Leerstand und Zwangsverwaltung frisch renoviert, umgebaut und mit neuem Konzept startete. Noch im Juli hatte Investor Rolf Elgeti das Domcenter als Erfolgsgeschichte gefeiert. Der Inhaber der Deutsche Konsum Reit AG bleibt auch nach dem Weggang von Medimax dabei: „Der Standort ist für uns nach wie vor hochattraktiv und bietet meines Erachtens noch deutliches Potenzial“, sagte er.

Doch ganz so strahlend war die Bilanz für den Elektronikfachmarkt schon damals nicht. Medimax-Geschäftsführer Holger Lentge deutete vor einem Monat bereits Probleme an, beklagte, dass weniger Kunden kommen, als erhofft. „Wir sind Herrn Elgeti sehr dankbar, dass er uns nun nach einem Jahr aus dem Zehnjahresvertrag entlassen hat“, sagte der Händler.

Gespräche zur Nachvermietung laufen

Gespräche mit potenziellen Nachmietern laufen bereits. „Wir sind zuversichtlich, einen neuen Mieter kurzfristig im Domcenter begrüßen zu können“, so Elgeti. Mieterwechsel gehörten zum täglichen Geschäft des Betreibens von Einzelhandelsimmobilien. Welche Branche in das etwa 1200 Quadratmeter große Areal in der zweiten Etage hinter Jesske-Moden einziehen könnte, verriet er nicht. Gerüchte, dass Expert aus Neuenkirchen ins Domcenter umzieht, wurden nicht bestätigt. „Wir sind es definitiv nicht“, hieß es von der dortigen Geschäftsführung.

Kundin Sigrid Lilienthal (68) ist traurig, dass der Elektronikfachmarkt seine Türen im Domcenter nach einem Jahr schließt. „Der Medimax war optimal in der Innenstadt. Früher musste ich entweder in den Elisenpark oder nach Neuenkirchen fahren.“ Woran es gelegen hat, dass der Laden nicht lief? „Medimax war nicht gut sichtbar“, mutmaßt sie. „Eigentlich haben nur Kunden in den Laden gefunden, die wussten, dass es ihn gibt.“

Greifswalder Kunden gucken, aber kaufen nicht

Geschäftsführer Lentge berichtet, dass schon im dritten Monat die Kundenfrequenz unter den Erwartungen blieb. Hinzu kam eine Kaufzurückhaltung der Greifswalder, die er aus Rostock nicht kenne. „Viele Kunden kamen rein, äußerten die Absicht, einen Fernseher kaufen zu wollen, kauften dann aber doch nicht.“ Ob die Kunden dann im Internet bestellten oder zu Mediamarkt und Expert fuhren, weiß er nicht. „An den Preisen kann es nicht gelegen haben. Wir haben auch mit Angeboten die Schnäppchenmentalität bedient.“

Elgetis Deutsche Konsum AG hatte das Domcenter im Jahr 2016 für 8,5 Millionen Euro über eine Zwangsversteigerung erworben. Der Umbau kostete rund zehn Millionen Euro, von denen 6,5 Millionen von der DKR, vier Millionen von den Mietern kamen.

Jesske : Domcenter ist Bundesliga

Hermann Jesske, der mit dem Modegeschäft und dem Restaurant Domingo etwa 50 Prozent der Domcenter-Fläche belegt und deren Eigentümer knapp drei Millionen Euro in den Umbau investierte, bezeichnete den Weggang von Medimax als „ärgerliches Intermezzo“. Er zeigte sich zuversichtlich, dass in naher Zukunft ein Nachmieter gefunden wird. „Das Domcenter gehört nach dem Umbau von der Ausstattung her zu den Topcentern in Deutschland. Wir sind Bundesliga.“ Damit sei es deutlich leichter, Interessenten zu finden als 2017 vor dem Neustart. Allerdings, so räumte er ein, seien mit etwa einer Million Besuchern im ersten Jahr die Erwartungen nicht voll erfüllt worden. „Wir hatten schon mit 1,2 Millionen gerechnet.“

Onlinehandel macht es Innenstädten schwer

Der Innenstadthandel in Deutschland bewegt sich in einem schweren Umfeld. Der Onlinehandel macht laut Einzelhandelsverband HDE vor allem den Bereichen Fashion und Consumer Electronics zu schaffen, in beiden Sparten wurden 2018 etwa 50 Prozent des Umsatzes über Onlinekäufe erzeugt. „Wir sind nun in diesem ungünstigen Umfeld mit dem Center gestartet“, so Jesske. Aus seiner Sicht hat das Center weiter gute Chancen, eine Erfolgsgeschichte zu werden, zumal der Weggang von Medimax für Kunden nicht sichtbar sein wird, weil die Verkaufsflächen in der ersten Etage im hinteren Bereich liegen. „Die Greifswalder Innenstadt ist als Einkaufsort auch für Menschen aus Anklam, Demmin oder Ückeritz attraktiv.“ Aber Greifswald müsse in diesen Orten stärker für sich werben. Bislang werde diese Kundschaft nicht erreicht.

