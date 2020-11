Doppelter Diebstahl beim Rettungsdienst in Greifswald

Greifswald

Zwei Mal hat ein Mann am Sonntag den Rettungsdienst in Greifswald bestohlen. Bereits in der Nacht entwendete der Täter in den Räumlichkeiten des Rettungsdienstes ein Handy. durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der Dieb in Tatortnähe festgestellt werden, teilt das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit.

Am Mittag betrat der Täter erneut das Objekt und steckte sich heimlich zwei Diensthandys ein. Gegenüber den Mitarbeitern des Rettungsdienstes gab er an, dass er am morgigen Tag dort arbeiten würde. Auch dieses Mal wurde der Tatverdächtigte in der Nähe der Wolgaster Straße gefasst. Bei der Durchsuchung eins der entwendeten Handys bei ihm aufgefunden und an den Rettungsdienst wieder übergeben werden. Gegen den Täter wurden Anzeigen wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch erstattet.

Von OZ